‘EVO TI NENO, JA TI GA DAJEM!’ Tata Periš otkrio nakon Uskrsa bez Mateja: ‘Istina je samo jedna’

Autor: Dnevno.hr

Čak 140 dana trajala je agonija obitelji Periš, koja je svakodnevno iščekivala novosti o sudbini 27-godišnjeg Mateja Periša, Splićanina koji se s prijateljima zaputio na doček Nove godine u Beograd posljednjih dana 2021. godine, nakon čega mu se izgubio svaki trag.

Nade da će svog sina vidjeti živog za oca Nenada Periša rasplinule su se kada je lani u svibnju Institut za sudsku medicinu u Beogradu i službeno potvrdio da je tijelo mladića koje je isplivalo na površinu Dunava kod Ade Huje blizu Pančevačkog mosta zaista tijelo Mateja Periša.

Potraga za Matejem ujedinila je Srbe i Hrvate, kako građane u molitvama i željama da ga se pronađe živog, tako i policiju dviju zemalja u suradnji i traganju za nestalim Splićaninom.





Njegov otac Nenad je u razgovoru za Novu.rs otkrio što za njega sada, nakon tragedije koja je zadesila njegovu obitelj, predstavlja Uskrs.

‘Matej je uz mene svaki dan’

Kaže, ovaj je blagdan radost za kršćane.

“Uskrs je ona nada koja nam je sve sumnje i sve boli, patnje maknula jer je Isus pobijedio smrt. Tu tamu koja je vladala do tada, Isus je svojim uskrsnućem obasjao i ona više nikada neće postati tama. Moj Matej je uz mene svaki dan. Ja ga tako osjećam, i on živi sa mnom i ja s njim. Živimo zajedno u molitvi, živimo zajedno u vjeri tog uskrsnuća“, započinje priču Matejev otac.

‘Ljudi uvijek traže odgovore, a istina je samo jedna’

Kaže, prilikom obiteljskih okupljanja, Matej je uvijek s njima.

„Osjećaji su tu, bez obzira je li prvi, drugi, treći Uskrs bez njega… Ljudi u ovakvim trenucima kao što sam ja bio i kao što je mnogo ljudi prije mene bilo, uvijek traže odgovor zašto je to tako, traže svoj razlog i svoju odgovornost. Neprestano postavljamo isto pitanje, zašto se to događa ljudima koji po našem mišljenju to ne bi trebali doživjeti. Uvijek dođemo do problema i nemamo odgovor na to, a odgovor je samo jedan i istina je samo jedna“, kaže Periš.

‘Svaki čovjek nosi svoj križ’

Ljudi kojima se nešto takvo dogodi traže istinu, ističe.









„Za mene je istina jedna, a to je da smo mi tu na zemlji u prolazu. Naš život koji će jednog dana skončati na zemlji se nastavlja dalje. To se pokazuje kroz našu ljubav, našu suosjećajnost, kroz naša razmišljanja, kroz naše suze. Uvijek se vraćamo na emociju i nešto što ne možemo sebi objasniti. Mi ne možemo sebi objasniti što je to ljubav, što su to suze, žalost, kao ni zbog čega se to događa… Istina je samo jedna i ja svjedočim tu istinu, jer to je istina da smo mi na zemlji stvoreni od našeg Boga, bez obzira na to da li je netko vjernik ili ne“, rekao je Periš te istaknuo da svaki čovjek nosi svoj križ.

„Taj križ mu mijenja život i pokazuje mu neke druge vrijednosti. Kada čovjek dobije od Boga križ, a dobije ga onda kada je on u teškoj situaciji i kada zahtjeva od Boga da mu pomogne, to je dar. Bog mi je rekao: „Evo ti Neno križ, ja ti ga dajem, svjedoči ga! Pokaži da je to tvoj križ“. Kako ja mogu reći sebi, i kako mogu shvatiti, da je taj križ onda meni težak. Kako ja mogu shvatiti poklon moga oca, našeg Boga, kao težak. On ne može biti nikako“, kaže Nenad.

Ovaj hrabri čovjek navodi da je njegov sin uvijek s njim, gdje god bio.









„Rekao mi je jedan svećenik kada sam bio u Beogradu: „Više nikada nećeš ostaviti Mateja negdje, a ti otputovati. Matej će uvijek biti s tobom, gdje god išao, gdje god putovao, tvoj sin će uvijek biti s tobom“. I to je istina, mi smo zajedno. I to osjećam svakoga jutra, moja ljudska slabost, mene kao čovjeka, kao roditelja, kao oca spušta u emociju života i emociju ljudi, a to je dokaz samo moje nedostojne vere. Moj mir koji mi je dao križ, ljubav koju mi je dao Matej i ja njemu, i prije svega ljubav koju nam daje naš zajednički Bog je neizmjerna. S njom možemo samo naprijed“, zaključuje Nenad Periš.