Evo što novinar Vlahović kaže o Lovrinčevićevoj izjavi da mu je ‘samo htio pomoći’

Autor: Doris Vučić

Ministar Davor Filipović, Plenkovićeva velika nada koju je hvalio epitetima kakve bi samo roditelj svom prvorođenom djetetu uputio nakon što je u roku diplomirao, neslavno je završio u ropotarnici povijesti zbog nezgodne afere Mreža. Njegov savjetnik Jurica Lovrinčević, koji je ljubovao s više različitih političkih opcija, prošlog je tjedna ispitan u USKOK-u, ali ne kao osumnjičenik, već kao obični građanin.

RTL je neslužbeno doznao iz izvora bliskih bivšem savjetniku ministra da Lovrinčević nije puno otkrio o samoj aferi, osim da da ništa nije niti namjeravao niti uzeo za sebe. No pišu i kako je rekao da je “samo htio pomoći novinaru Marinu Vlahoviću zbog njegove situacije”. Mi smo danas nazvali Vlahovića da nam prokomentira tu izjavu.

“Izvidi su tajni, a ta Lovrinčevićeva izjava je neslužbena pa ja nemam potvrdu da je on to doista rekao pa ne bih htio to puno komentirati. Takve informacije se ni ne bi trebale pojavljivati u javnosti”, poručio je novinar. No ako je to stvarno tako, kaže Vlahović, ta je izjava stvarno blesava.

‘Dokazi su autentični’ “Generalno je sve otišlo predaleko s tim izjavama u javnosti, i sam premijer je otišao predaleko s izjavama čija je to afera. Vidjeli smo da je pokušao zaštititi svoje ljude u državnim agencijama i cijeli taj model koji neispravan sam po sebi. Jasno vidimo kako cure informacije, a predsjednik vlade želi usmjeriti istragu”, dodaje. No, tvrdi Vlahović, svi prikupljeni dokazi su autentični pa bi cijela stvar dosta jednostavno mogla završiti, barem u ovom prvom djelu. “A ono što se sve radilo u Ministarstvu gospodarstva šira je tema. Vidjet ćemo hoće li se kasnije ići u detaljniju istragu ili zataškavati”, veli Vlahović pa dodaje kako je ova afera posljedica klasičnog istraživačkog novinarstva. Zanimljiva imena na čelu tvrtki koje se spominju u aferi Mreža: Jedno je svima zajedničko





“Ja to radim godinama. I u ovom slučaju postoji jasna kronologija skupljanja dokaza i onda kada se to prikupilo sam izašao u javnost, a sustav je ostao zatečen. Mislim da oni sada traže ravnotežu između javnog i ostalih interesa”, poručio je za kraj. A što će se, osim smjene mladog lava Filipovića, još dogoditi tek je za vidjeti.