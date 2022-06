EVO KOME BI ODUZEO DRŽAVLJANSTVO! Ćipe za Dnevno otkrio detalje Zakona: ‘Neka lijepo žive tamo gdje nije etnički očišćeno’

Autor: Ivor Kruljac

Nakon što je u srijedu na svojoj konferenciji najavio Zakon o oduzimanju državljanstva, saborski zastupnik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić iznenadio je brojne. Podsjetimo, Mlinarić je, potaknut optužnicama koje je Republika Srbija dignula protiv hrvatskih vojnih pilota, zaključio kako bi se sudskim postupkom trebalo oduzeti državljanstvo svakome tko radi protivno hrvatskim interesima. U razgovoru za Dnevno, Mlinarićem nam je otkrio kako odbor njegove stranke trenutno još uvijek razrađuje sve detalje zakona na koji se jučer osvrnuo. Međutim, napomenuo je i kako 31 zastupnik mora potpisati kako bi ušao u proceduru te planira ići po saborskim klubovima, no tešku mu je reći kakva će biti reakcija ostalih zastupnika. Osim što su ga potaknule sporne optužbe, Mlinarić ističe kako je Hrvatska državljanstva dijelila šakom i kapom. Kao primjerice aktivistu Savi Štrbcu.

“Vidite kad srpski kriminalci padnu, u rukama im hrvatske putovnice. Savo Štrbac direktno radi protiv Hrvatske s procesima optuživanja od generala i političkog vrha što je radio devedesetih do pilota koje tlači danas. Sjedi u Beogradu i pokušava nam zagorčati život lažima i optužbama, doslovno pljuje po Hrvatskoj. E pa takvom je čovjeku vrlo lako oduzeti državljanstvo i mirovinu, a takvih je na stotine tisuća. Pazite, ne kažem da to treba uzeti svakome, već onome tko ide protiv interesa Hrvatske. Primjerice onime koji Oluju naziva zločinačkim akcijom i etničkim čišćenjem. Neka lijepo žive tamo gdje nije etnički očišćeno, a da ih mi plaćamo iz proračuna čisti je bezobrazluk”, govori nam Mlinarić.

A ovakav zakon nije neka ‘Ćipina izmišljotina’.





“Izrael je 2008. godine uveo Zakon za oduzimanje državljanstva ljudima koji rade protiv sigurnosti izraelske države. Zašto to ne bi Hrvatska mogla imati? Prošle godine, u austrijskom su parlamentu socijaldemokrati predložili zakon za oduzimanje državljanstva. Amerika takav zakon ima od 1950. godine. Onome tko radi protiv američkih interesa, karikiram, teroristički čin protiv Amerike, može mu se oduzeti državljanstvo. Tu nije riječ o masovnom oduzimanju državljanstva niti bi to donosio Domovinski pokret, Stipo Mlinarić, HDZ ili SDP, već sudovi u sudskom postupku. Mislim da je to trebalo donijeti davnih dana. Da ne može svatko pljuvati 2022. godine na 16.000 koji su dali krv. To samo Hrvatska dozvoljava nakon brutalne agresije koje smo pretrpjeli”, tvrdi Mlinarić i nada se da će kolege u Saboru biti dovoljno pametne da prepoznaju važnost njegova prijedloga.

Nisu cilj mali ljudi

Naglasio je kako se ne radi o oduzimanju državljanstva “poštenim malim ljudima” koji žive u Hrvatskoj.

“Ne moraju mahati zastavama i biti najveći Hrvati, nitko to ne traži. Ali, treba poštovati Ustav i himnu Republike Hrvatske te državu u kojoj živiš. Isto očekujem od Hrvata koji žive u drugim državama da je poštuju, bez dvostrukih standarda”, objasnio je Mlinarić svoje viđenje. Dodao je i kako su nacionalne manjine bogatstvo Hrvatske, pa tako i srpska manjina s kojom nije bilo nikakvih problema do devedesetih, za što Mlinarić krivi Miloševićevu propagandu zbog koje su pomislili da ih Hrvati žele istrijebiti. Kao netko tko je bio u ratu, ističe da oni koji prođu rat, ne želi ga iskusiti ponovno.

Na pitanje da li bi ideološki obračuni u mogli završiti protjerivanjem u svrhu zaštite nacionalnih interesa’, Mlinarić tvrdi da, ako je itko protiv protjerivanja, pogotovo ideološkog, to je upravo on.

“Na kraju krajeva politička prepucavanja dio su demokracije. Ali Bože sačuvaj uzimati nekome državljanstvo jer ne glasa za Domovinski pokret ili što se ne slaže sa mnom oko nekih stvari. No ako netko operacije Domovinskog rata naziva terorizmom, a sudionike zločincima, takvim ljudima, treba lijepo uzeti državljanstvo”, ponovio je Mlinarić što podrazumijeva izdajom nacionalnih interesa. Dodao je kako to nije samo pitanje odnosa sa Srbijom ili fiksacijom na tu državu, već je rekao kako se država mora čvršće postaviti na bilo koga tko ide protivno hrvatskim interesima i teritorijalnom integritetu, dajući primjer Mađarske i Orbanove famozne izjave oko mora.

Na meti i domaći?

Zanimljivo Mlinarić nam je otkrio još neke situacije koje bi dovele do oduzimanja državljanstva.









“Volio bih da se u ovaj Zakon uvrste i oni koji su izdali nacionalne interese kod pretvorbe i privatizacije. Oduzeo bi i državljanstvo onima koji su prodali INU koja je bila ključna za nacionalnu sigurnost, kao i ostale tvrtke od vitalne važnosti. Mitom i korupcijom su razvlastili Hrvatsku. To su bili Hrvati, a ne Srbi ili Mađari”, ogorčeno će Mlinarić. No, svjestan je i kako je državljanstvo temeljno ljudsko pravo, te kako bi za oduzimanje istog nekome tko ima samo jedno, stavilo u puno težu poziciju nego građane s dvojnim državljanstvom. Naime, prema međunarodnom pravu nekome tko je rođen u Hrvatskoj i ima samo hrvatsko državljanstvo, država ne može oduzeti državljanstvo, osim ako mu neka druga država najprije ne pristane osigurati državljanstvo. Te ‘sitnice’ još uvijek ne zna kako riješiti:

“U svakom slučaju, to prepuštam našem odboru gdje su pravnici, ustavni stručnjaci koji će to lijepo formulirati prije nego damo u saborsku proceduru. Hoće li to biti to ne znam, tko je prošao rat, ne želi ponovno proći rat”.

Granica rasprave i izdaje

No, kako je svako povijesno razdoblje, pa tako i Domovinski rat, podložan povijesnom preispitivanju, te zločini nisu poštedjeli nijednu stranu, pitali smo Mlinarića gdje povlači granicu između rasprava o Domovinskom ratu i napada na hrvatske interese? Mlinarić smatra kako je zločina bilo, no da su počinitelji trebali biti osuđeni u razdoblju od 91. do 95. godine i danas biti slobodni ljudi. No, ističe i ključnu razliku između Tuđmana i Miloševića na primjeru Grubora gdje su stradali srpski civili, a koje je posjetio i Tomo Medved.









“To za mene nije mjesto gdje bi trebao ići državni vrh. Tamo je počinjen pojedinačni zločin i ta je osoba trebala sutradan biti uhapšena. Međutim, tadašnja vlast taj zločin nije niti naredila, niti planirala, niti izvršila. Vukovar ili bilo koji drugi grad je zločin bio planiran, naređen i izvršen iz Beograda, velika je razlika”, rekao je Mlinarić rekavši da je to kao da se premijer Plenkoviću u Splitu ispričava za ubojstva koja je kalašnjikovom počinio Filip Zavadlav. Isto je ocijenio i kako državni vrh nije naredio zločine u Oluji, već kako su zločince činili pojedinci.

“Da je to državni vrh naredio, ne bi bilo kolone dugačke 100 kilometara koja je na traktorima išla kroz cijelu Hrvatsku do Bajakova. Ne bi nitko izašao živ jer smo to vidjeli u Vukovaru i Srebrenici“, argumentirao je Mlinarić zaključivši kako su vojnici koji su išli u taj ubijati civile i krasti “za njega psi rata, dok je njemu cilj bio zaštititi teritorij i ljude koji tamo žive ne gledajući tko je tko”.