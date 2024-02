Evo što se krije iza najava da će parlamentarni izbori biti na proljeće: ‘Dominacija ide’

Autor: E.P.

Svi polako pričaju o izborima. “Ja vam garantiram da će izbori sigurno biti u travnju ili svibnju”, rekao je prije nekoliko dana koalicijski partner i šef HSLS-a Dario Hrebak u jednom televizijskom gostovanju. “Sve drugo nije sukladno političkoj logici. Nisam ja to čuo od nikoga, da ne bi mislili… Ja sam predsjednik liberalne stranke koja se priprema za izbore i moram znati kada bi izbori mogli biti. Ovo govorim prema svom osjećaju. Andrej Plenković će reći kada će biti izbori kada on to procijeni, to građane ne bi trebalo zanimati, mandat traje do rujna”, dodao je. Izazvala je ta izjava lavinu reakcija i mnogi su zdravo za gotovo uzeli Hrebaka kao potvrdu da će se izbori održati za dva ili tri mjeseca, što bi značilo prije izbora za Europski parlament.

Podsjećamo, ova godina je za Hrvatsku takozvana super izborna te će se održati parlamentarni, europarlamentarni i prvi krug predsjedničkih izbora. Zasad se službeno zna samo da su izbori za Europski parlament i bogate fotelje u europskim institucijama u drugom vikendu mjeseca lipnja. Predsjednički izbori trebali bi biti koncem godine kad bi po drugi mandat trebao krenuti predsjednik Zoran Milanović, dok su parlamentarni izbori zasad enigma i nema premijerove potvrde o datumu izbora.

Bilo kako bilo, o svemu se sad govori i unutar političkih stranaka koje su već debelo u kampanji, iako ona službeno još nije počela, a u HDZ-u su nam objasnili kakva bi i zašto bila odluka da se izbori zaista održe prije onih za Europski parlament. “Bolje da budu parlamentarni prvo, rezultati će biti slično kao i zadnji put, plus minus koji mandat. Europski su uvijek ‘krvavi’ i realna situacija je takva da HDZ može dobiti 5 mandata i bude zaključak u javnosti i političkoj areni da smo izgubili”, smatra naš dobro upućeni izvora iz HDZ-a.

Pazi se na svaki predizborni korak

Dodao je kako su izbori za EU parlament ipak drugačiji te se tamo kolač dijeli ne baš po željama HDZ-a. “Na Europskim izborima ako ne uzmemo 6,7 mandata smatra se lošim rezultatom, onda bi se išlo s tim na parlamentarne i nije dobra startna pozicija. U slučaju da su prvo parlamentarni, na valu dobrog rezultata, diže se moral u stranci, mobiliziramo se. Rasulo vlada u oporbenim strankama, dolazimo u Europske izbore gdje se oporba bori međusobno za jedan ili dva mandata koji će uzeti… Njihovi birači uopće ne budu ni motivirani izaći na izbore. Dominacija ide, ali u svibanj varijanti i kad predsjednik potvrdi da su izbori za Sabor”, smatra ovaj HDZ-ov strateg.

Ipak, valja imati na umu kako se već godinama nagađa o europskim ambicijama premijera Plenkovića i činjenici kako među europskim birokratima kotira kao osoba od ugleda i bliska šefici Komisije Urusli von der Leyen. Iako je premijer i neki dan te tvrdnje prokomentirao ironično i dodao kako on vidi Milanovića kao “kandidata Rusije za tajnika NATO saveza”, ne valja zaboraviti da je premijer prije nego je zauzeo najdulji premijerski staž, svoju mrežu i utjecaj gradio na hodnicima Bruxellesa.









Analitičar: Raniji izbori nemaju smisla za vladajuće

Politički analitičar i komunikacijski stručnjak Zoran Pucarić smatra kako ta opcija ranijih parlamentarnih izbora nema nikakvog smisla za vladajuće, a ne bi išli na ruku niti oporbi. “Ne vidim smisao sa strane HDZ-a i premijera da bi izbori bili tako kako je, i ako je, to najavio gospodin Hrebak. Izlazak na parlamentarne izbore za njih prije Europskih ne donosi nikakav politički dobitak. I dalje smatram da će se na izbore u rujnu, nakon Europskih, kad se vide gdje i kako stoji sam premijer, kad se formira Komisija. Nakon uspješne turističke sezone, sve onoga što će premijer moći navesti kao uspjehe vlastite vladavine”.

U međuvremenu je izbila afera s porukama u kojima se dopisuju vladin kandidat za glavnog državnog odvjetnika Ivan Turudić i bivša kninska gradonačelnica i državna tajnica iz HDZ-a osumnjičenica za brojna kaznena djela Josipa Pleslić, donedavno Rimac. Kao što smo pisali, Plenković sada mora odlučiti hoće li povući ‘svojeg dečka’, kako su HDZ-ovci opisivali suca Turudića ili će ostati dosljedan svojoj politici i ostati pri odluci da je Turudić najboji kandidat za šefa DORH-a.

Jedna od tih odluka bit će donesena danas na sjednici Šireg predsjedništva HDZ-a, a bilo koja bude donesena, imat će utjecaja na političku situaciju, a možda i na datum održavanja parlamentarnih izbora.