‘FACO, PROGOVORI O PRAVOJ ISTINI AKO SMIJEŠ!’ Župnik brutalno prozvao Šprajca: ‘Od ovog lika su gori samo oni koji podržavaju ovaj oblik novinarstva’

Autor: Dnevno.hr

Poznati župnik fra Mario Knezović u svojem se Youtube videu osvrnuo na nedavnu problematiku prijavljene pedofilije u Crkvi.

Knezović je to učinio iz kuta kritike prema medijskom izvještavanju i licemjerstvu, a za to mu je poslužio urednik i voditelj Zoran Šprajc koji nakon emisije RTL Direkt sada nosi novi projekt na RTL televiziji – Stanje nacije.

U uvodu je objasnio:

“Ovaj kratki video osvrt (3 minute) ima u vrhu oznaku 18+. Savjet da ne gledaju mlađi od te dobi jer ne želim djecu i mlade sablažnjavati pojavom nekoga „lika“ koji širi mržnju i besramno se medijski ponaša. Stavili smo tom „liku“ i povez na oči jer ne želimo da ga netko prepozna i sutra mu možda upućuje prijetnje”, opisao je Knezović.





O stanju racije

“Taj čovjek s povezom počinje svoju rubriku koja se zove Stanje nacije”, započeo je Knezović i pustio kratak isječak iz emisije u kojoj Šprajc govori:

“Dobra večer dragi vjernici, dobrodošli na večernju propovijed, još bolje nam došla vaša nevina dječica.”

Zatim je Knezović ispričao:

“Eto ga, čuli smo, vidjeli smo što smo vidjeli. U čemu je vrhunac licemjerja ovakvih izvještavanja i nazovi ovakvih novinara i nazovi medijskih djelatnika? Licemjerje je u tome, kao on se zabrinuo za našu djecu, treba se brinuti za djecu, ali treba se brinuti i za onu djecu koja su zlostavljana u strašnoj pedofiliji koju osuđujem nego i onu djecu koja se ubijaju nevina u majčinim utrobama.

Treba li zaštititi djecu od ovih crtića koji nam djecu sablažnjavaju besramnim sadržajima? Budi dosljedan gospodine frajeru, faco jedna. Ajde, rogovori i o tome. Ideš linijom manjeg otpora, najlakše je pljunuti, izrugivati vjernike, svećenike, biskupa, Crkvu.

Faco i frajeru, nisam te čuo da si progovorio tako jasno i nedvosmisleno o trgovini s djecom iz Zambije. Nismo te čuli da štitiš djecu iz majčine utrobe niti ih štitiš od dječje pornografije. Bacam rukavicu, ajde faco, budi takav i odgovoran.

Osudio pedofiliju

Što je najgore, sve se ovo odvija u nekoj rubrici koje nosi naziv Stanje nacije. A i sam čovjek s povezom na očima ne zna koje je on nacije. To je mijenjao po potrebi, opet će on.









Od ovog lika s povezom na očima, znate tko je još gori? Oni koji podržavaju ovaj oblik novinarstva, medijske scene, kao ovo je satira. Od te satire, ovdje nema ništa. Ovdje se samo satire zdrav mozak i vrednote. Ovo je očiti oblik klevete jedne populacije. Ovo je širenje mržnje. Da se razumijemo, pedofiliju javno i oštro osuđujem. Ali isto tako, zar ne treba osuditi i one, i pozvati na odgovornost koji su za ubojstvo nevine djece u majčinim utrobama, koji šire dječju sablazan i pornografiju preko različitih medija i crtića. Koji trguju djecom? To je sve u biti pravo stanje, ja ne kažem nacije, nego racije, našega mozga.

Živjeli”, rekao je fra Mario Knezović.

Inače, fra Mario Knezović, župnik na Kočerinu u Bosni i Hercegovini, poznat je po svojim snažnim porukama vjere koju redovito svjedoči putem Radija Mir Međugorje ili upisa na njegovom Facebook profilu.









Vrlo često ne pliva niz struju i kritički propovijeda politiku, društvo, ali i samu crkvu, a bio je i jedan od crkvenih perjanica u otporu protiv represije u vidu epidemioloških mjera, zatvaranja, covid potvrda…