Evo kako HDZ ostaje na vlasti unatoč svim aferama: ‘To je utakmica u kojoj oni uvijek pobjeđuju’

Autor: I.G.

U najnovijem mjesečnom istraživanju Crobarometra, provedenom od 1. do 20. srpnja na uzorku od 977 punoljetnih građana, došlo je do zanimljivih rezultata. Prema istraživanju, izlaznost birača na izborima bila bi značajna, čak oko 70% građana. Njih 25% odlučilo bi ostati kod kuće, dok je 5% anketiranih nesigurno u svoj izbor.

Vladajući HDZ može biti zadovoljan s rezultatima, zajedno s premijerom Andrejem Plenkovićem. Iako su aktualni događaji u zemlji, uključujući aferu plin i štrajk u pravosuđu, bili prisutni tijekom srpnja, to nije značajno utjecalo na potporu HDZ-u. Stranka je zadržala svoju biračku bazu, a s potporom od gotovo 30%, HDZ ulazi u izbornu utakmicu s uvjerljivom prednošću. Njihova potpora čini se stabilnom, djelomično zbog odanosti njihove stranačke baze.





Kako nam govori politički komentator Zoran Pucarić, ovaj rezultat nije neočekivan, unatoč svim aferama i smjenama ministara do kojih je došlo tijekom posljednjih godina.

“HDZ i dalje ima čvrsto, tradicionalno tijelo koje će uvijek glasati za njih. To tijelo je stabilno i uvijek će glasati za stranku. Ako je nogomet igra u kojoj igraju dvije momčadi s po 11 igrača, a Nijemci pobjeđuju, onda su kod nas izbori utakmica u kojoj sudjeluju razne stranke, a HDZ pobjeđuje”, rekao nam je Pucarić.

SDP u problemima do grla

S druge strane, SDP ima razloga za zabrinutost. Njihova potpora nastavlja padati, teško se držeći poziciju druge stranke pred rastućom platformom Možemo. SDP je zabilježio potporu od 10,7%, dok je platforma Možemo ostvarila gotovo jednaku potporu s 10,6%. Ako SDP ne poduzme hitne korake za poboljšanje situacije, mogli bi se suočiti s ozbiljnim izbornim neuspjehom.

“SDP je stranka koje nema, a nikako da umre. Oni su se raspali i prestali biti najveći opozicijski klub u Saboru. Međutim, Socijaldemokrati, odnosno veći klub koji je nastao od ljudi koji su napustili SDP, također ne stoji dobro. No, i to je u redu jer smatram da nitko neće žaliti što Davora Bernardića više neće biti na političkom podiju. To je čovjek koji nije napravio ništa dobroga, i to bez obzira na ideologiju. I oporba ima svoju funkciju u napretku društva.









Peđa Grbin radi istu stvar, odnosno radi na tome da skloni ljude koji se ne slažu s njime. Pogledajte samo njegovu politiku Zagrebu. On je žrtvovao svoju najjaču organizaciju zbog nekakve moguće predizborne koalicije i suradnje s Možemo, da bi ga na kraju Možemo otkantali i rekli da ne žele ići s njime. I to je sasvim korektna odluka, budući da je SDP svima teret.”

Milanović i dalje na vrhu

Komentirao je i izjavu analitičara Davora Gjenera, koji je rekao kako je razlog za raskid suradnje Možemo i SDP-a bila “zamka koju je pripremao Zoran Milanović”, misleći time na njegovu namjeru da uspostavi predizbornu koalicjiu Mosta i SDP-a, a samim time i Možemo.

“Ne vidim kakva je to zamka koju bi Milanović mogao namjestiti. Ne vidim tu priču jer je Možemo vrlo raznolika skupina različitih udruga i stranaka te ne mislim da bi to funkcioniralo na taj način.









U sferi osobnih dojmova političara, Zoran Milanović zadržava prvo mjesto po pozitivnom dojmu, a slijede ga Božo Petrov, Tomislav Tomašević, Ivan Penava i Andrej Plenković. Međutim, Plenković se također pojavljuje na vrhu liste političara po negativnom dojmu, zajedno s Miloradom Pupovcem. Zanimljivo je primijetiti da se Peđa Grbin nalazi na trećem mjestu ove liste, što ukazuje na rastuće nezadovoljstvo s tom strankom.

“Predsjednik Republike uvijek je najpopularniji političar, budući da nema nikakvu političku odgovornost, a može prosipati pamet. Tako i predsjednik može govoriti svašta i ne raditi ništa. To je jedna veoma komforna funkcija u kojoj nastupaš s autoritetom toga da si jedina direktno izabrana politička osoba u zemlji na nacionalnoj razini”, rekao je Pucarić.

Petrov ima najbolji omjer

Sveukupno, pozitivan neto omjer dojma nema niti jedan političar ovaj mjesec, a pojedinci su “u minusu” u različitim omjerima. Božo Petrov ima najbolji omjer, slijede ga Ivan Penava i Tomislav Tomašević, dok je zapaženo da isti neto omjer pozitivnog i negativnog dojma dijele Zoran Milanović i Karolina Vidović Krišto.

Na trećem mjestu nalazi se Most s potporom od 8%, dok Domovinski pokret stagnira na oko 7,1%. Ostale stranke, poput HSU-a, HSS-a, IDS-a, HNS-a i Suverenista, bilježe potporu manju od 2%, a neke čak i ispod 1%.

“Taj posljednji podatak ne znači ništa, a kod stranke poput IDS-a znači još i manje. Uzorak za ovo istraživanje je uzet na nacionalnoj razini. Crobarometar pokazuje stanje do kojeg bi došlo kada bi sutra došlo do izbora i kada bi cijela Hrvatska bila jedna izborna jedinica. No, nije tako. Mislim da na Crobarometru nikada IDS nije prešao izborni prag, pa su uvijek imali saborske zastupnike. Izbor na razini Istre dao bi nam taj podatak. S druge strane imamo stranke poput HSLS-a, koje su postale regionalne i izgubile su značaj jer više nemaju relevantne političare.

Beljak prisiljen koalirati s (ne) radnicima

HSS-ov Krešo Beljak jedan je od političara koji se svim snagama trude ostati relevantni, a njegov rad podržava slabašnih 2,4 posto birača. Zanimljivo je vidjeti kako je nekoć treća najjača stranka u Hrvatskoj pod njegovim vodstvom primorana koalirati s “borcima za radnička prava” iz Radniče fronte (koji svi zajedno vjerojatno nemaju niti tri dana radnog staža), samo kako bi opstali kao politička opcija.

“Mislim da Beljaku taj potez nije naštetio, ali sigurno mu nije niti koristio. Politika je umijeće mogućega, a on nije imao s kim drugim surađivati. Da je mogao, sumnjam da bi se upuštao u koaliciju s njima”, rekao je Pucarić.

Istraživanje također otkriva rastući pesimizam u društvu. Čak 74% ispitanika smatra da zemlja ide u pogrešnom smjeru, što je značajan porast u odnosu na prethodni mjesec. To se događa u srpnju, inače vremenu kada bi raspoloženje trebalo biti bolje zbog ljetnih aktivnosti i godišnjih odmora. Slično tome, podrška Vladi također je pala – 66% ispitanika ne odobrava rad Vlade, dok je samo 27% dalo odobravanje.