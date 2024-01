Evo tko su mladi lavovi koji bi uskoro mogli drmati hrvatskom političkom scenom

Autor: Iva Međugorac/7dnevno

Tijekom svoje posljednje kampanje za parlamentarne izbore premijer Andrej Plenković obećao je građanima da će promijeniti Hrvatsku, a istodobno je stranačkim kolegama iz HDZ-a obećao da će sa svojim mladim lavovima promijeniti stranku.

Kako vrijeme odmiče, tako je sve jasnije da se Plenkovićeva obećanja nisu ostvarila. Hrvatska je i dalje država koja vapi za reformama svih sustava, od pravosudnog pa sve do zdravstva i školstva, a u isti mah i u HDZ-u još sjede gotovo isti stranački kapitalci s kojima je Plenković bio prisiljen postići balans kako bi očuvao svoju poziciju jer se mladi lavovi na izborima i u unutarstranačkim borbama nisu pokazali kao političke figure na koje se predsjednik Vlade može osloniti. Dijelom je razlog to što su iskusni stranački vođe po svojim organizacijama spleli vlastite kadrovske mreže, a dijelom i to što se ispostavilo da Plenkovićevim mladim lavovima nedostaje političke karizme.

Nedostatak karizme možda se ponajbolje oslikava na primjeru bivšeg ministra Marka Pavića u kojega je Plenković imao veliko povjerenje. Na koncu je Pavić na posljednjim parlamentarnim izborima osvojio svega tristotinjak preferencijskih glasova te se njegova perspektivna karijera svela na poziciju saborskog zastupnika HDZ-a.

Formalan odnos

U skupinu Plenkovićevih mladih lavova ubrajao se i aktualni europarlamentarac Karlo Ressler, posinak Vladimira Šeksa, koji je premijera razočarao na posljednjim unutarstranačkim izborima u HDZ-u na kojima se neformalno priklonio Davoru Ivi Stieru, odnosno timu Mire Kovača s kojim je pokušavao rušiti Plenkovića koji danas s Resslerom ima formalan odnos.

Još je Plenković prisan sa svojom uzdanicom Tenom Mišetić, no ona je karijeru odlučila graditi u Bruxellesu, ali je zato uz svojeg šefa ostao Vladin glasnogovornik Marko Milić, koji spada u skupinu najbližih premijerovih suradnika, a navodni plan je da on u idućoj Vladi preuzme resor MUP-a od Davora Božinovića. Kada se govori o nekadašnjim mladim kadrovima s kojima je Plenković planirao pokoriti stranku, treba spomenuti i bivše zastupnice Sanju Puticu i Dragicu Roščić, koje su nestale s političke scene i prije nego što su se na njoj uspjele profilirati.









Sve u svemu, prva Plenkovićeva postava mladih lavova uglavnom se svela na birokrate koji žive izvan vremena i prostora, ali to ne znači da je premijer odustao od svojih planova o pomlađivanju stranke, u čijem vodstvu danas kao najmlađi član sjedi ministar prometa Oleg Butković, za kojeg se ne može reći da je Plenkovićev kadar premda je u Predsjedništvo stranke ušao kao kandidat na Plenkovićevoj listi.

Svjestan toga da u stranci i Vladi i nakon nadolazećih parlamentarnih izbora treba graditi vlastitu poziciju sve i da se doista u nekom trenutku odluči za briselsku karijeru, Plenković je i na nadolazeće izbore odlučio krenuti s mladim lavovima koje će potom uključiti i u Vladu, ali i na vodeće pozicije unutar HDZ-a.

Politički potencijal

Nova garda Plenkovićevih mladih lavova, laska se tako onima koji su u ovom sazivu Sabora uspjeli pridobiti premijerovo povjerenje, a kao jedan od prvih na toj listi spominje se aktualni ministar gospodarstva Damir Habijan, koji je premijerove simpatije osvojio svojim medijskim istupima u kojima je stajao u obranu stranke.









Osim toga, Habijan se nametnuo kao političar centra na kojega se Plenković mogao osloniti u posljednjoj krizi koja je potresla njegovu vladu tijekom afere Mreža zbog koje je iz Vlade odstranjen Davor Filipović. I Filipović je bio na glasu kao Plenkovićev mladi kadar u zagrebačkoj organizaciji vladajuće stranke, u kojoj je Plenkoviću sada preostao samo mladi doktor Mislav Herman koji zasad ne pokazuje neki politički potencijal iako premijer u njemu prepoznaje lojalnog suradnika i političara s potencijalom, a lako moguće i budućeg ministra zdravstva jer su male šanse da će HDZ na idućim izborima s Hermanom pokušati srušiti aktualnoga zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića.

U zagrebačkom je HDZ-u kao mladi lav trebao stasati i Josip Aladrović, koji je iz Vlade ispraćen zbog otvorene istrage, no kada su izbori posrijedi, zagrebački HDZ-ovci ionako očekuju da Plenković bude taj koji će za stranku izvući najbolji rezultat.

S problemima bi se zato vladajuća stranka mogla sresti u petoj izbornoj jedinici koja podrazumijeva i Vukovarsko-srijemsku kraj, gdje se nakon odlaska Ivana Penave, uhićenja župana Dekanića i prometne nesreće bivšeg ministra Marija Banožića nije uspio profilirati ni jedan prepoznatljiv političar, ali baš zato HDZ-ovci u posljednje vrijeme medijski prostor intenzivnije prepuštaju šefu svoje vukovarske organizacije Tomislavu Mažaru, koji spada u kategoriju nove garde Plenkovićevih lavova. Mažar je u stranačkim redovima na glasu i kao kadar ministra branitelja Tome Medveda, a poznat je i kao državni tajnik Središnjeg ureda za obnovu koji se, doduše, na posljednjim lokalnim izborima u srazu s Penavom nije proslavio pa dio HDZ-ovaca ni na nadolazećim parlamentarnim izborima od njega ne očekuje nikakvu senzaciju.

Ozbiljni projekti

Očekuje se zato u stranačkim redovima puno od mladog ministra regionalnog razvoja i fondova EU-a Šime Erlića, koji je u Plenkovićevu vladu ušao po zagovoru Božidara Kalmete kao nasljednik bivše ministrice Nataše Tramišak. Upućeni tvrde da je Erlić u međuvremenu izašao iz Kalmetina sedla i u Plenkovićevim očima toliko porastao da bi baš on mogao biti nositelj HDZ-ove liste u 9. izbornoj jedinici, u kojoj bi mu se trebao pridružiti i ministar pravosuđa Ivan Malenica, ali i Josip Bilaver, državni tajnik iz Ministarstva prometa, koji zasad uspijeva održati kontinuitet u političkoj areni držeći se podalje od medija. Taktika je to koju primjenjuje i Erlić, koji se u medijskom prostoru pojavljuje uglavnom kada se dijeli novac iz europskih fondova pa nije ni čudo što ga se počelo percipirati kao ozbiljnog političara s ozbiljnim potencijalom.

Ozbiljan posao u Velikoj Gorici obavlja gradonačelnik Krešimir Ačkar, koji je usred afere JANAF zamijenio svojeg dugovječnog stranačkog kolegu Dražena Barišića. U međuvremenu je Ačkar i na posljednjim lokalnim izborima za gradonačelnika Velike Gorice izabran već u prvom krugu, a uz to što je u svojem gradu pokrenuo ozbiljne projekte, Ačkar spada među mlade nade Plenkovićeve stranke za privlačenje desnog biračkog tijela jer je ovaj gradonačelnik i zastupnik HDZ-a po struci magistar teologije.

Desno biračko tijelo Plenković bi mogao privlačiti i s nasljednikom Josipa Đakića, mladim virovitičkim županom Igorom Androvićem, koji se također spominje i kao jedan od ministara u novoj Plenkovićevoj vladi ako ovaj odluči svoju karijeru nastaviti graditi u Hrvatskoj i ako, dakako, osvoji još jedan mandat.

Kada su župani posrijedi, Plenković na skorašnjim izborima računa i na svojeg prvog čovjeka Sisačko-moslavačke županije te šefa tamošnje županijske organizacije Ivana Celjaka, koji je stranačko kormilo u potresom porušenoj Banovini preuzeo usred afera bivšeg župana i bivšeg HDZ-ovca Ivana Žinića, i to kao izravni kadar premijera Plenkovića. Celjak je inače magistar prava, a na posljednjim parlamentarnim izborima u svojoj 6. izbornoj jedinici s petog je mjesta na listi ušao izravno u Sabor osvojivši velik broj preferencijskih glasova, čime je osvojio simpatije ne samo premijera Plenkovića nego i svojih stranačkih kolega koji ga nazivaju političarom novog kova koji se ne gura nepotrebno u medije, a koji je, unatoč tomu, u svojoj sredini uspio postići ozbiljne rezultate.

Mlada lavica

Slična priča prati i osječkoga gradonačelnika Ivana Radića, koji sve do posljednjih lokalnih izbora nije privlačio pozornost premijera Plenkovića. No kako je Radić jedini HDZ-ov gradonačelnik koji je vlast uspio osvojiti u velikom gradu, tako Plenković, i da ne želi, s njime mora računati za parlamentarne izbore, a neki Radića vide i u fotelji budućeg ministra graditeljstva. Kao nasljednik aktualnog ministra obrazovanja spominje se pak aktualni europarlamentarac Tomislav Sokol.

Upućeni tvrde da Sokol uživa posebne premijerove simpatije te da Plenković u njemu prepoznaje ogroman politički potencijal. Mladi je Sokol sve ono što Plenković dugoročno želi za HDZ, obrazovan je, za njim se ne vuku afere i proeuropski je orijentiran, što mu je svakako najveći plus. Prema službenoj biografiji, Sokol je baš poput Plenkovića diplomirao na zagrebačkom Pravnom fakultetu kao dobitnik dviju Dekanovih i jedne Rektorove nagrade.

Poslijediplomski LL.M studij sa specijalizacijom iz prava Europske unije završio je na Pravnom fakultetu Katoličkog sveučilišta Leuven, a karijeru je počeo kao odvjetnički vježbenik u Odvjetničkom društvu Porobija&Porobija. Dio HDZ-ovaca tvrdi da bi, ako uđe u iduću Plenkovićevu vladu, Sokol trebao provesti ozbiljnu obrazovnu reformu.

U idućoj Plenkovićevoj vladi vrlo će vjerojatno ostati aktualna ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac, koja je također na glasu kao osoba od Plenkovićeva povjerenja, ali i kao njegova mlada lavica nove generacije. No u budućoj vladi Brnjac bi napokon trebala dobiti resor koji je željela, stoga se spominje kao nasljednica ministra vanjskih poslova Gordana Grlića Radmana. Sve u svemu, Plenković polako formira svoj novi tim za nadolazeće parlamentarne izbore a da još nije odredio kada će se oni održati.