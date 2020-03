EVO KAKO SE PROTIV KORONAVIRUSA BORI SRPSKI PREDSJEDNIK: Vučić ima poruku i za Hrvate!

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić je, obraćajući se na konferenciji za medije, objavio da su od jutros u Srbiji potvrđena još 22 slučaja zaraze koronavirusom. Najavio je da će srpska Vlada na sjednici ujutro usvojiti uredbu o zabrani kretanja od 17 sati do 5 ujutro.

“Molim vas, nemojte da vam je najstrašnije ostati kod svoje kuće i ne tjerajte nas da uvedemo policijski sat 24 sata. I baš me briga što ntiko drugi nije to uveo, ja ću uvesti”, rekao je na RTS-u.

Ako to ne bude dovoljno i budemo imali ljude na ulici, bit će policijski sat od 13 sati do 5 ujutro, a poslije više neće biti ni moguće kretanje, kaže Vučić.

“Molim vas, shvatite težinu i ozbiljnost situacije. Nitko ovo ne radi zato što to voli. Znam da postoje ljudi koji će reći ‘sit sam svega’. Svatko od nas je to milijun puta pomislio u životu, ali to traje trenutak-dva. Dug je život da bi se netko time igrao, i svojim životom i tuđim. Nemate pravo da se igrate tuđim životima”, istaknuo je Vučić.

“Mi ćemo učiniti sve što možemo da pomognemo u regiji, ali prvo Srbija, pa svi drugi”, rekao je Vučić, dodajući da će u ponedeljak imati sastanak s ambasadorima zemalja regije, a dan poslije i sa svima drugima.

Dodao je da je u Hrvatskoj ima 80 zaraženih za jedan dan i istaknuo da “susjedima želi najbolje, da se obrane od virusa, jer ćemo onda i mi znati da smo na putu da se obranimo“.

Svima je, kaže, teško jer se “svatko mora pomiriti s nečim”.

“Ja sam se pomirio s nečim, ali ću se boriti za živote ljudi. A kada sve završi, onda mi sudite, gonite me, strijeljajte, šta god hoćete, a do tada ću štititi živote ljude”, rekao je Vučić.