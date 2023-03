EVO KAKO NAĆI JEFTINIJI APARTMAN! Jako rastu cijene smještaja na Jadranu, ali ima jedan trik: ‘Jasno je da je Hrvatu preskupo dati 150 eura za noćenje’

Autor: I.G.

Ovogodišnje ljeto na hrvatskom Jadranu bit će teško izdrživo i nikad skuplje za domaće turiste, prema izvještaju u novinama. Domaćim građanima cijene rastu brže od plaća, a potražnja u Europi je tolika da jadranski domaćini nemaju pretjeranog razloga da razmišljaju o dubini hrvatskog džepa. Sve to ukazuje na to da će mnogi građani možda biti prisiljeni potražiti jeftinije alternative za godišnji odmor, jer će morati potrošiti više novca na smještaj.

Lani je od ukupno 19 milijuna turista koji su posjetili Hrvatsku, domaćih turista bilo samo 2,6 milijuna. Iako je ovo povećanje u odnosu na 2020. godinu, činjenica je da su u manjini u odnosu na turiste iz inozemstva. Stoga će, iako domaći gosti ionako su po prirodi stvari usredotočeni na domaće more i uvijek se nekako snađu i dođu, mnogi građani morati platiti više novca za svoj odmor ove godine.

“Jasno je da je domaćem gostu preskupo 150 eura za noćenje, kolike će ljeti biti cijene apartmana za dvoje, plus još dva ležaja, na dobroj poziciji. Naše građane radi toga savjetujemo da se direktno obrate iznajmljivaču. Tako mogu uštedjeti do 20 posto, koliko bi otišlo na proviziju posrednika. Imam poruku i za kolege iznajmljivače da daju popuste za domaće goste.





Kod konkurenata cijene niže

To su gosti na koje mogu računati i u vansezoni, šteta bi bilo pustiti ih da odu kod konkurencije. Inače, u Grčkoj, recimo, sve je, od smještaja do ugostiteljstva, bitno jefitnije nego kod nas, a cijene su niže i Španjolskoj i Portugalu. Razumljiva mi je ambicija da budemo kvalitetna, boutique destinacija, ali onda bi svi segmenti turističke ponude morali biti na toj razini. A to, nažalost, nije slučaj…”, rekla je za Večernji list predsjednica Udruge obiteljskog smještaja Barbara Marković.

Novi skok cijena u hrvatskom turizmu nije prošao nezamijećeno ni na ovotjednom turističkom sajmu u Berlinu. To što ih mnogi Europljani mogu bez problema platiti, ne znači da im se sviđa.

“I partneri nas upozoravaju da su kod konkurenata cijene niže. Neke agencije su nam se, pak, žalile kako na hrvatskom jadranu ne mogu zakupiti hotelskih soba koliko bi htjeli”, rekao je jedan domaći turistički profesionalac.

Minimalna cijena biti 80 eura po danu?

Lani su se cijene smještaja na jadranskoj obali povećale, ali domaći turisti su to progutali bez većih problema i bilo ih je čak dvjestotinjak tisuća više nego i 2019. Ipak, ove godine cijene podjednako i osjetno rastu, kako u hotelima tako i u popularnom i financijski nešto pristupačnijem privatnom smještaju. Cijene su zasad već 15 do 20 posto više nego lanjske, što znači da su neki poskupjeli pet, a neki i 35 posto. Za apartmane u kojima je noćenje prošlog ljeta bilo 70 eura, ove godine će minimalna cijena biti 80, a nerijetko i 90 eura po danu.

Zbog toga se mnogi građani mogu odlučiti za alternativne oblike odmora, poput kampiranja ili iznajmljivanja kuća i stanova preko interneta. Mnogi će biti prisiljeni pronaći alternative koje su ekonomski prihvatljivije, što bi moglo utjecati na turističku sezonu ove godine. Međutim, još uvijek postoji nada da će turistička sezona biti uspješna, jer je Hrvatska poznata po prekrasnim plažama i predivnoj prirodi koju nudi, što će privući turiste iz cijelog svijeta.

Nikad skuplje…

Predsjednik Udruženja putničkih agencija HGK Boris Žgomba ne spori da će za ljetovanje na Jadranu vrlo vjerojatno trebati nikad više novca, ali, kaže, nikad više dajemo i za kruh, mlijeko, kad kupujemo automobil…









“Nažalost, to je trenutno neizbježno. Ali, daleko smo još od toga da sezonu proglasimo uspjelom. Nastave li rezervacije ovim tempom, bit će izvrsna, a to bi onda čak bio impuls za dodatno dizanje cijena. Isto tako, ne bude li potražnja iz Europe kakvu očekujemo, domaćini će biti prisiljeni spuštati cijene. To je tržište “, rekao je Žgomba.