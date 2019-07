Evo popisa Plenkovićevih izazivača za predsjednika HDZ-a! Tko će najbolje odigrati ovu ‘utakmicu’?

Autor: Dnevno

U HDZ-u je počela neslužbena kampanja za predsjednika stranke. Sve više je onih koji pokazuju namjeru za kandidaturu, ili barem “puštaju probne balone”. Osim Mire Kovača i Davora Iva Stiera pojavljuje se još potencijalnih izazivača koji pretendiraju na poziciju Andreja Plenkovića, sada se govori i o kandidaturi Tomislava Karamarka.

Svojevrstan “probni balon” pustio je i Tomislav Tolušić, koji može računati na podršku Virovitičko-podravskog HDZ-a. I tog kruga poručuju da Stier, Kovač i Milošević nisu ozbiljni kandidati za predsjednika stranke. Naime, oni nemaju jaku podršku “na terenu”.

Govori se i o kandidaturi vukovarskog gradonačelnika Ivana Penave za predsjednika stranke. Nedavno se na Facebooku pojavila stranica Ivan Penava – za predsjednika HDZ.

Miro Kovač je otvoreno istaknuo kandidaturu, a određeni signal dao je i Davor Ivo Stier. Kovač je već ispalio strelice prema Stieru, poručivši da Hrvatskoj ne treba “nova paradigma”, nego povratak Tuđmanovoj ideji. Uz to, rekao je i da je da je ponosan što nikada nije “pisao pisma i pozivao stranačke kolege na neposluh niti davao ostavku u kriznim trenucima za HDZ i njegovu vladu”.

Međutim, po svemu sudeći, prava predizborna borba tek je započela.

Nacional tvrdi da iz krugova bliskih bivšem predsjedniku HDZ-a Tomislavu Karamarku sada tvrde da će i on tijekom kolovoza ući u utrku za predsjednika stranke. Isti krugovi plasirali su tezu da će njegovu kandidaturu podržati upravo Miro Kovač, no izvori bliski Kovaču to demantiraju i tvrde da je riječ o spinu kojim se zapravo njemu pokušava naštetiti.