EVO KOLIKO GODINA ZATVORA PRIJETI UHIĆENIM HRVATIMA U ZAMBIJI! Četiri para dovedena su pred sud, imaju jedan velik problem: Nestao je ravnatelj doma iz DR Konga?

Četiri para iz Hrvatske koji su pritvoreni u malenom zambijskom gradiću zbog sumnje u trgovinu ljudima danas su konačno izašli pred sud gdje će moći iznijeti svoju obranu, a očekuje se da će njihov odvjetnik zatražiti da se brane sa slobode. Na raspravi će biti prisutan i konzularni službenik Veleposlanstva RH, no njegova je uloga, prema okvirima Bečke konvencije o konzularnim odnosima, ograničena i svedena na status promatrača.

“Putem nadležnih tijela Republike Zambije i branitelja dodijeljenog po službenoj dužnosti ponovno je zamoljeno da se prema pritvorenim hrvatskim državljanima postupa čovječno, da se poštuje njihovo dostojanstvo, da im se u slučaju potrebe osigura liječnička pomoć, da ih se ispituje na jeziku koji razumiju te da se bez obzira na težinu kaznenog djela za koje se sumnjiče ne predmnijeva njihova krivnja”, poručili su iz Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija.

Uhićeni Hrvati danas će imati priliku se izjasniti da nisu krivi, a nakon toga će uslijedit istražni postupak s prikupljanjem dokaza koji može potrajati mjesecima prije nego što bude podignuta optužnica. Osim toga imaju pravo zatražiti i ukidanje istražnog zatvora, no malo je vjerojatno da bi sud takav zahtjev uvažio zbog opasnosti od bijega.





Ravnatelj doma u Kongu u bijegu?

Jedan od problema za nesretne Hrvate jest i taj da je, prema najnovijim informacijama Jutarnjeg lista koje još nisu službeno potvrđene, ravnatelj doma u DR Kongu, iz kojeg su namjeravali posvojiti djecu, u bijegu te nije dostupan tamošnjoj policiji i pravosuđu.

Državna tajnica u Ministarstvu vanjskih poslova Andreja Metelko-Zgombić otkrila je kako su Hrvati u Zambiji sami pokrenuli sudski postupak pred višim sudom pošto smatraju da su protupravno i predugo lišeni slobode.

“Ministarstvo vanjskih poslova je bilo uz te ljude od – početka, kada smo saznali da su ti ljudi uhićeni. Do sada nismo dobili formalni pisani odgovor. Dobili smo usmeno da su te osobe u pritvoru. Razgovarali smo s čitavim nizom institucijama u Zambiji”, naglasila je Metelko-Zgombić i dodala da je svih osmero Hrvata “u dobrom stanju” te da nisu fizički ugroženi.

Prijeti im do 24 godine zatvora

Podsjetimo, parovi su uhićeni 7. prosinca u zračnoj luci u Ndoli u Zambiji s četvero netom usvojene djece, u dobi od jedne do tri godine. Prema kaznenom zakonu Republike Zambije, kazne za djela za koje terete Hrvate predviđaju se višegodišnje kazne zatvora, a uhićenima u najgorem slučaju prijeti 24 godine zatvora, točnije za trgovanje djecom do 14 godina, za krivotvorenja dokumenata do sedam godina te za korištenje krivotvorina do tri godine zatvora. No, više je olakotnih okolnosti na njihovoj strani, a postoji i klauzula koja govori da se počinitelja može osloboditi ako je postupao u zabludi, odnosno ako nije znao da je dijete oteto bez pristanka roditelja.

Željko Cvrtila, bivši šef Uprave kriminalističke policije, izjavio je za Nacional da bi olakotna okolnost kojom bi hrvatski državljani mogli dokazati da su kolateralne žrtve mogla biti samo ako nisu dali novac za posvajanje djece, odnosno ako su samo plaćali naknade koje su zakonom propisane u DR Kongo. Ako su svjesno dali novac, onda će ih se tretirati kao sudionike u lancu krijumčarenja ljudima.

Komplicirana procedura

DR Kongo, najveća država u podsaharskoj Africi, spada među pet najsiromašnijih zemalja u svijetu i nije potpisnica Haške konvencije o međudržavnom posvojenju. Još 2016. ova je zemlja suspendirala mogućnost izdavanja dozvola za izlazak djece iz države radi međudržavnog posvojenja, i time zakonito posvajanje djece učinio gotovo nemogućim. Zbog silno komplicirane procedure, koja može trajati i po dvije godine, Amerikanci su svojim građanima sugerirali da ne posvajaju djecu iz Konga, ali su s predstavnicima kongoanskog Ministarstva pravosuđa nakon dugotrajnih pregovora uspjeli ishoditi izlazne dozvole za posvojenja, koja su bila ranije potvrđena.









Zbog ekstremnog siromaštva, nepoštivanja ljudskih prava, korupcije i velikog broja djece bez roditelja, posvajanje djece iz DR Konga postalo je unosan biznis pa je država 2020. potvrdila da neće dopustiti posvojenoj djeci napuštanje zemlje, bez obzira na rješenja o posvajanju koja su stranim državljanima izdavali korumpirani kongoanski sudovi.