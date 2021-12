EVO KAKO ‘DIŠU’ HRVATI NA KRAJU GODINE: Milanović je najpopularniji političar, a HDZ najjača stranka

Autor: Dnevno

Politička godina u Hrvatskoj je na izmaku, a završava sa dvije konstante: HDZ je najjača stranka u zemlji, a predsjednik Milanović najpopularniji političar u Hrvatskoj.

Crobarometar Dnevnika Nove TV posljednji put ove godine donosi raspoloženje birača.

Ovako su bili raspoloženi u prosincu:

HDZ uvjerljivo najjača stranka

HDZ godinu završava uvjerljivo prvi s rejtingom od 29,7 posto. Tijekom godine su imali male oscilacije, ali sve se to vrtjelo oko 30 postotnih poena potpore.

Daleko iza vladajuće stranke je SDP s potporom od 13,1 posto, zatim MOST koji se zaustavio na 10,6 posto.

Možemo je i dalje u slobodnom padu i sada je na 8,8 posto, a Domovinski pokret preskočio je izborni prag i sada ima 5,3 posto.

Zanimljivi su trendovi, HDZ i SDP gotovo zacementirani s rejtingom, no MOST očito na referendumskoj inicijativi popravlja rejting i sada je dva mjeseca u rastu, no zato je od kolovoza Možemo u padu.

Domovinski pokret krenuo je prema gore.









Poželjne stranke za koaliciju

Daleko od izbornog praga je Živi zid s 2,4 posto, zatim IDS s 1,7 posto, HSS godinu završava na 1,6 posto, a FOKUS na 1,3 posto, identičnu potporu ima i CENTAR s 1,3 posto. HNS je na 1,2 posto.

Ostale stranke od lijeva do desna imaju 5,5 posto, a neodlučnih je i dalje visokih 17,2 posto.

Predsjednik Milanović najpopularniji je političar koji je na kraju godine i popravio svoj osobni rejting.

Jedini je političar o kojem većina ispitanika ima pozitivan dojam. Tako o predsjedniku pozitivno misli 52 posto ispitanika, a negativno njih 39 posto.









Popularnost političara

Tomislav Tomašević može računati na 44 posto građana koji o njemu imaju pozitivan dojam, a njih 34

posto negativan.

Božo Petrov računa na 38 posto ispitanika koji o njemu misle pozitivno, a njih 43 posto misli suprotno.

Ivan Penava, čelnik Domovinskog pokreta, može računati na 38 posto ispitanika koji o njemu misle

pozitivno, a njih 36 posto misli negativno,

Andrej Plenković ima samo 36 posto ispitanika koji u njemu misle pozitivno, ali ima i 55 posto onih koji

misle negativno.

I na kraju Peđa Grbin koji može računati samo na 27 posto ispitanika koji o njemu misle pozitnvo, np

zato njih 52 posto misli negativno.

Vladine politike ne podupire većina

Vladine politike ne podupire većina građana, odnosno njih 61 posto, a odobrava ih njih 30 posto, ne zna

9 posto građana. Očekivano, 80 posto HDZ-ovih birača podupire Vladu.

Pesimizam je visok, ali nešto manji nego mjesec prije. Tako sada 68 posto građana misli da zemlja ide

u lošem smjeru, a njih 22 posto misli suprotno. Ne zna njih 10 posto.

Ovdje su samo birači HDZ-a optimisti.

Predsjednik veliku potporu ima na ljevici

Predsjednik Republike nešto je popravio i rejting za svoj rad. Njegov rad ne odobrava 48 posto ispitanika i taj broj pada, a raste broj onih koji odobravaju njegov rad. Takvih je 45 posto, ne zna 7 posto.

Zanimljivo, veliku potporu ima na ljevici. Podupire ga 78 posto SDP-ovih birača te 63 posto birača Možemo. Ništa manja nije potpora ni na desnici. Njegov rad podupire 71 posto birača Domovinskog pokreta te 62 posto birača MOSTA, a može računati i na 21 posto potpore u HDZ-u.

U listopadu predsjednik je imao velikih 54 posto potpore za svoj rad pa je mjesec poslije pao i sada se

oporavlja.

I Ured Predsjednika kao institucija popravio je rejting. Školskom ocjenom dobio bi 2,85. Nema promjena kod ostalih institucija, tako Vlada dobiva ocjenu 2,43, a Hrvatski sabor ima 2,16.

Istraživanje je provela agencija IPSOS od 1. do 19. u mjesecu na 987 građana metodom osobnog

razgovora. Maksimalna pogreška uzorka je +/- 3,3 posto te +/- 3,6 posto za stranke.