EVO ŠTO SADA ČEKA KOSTU K.! Psihologinja otkrila proceduru, u pitanju je neko ‘ozbiljnije stanje’: Dječak ubojica u zatvor nikako ne može

Autor: D.V

Kakva sudbina čeka 13-godišnjeg masovnog ubojicu Kostu K. zanima cijelu regiju, ali i šire. Nakon brutalnog masakra u osnovnoj školi kakvog Srbija ne pamti, Kosta K. je smješten na posebnom odjelu neuropsihijatrije, gdje će u narednim danima s njim razgovarati sudski vještaci, psihijatrijske i psihološke struke, kako bi se pokušali otkriti zašto je dječak ubio osmero učenika i zaštitara Dragana Vlahovića i ranio šestero djece i nastavnicu povijesti.

Ono što je sigurno, dječak će tek u srpnju navršiti 14 godina što u pravnom smislu znači da se u trenutku počinjenja djela smatra djetetom bez kaznene odgovornosti i ne može biti uhićen, pritvoren niti zadržan, za njega neće biti suđenja niti izrečene kazne. Izgledno je da ga čeka ga liječenje, a nakon toga i život u nekoj od ustanova socijalne skrbi dok se ne utvrde njegove obiteljske prilike i eventualni propusti roditelja.

U zatvor ne može

Psihologinja i psihoterapeutkinja Radmila Vulić Bojović rekla je za Blic da je ovo jedinstven slučaj i da je teško bilo što reći u ovom trenutku. Kada bi morala spekulirati o uzroku ovog užasa, psihologinja je rekla da joj se čini da je došlo do nekakvog sloma i stresa koji nije mogao kanalizirati na drugačiji način.





“Mi ovakve slučajeve nismo imali ranije, bilo je maloljetnih počinitelja koji su kazneno neodgovorni, ali ovo je do te mjere intenzivan, drastičan nasilni čin, koji sugerira i neku ozbiljniju patologiju. Zaista ne bih spekulirala kako, to je na vještacima, ali moje mišljenje je da on neće moći dugo biti član neke zajednice. Ne znam kako bi uopće mogao biti član bilo koje zajednice. U zatvor ne može jer je kazneno neodgovoran pa pretpostavljam da će biti neki poseban oblik smještaja. Nezgodno je i delikatno jer ovo nije bilo kakvo djelo, ovdje imamo dijete koje je izvršilo masovno ubojstvo”, pojasnila je Vulić Bojović.

Svi scenariji su mogući?

“Čak ni u Americi nije ovako jer, navodno, kako sam dobila informaciju, on je najmlađe dijete u svijetu koje je ubilo ovoliko ljudi. U Americi imamo pucnjave u školi, ali to radi osoba koja je punoljetna i koja može u zatvor i nikada ne izaći, a što s ovim?!

Ne znam što će biti, sve ovisi o izvještaju i nalazu sudskih vještaka koji će morati procijeniti i evaluirati u kojoj mjeri je on uopće svjestan što je učinio. Imam mnogo iskustva i meni je teško povjerovati da se to dogodilo, a dogodilo se”, priznaje psihologinja.

Kako dodaje, svi scenariji su mogući, ali naglašava da je u ovom trenutku rano za davati bilo kakve prognoze, a naročito prije ozbiljnog pregleda stručnjaka i njihove procjene.