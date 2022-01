‘FATALNA SUNITA’ BIVŠA MISSICA IDE U ZATVOR: Dobila kaznu od šest godina za ubojstvo poduzetnika

Autor: Dnevno.hr

Vrhovni sud Federacije BiH u petak je na šest godina zatvora osudio 23-godišnju Sunitu Hindić nakon što ju je proglasio krivom za ubojstvo poduzetnika Nine Ivankovića počinjeno 2019. godine.

Pravomoćnom presudom Hindić je u žalbenom postupku dobila gotovo dvostruko veću kaznu od one na koju ju je tijekom dva suđenja osudio Županijski sud u Mostaru.

Ovo je odlučilo žalbeno vijeće Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, a za portal Klix.ba potvrdila je braniteljica Sunite Hindić, mostarska odvjetnica Nada Dalipagić.

“Nama je važno da je žalbeno vijeće potvrdilo da se radi o ubojstvu iz nehaja. Presudu neću šire komentirati dok ne dobijem pismeni otpravak”, kazala je Dalipagić.

Nakon svađe pucala u poduzetnika

Sunita Hindić ubila je Ninu Ivankovića (55), vlasnika motela “Villa Ivanković” na Buni pored Mostara, 4. listopada 2019. godine. Oko sedam sati ujutro ušla je u sobu u kojoj se nalazio Ivanković te je, nakon svađe, ispalila hitac u njegovu pravcu. Uslijed zadobivene prostrijelne rane Ivanković je obilno iskrvario i na licu mjesta podlegao ozljedama.

Bivša Miss Hercegovine Sunita Hindić na sjednici na kojoj se razmatrala žalba Tužiteljstva Hercegovačko-neretvanskog kantona na presudu Kantonalnog suda u Mostaru u svoju obranu je rekla slijedeće.

“Nisam imala namjeru ubiti Ninu Ivanovića. Bili smo u ljubavnoj vezi godinu dana, on me je volio i ja sam njega voljela. U početku smo krili vezu jer je bio oženjen. Kasnije me je svima predstavljao kao djevojku. U ožujku sam ostala trudna s Ninom, ali sam imala spontani pobačaj zbog čega smo bili nesretni. Bili smo zaljubljeni, ne bi mi palo na pamet da učinim tako nešto”, rekla je Sunita u Vrhovnom sudu FBiH.

‘Fatalna Sunita’ šokirala javnost

Sunita je šokirala javnost neočekivanim potezom. Pritvorenica Kaznenopopravnog zavoda Mostar poznatija kao fatalna Sunita zatražila je dozvolu da se vjenča s osuđenikom iz KPZ-a Mostar, Feridom Suljovićem Ćićom (40).









U Upravi KPZ-a Mostar nisu željeli komentirati zahtjev koji je Hindić uputila prema Sudu, a kako je rečeno, pritvorenici i osuđenici ne mogu imati kontakt unutar zatvora.