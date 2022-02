FATALNA POGREŠKA U POTRAZI ZA MATEJEM! Inspektor otkriva što nije učinjeno, a bilo je od krucijalne važnosti: ‘Tužiteljstvo nije to napravilo i nije im prvi put’

Potraga za nestalim Matejem Perišem u Beogradu ušla je u 36. dan. Nakon što je u petak objavljeno da je vodostaj Save niži, što bitno mijenja teren na kojem se vrši potraga, budući su sada neki dijelovi dostupniji i vidljiviji te nakon informacije da ipak postoji nada da je Matej živ, mnogi se nadaju kako će to promijeniti dosadašnji neuspješan tijek potrage.

Policija je koncentrirana na Veliki ratni otok, budući je pored njega posljednji put uhvaćen signal Matejevog mobitela, i to čak nekoliko sati od kada ga je nadzorna kamera posljednji put snimila kako silazi na platformu pored restorana Savanova.

Zbog toga, kako pišu mediji, postoji tračak nade da je nestali Splićanin još uvijek živ.

Međutim, nekadašnji šef Odsjeka za krvne delikte u Srbiji, Žarko Popović Pop, profesionalac u svom poslu, u intervjuu za TV Avale objasnio je detalje oko potrage za Matejem Perišem. Inspektor je istaknuo kako smatra da su u istrazi srpske policije i Tužiteljstva napravljeni propusti i fatalne greške.

Inspektor: ‘Matejevi prijatelji nisu smjeli tako brzo napustiti Srbiju’

Naime, Pop je naveo kako srpsko Tužiteljstvo nije smjelo pustiti Matejeve prijatelje da tako brzo napuste Srbiju.

“Pronađeni su tragovi droge, a ima i očevidaca, koji su dali izjave u policiji. Naše državno pravosuđe, koje je poznato po glupostima i neprofesionalnim ispadima, i sada je jedan takav neprofesionalan gaf pokazalo jer je dozvolilo da njegovi prijatelji napuste Beograd i da se vrate u Split poslije jednog rutinskog razgovora i kao nekog poligrafskog testiranja koje nema nikakvu svrhu u nekom postupku”, rekao je Popović, pa dodao:

“Oni su njih pustili kući. Umjesto da su im akonto izjava da su konzumirali drogu odredili dvotjedno zadržavanje, pa ako treba i mjesec dana”

‘Ključno je ‘razraditi njegovu ličnost’, a to nije učinjeno’

Bivši šef Odsjeka za krvne delikte napominje i kako se u ovakvim slučajevima mora dobro istražiti pozadina osobe koja se traži, odnosno “razraditi njegova ličnost”, a kako tvrdi, to nije učinjeno. Ističe i kako srbijansko državno odvjetnuštvo nije educirano za ovakve stvari te da ih je “vrijeme pregazilo” kada su istražne radnje u pitanju.









“Normalno da njegovi prijatelji u prvom razgovoru s policijom nisu ništa rekli jer su se bojali. Znaju da su konzumirali droge, bojali su se nekih sankcija u Srbiji i tako dalje. Oni su dali iskaz i otišli iz Srbije. Mi ih više nikad nećemo vidjeti”, tvrdi Popović.

No, dodaje i da postoji mogućnost, zbog suradnje srpske i hrvatske policije, da ih se na osnovi novih saznanja u Srbiji, ponovno pozove na naknadne informativne razgovore.

“Ne vjerujem da hrvatske kolege ne znaju da trebaju dobro preko njegovih prijatelja to istražiti. Ne samo preko onih koji su bili s njim u Beogradu, već i preko onih koji su ostali u Splitu”, istaknuo je Popović.

Još jedna greška

On dodaje i kako je policija napravila još jednu grešku, kada je Matejeve prijatelje, koji su u 10 ujutro, 31. prosinca došli prijaviti nestanak, uputila da idu sami provjeravati je li im prijatelj po beogradskim bolnicama. I on tvrdi kako je od tada do druge njihove prijave u 18 sati istog dana izgubljeno previše vremena.









“Policiji to ne zamjeram, nego Tužiteljstvu. Da su Matejevim prijateljima odredili jednomjesečno zadržavanje na osnovi konzumacije droge, istraga bi išla sasvim drugačijim tijekom. Na taj bi se način utvrdile sve okolnosti njihovog boravka u Beogradu. Oni, kad bi vidjeli da su u pritvoru u Srbiji i da ih Tužiteljstvo tereti za konzumiranje droge, ta istraga bi dobila na ozbiljnosti kao posljedica njihovog straha od boravka u zatvoru”, zaključio je Popović, istaknuvši kako policija poznaje metodologiju ovakvog rada, međutim, na Tužiteljstvu je da stvori zakonski okvir, kako bi policija mogla postupati po zakonu.

“A to Tužiteljstvo nije napravilo. I nije im prvi put”, zaključio je Popović.

‘Kako je moguće da klub ne snosi nikakvu odgovornost?’

Osim toga, istaknuo je kako mu je nevjerojatno da menadžment i vlasnik kluba Gotic nemaju nikakvu odgovornost, s obzirom da je jasno kako se u klubu konzumirala droga.

“U Americi ako policija u nekom klubu pronađe drogu ili se dokaže da se tamo konzumira, klub dobiva zabranu rada, a vlasnik ide u zatvor. Problem vrlo brzo riješen, a da se to radi po beogradskim noćnim klubovima, to nije ništa novo. Posebno u ovima koji su na glasu”, istaknuo je Popović, dodajući da ljudi iz takvih razloga i dolaze u Beograd na doček Nove godine.

“Jeftine prostitutke, jeftina droga i sigurni su od strane države da neće biti zbog toga uhićeni. To je jedan lijep paket aranžman i blizu je ovdje Hrvatskoj, BiH, Bugarskoj i tako dalje. Naša je država jako tolerantna vezano za takve stvari”, zaključio je Žarko Popović.