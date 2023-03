FATALNA LJUBAV NOVINARKE HRT-a I OSUĐENOG GENERALA! On sada ljubi stomatologicu Jelenu, a ona se skrasila u SAD-u: Život ih je zauvijek razdvojio

Autor: Ivan Andrić/7dnevno

Sinonim za dopisništvo zbog godina boravka u Sjedinjenim Državama nedvojbeno je postala novinarka Hrvatske radiotelevizije Branka Slavica. Toliko je dugo Slavica izvjestiteljica iz Washingtona, da je šira javnost to prihvatila kao uobičajenu pojavu i dio standarda.

Iako su se na javnoj televiziji od njezina odlaska do dana današnjeg promijenili brojni novinari, izvjestitelji, pa i rukovoditelji, Slavica je u SAD-u ostala, a kako zasad stvari stoje, to bi tako moglo biti i nadalje.

Da se Slavica iz Sjedinjenih Država ne misli vraćati, jasno je i iz toga što se ondje prije nekoliko godina udala za američkog inženjera. Nova je to stranica u životu poznate novinarke koja je s HRT-a u dopisništvo poslana nakon privođenja generala Mirka Norca, s kojim je godinama prije odlaska u Sjedinjene Države bila u ljubavnoj vezi. “Moj suprug je Amerikanac, nema veze s novinarstvom, po struci je inženjer”, otkrila je svojedobno Slavica potvrdivši da se udala u maloj crkvi u Georgetownu te da je u novoj vezi sretna.





Brak u Americi

Slavicu je vodstvo Hrvatske televizije u Washington poslalo davne 2005., nadugo nakon što je njezin dečko Mirko Norac uhićen za ratne zločine nad stanovništvom srpske narodnosti u Gospiću i Medačkom džepu. Norac je, kao što je poznato, bio osuđen na 12 godina zatvora, a kako se Slavica vjenčala u Americi, tako se i on ovdje u Hrvatskoj skrasio i novu ljubav pronašao u sinjskoj stomatologinji Jeleni Midenjak s kojom ima dvoje djece. Nije tajna da je Norac iz zatvora uvjetno pušten još 2011. i otad se vrlo rijetko medijski eksponira.

Poznato je da se okrenuo zaštitarskom biznisu, ali i obiteljskom životu sa svojom Jelenom, s kojom se vjenčao u crkvi Gospe Sinjske. Na slavlju je bilo oko 400 gostiju, a Norčev kum tada je bio njegov suborac Miro Laco, poznat i kao blizak suradnik pokojnoga zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića. S obitelji Norac i živi u Zagrebu, u stanu od stotinjak kvadrata koji se nalazi na Bukovačkoj cesti, a u pokretanju biznisa podosta mu je financijski pomogao otac koji je godinama živio i radio u Njemačkoj.

Uz tu financijsku pomoć, Norac je 2015. godine osnovao svoj Noky Security, tvrtku koja danas respektabilno posluje i koja je među ostalim poznata po tome što je sklopila poslove osiguranja osječkih trgovačkih centara Avenue Mall i Portanova. Osim što je njegova tvrtka ostvarila suradnju s privatnim tvrtkama, vrlo uspješno surađuje i s državnim tvrtkama i institucijama, a Norac ponešto prihoda ubire i od iznajmljivanja triju apartmana u Biogradu na Moru.

Otkako je izašao iz pritvora, mnogi su ga takozvani predstavnici desnih političkih opcija pokušavali nagovoriti da se politički aktivira, ili pak da im da potporu, ali on od politike i medija zazire i nema namjeru petljati se u to, mnogo mu više odgovara miran obiteljski život daleko od očiju javnosti i znatiželjnika. Za razliku od njega, bivša djevojka Slavica zbog svojeg se posla u medijskom prostoru pojavljuje znatno češće. Inače je Slavica karijeru počela graditi kao splitska novinarka koja je u međuvremenu bila i urednica na javnoj televiziji, na kojoj je počela raditi davne 1994., i to baš na HRT-u Split s kojega se kasnije preselila na zagrebačko Prisavlje.

Kontinuitet i kolotečina

Prije nego što je otišla u Sjedinjene Države, Slavica je radila kao novinarka, urednica, ali i voditeljica kultnog HRT-ova Dnevnika. “Nisam postala Amerikanka, iako volim Ameriku. Hrvatska je moj dom i nikad nemam osjećaj da sam zapravo otišla iz naše zemlje. Gledam na to kao na privremeni odlazak”, rekla je u jednom intervjuu prije nekoliko godina. Taj se privremeni odlazak po svemu sudeći toliko produljio da se mnogi njezini kolege pitaju hoće li on ipak prerasti u trajni boravak u Washingtonu i trajno dopisništvo sve do njezina umirovljenja. Iako mnogi ta pitanja postavljaju, vodstvo HRT-a se time ne zamara, baš kao ni Slavica, HRT-ova dopisnica iz inozemstva s najduljim stažem na istoj lokaciji.