Evo kad ćemo na izbore, pala konačna odluka: Plenković i HDZ promijenili strategiju

Autor: Željka Babić/7dnevno

Afera Mreža, u kojoj su, unatoč tvrdnjama iz vrha HDZ-a da je riječ o aferi Most, glave sasječene upravo HDZ-ovu ministru Davoru Filipoviću i njegovu savjetniku Jurici Lovrinčeviću, pomaknula je klatno izbora prema drugoj polovici 2024. godine. Do izbijanja afere prije dva tjedna ideja je bila da se Sabor raspusti vrlo brzo nakon Nove godine i da se na izbore ide u travnju, početkom ili krajem tog mjeseca, ali u vrhu vladajuće stranke sada kažu kako ne vide ni jedan razlog zbog kojeg bi se sa izborima žurili. Realnije je da će se oni održati krajem rujna 2024.

Naime, u krugu šefa HDZ-a Andreja Plenkovića raspravljalo se nakon afere Mreža što učiniti sa sve učestalijim aferama koje svakih mjesec dana pokose po jednog ministra. Paralelno s Filipovićevom smjenom, isplivao je i slučaj Gordana Grlića Radmana koji je “zaboravio” u imovinsku karticu unijeti svoje dividende od poslovanja monopolističke tvrtke Agroproteinka, koja je posljednjih mjeseci bila i glavni akter eutanazije svinja u Slavoniji – kad je to čuo, Plenković je psovao i rekao kako mu neodgovorni ministri kvare sve planove i ugrožavaju izbornu pobjedu.

“Ovo je nečuveno, s kim ja imam posla, pa misle li ti ljudi svojom glavom?!”, rekao je nakon izbijanja nove afere s Grlićem Radmanom. I onda presjekao: “Zašto bih ja uopće išao na izbore na proljeće kad mogu mirno konzumirati mandat pa s krajem turističke sezone lijepo raspisati izbore za rujan. Nema niti jednog razloga da se već sad s tim tlačimo”, rekao je svojim suradnicima.

Pritisak iz Mosta

Nije zabrinut za izborni rezultat, jer njega potvrđuju i posljednje ankete koje HDZ drže na gotovo 28 posto podrške, ali on i njegovi suradnici misle kako će kampanja, ako počne odmah nakon Nove godine, biti previše opterećena ovim aferama, od nesmotrenog i nesposobnog ministra obrane Marija Banožića koji je skrivio nesreću sa smrtnim ishodom preko Davora Filipovića koji je smijenjen u pola dana od izbijanja afere i žrtvovan poput amatera do napada zastupnika Mosta koji poput osa ne prestaju ubadati premijera tezama o Fimi mediji i kupnji naklonosti medija masovnim oglašavanjem.

Najviše od svega ekipi u vrhu HDZ-a ide na živce upravo to što im Most stalno visi za vratom sa svojim tezama o korupciji. “Stalno se moramo opravdavati. To znači da moramo voditi defenzivnu kampanju, a to ne dolazi u obzir! Kao da druge stranke ne rade isto na svojim lokalnim razinama. Lokalne televizije i radiopostaje žive od oglašavanja lokalnih vlasti i reketa komunalnih poduzeća i nikomu ništa. Zato treba pričekati da ova afera sama umre, ali za to treba vremena. U međuvremenu, malo će se smanjiti medijsko oglašavanje, a onda će sve biti ionako preusmjereno na izravno oglašavanje stranaka u medijima pa će učinak veličanja ‘velikog vođe’ za bogati HDZ u konačnici biti isti”, govore u stranci.

Da izbora još neće biti, govori još jedna činjenica – stranačka vojska nije dignuta u fazu pripravnosti. Ljudi s terena HDZ-ovih organizacija nemaju još nikakve upute ni za organizaciju lokalnih stožera ni za pripremu oglašavanja niti za ključne poruke koje trebaju slati u kampanji. Iz toga i lokalni HDZ-ovci zaključuju da izbori još nisu tema. “Obično barem tri mjeseca prije izbora imamo striktne upute o postupanju, organizaciji stožera itd., a zasad nemamo ništa. Mirno smo prespavali blagdane, kao da ne ulazimo u izbornu godinu”, kaže jedan županijski predsjednik HDZ-a.

Plan B

Jednako tako, u stranci nagađaju i da Plenković najprije želi vidjeti ishod europskih izbora koji se održavaju 9. lipnja, kako bi procijenio vlastite šanse za odlazak u europsku administraciju. “Njega zanima samo mjesto predsjednika Europske komisije i ništa ispod. Zato prvo želi vidjeti sudbinu Ursule von der Leyen. Ako ona na tim izborima prođe loše u svojoj bazi ili u svojoj stranci, gdje joj stranački protukandidat Manfred Weber javno kopa grob i opstruira je, tada Plenković dobiva šansu. Zato se najprije želi uvjeriti kako će proći izbori za Europarlament”, tumači jedan od njegovih suradnika.









Ako bi izbori bili tek najesen, nakon europskih, Plenković bi imao puno veći manevarski prostor da odluči što sa svojom ambicijom da karijeru završi u Bruxellesu, gdje je i započeo uspon. On će, naime, sigurno nositi listu HDZ-a na europskim izborima u lipnju i sigurno neće ponoviti pogrešku da ga na toj listi ne bude, kao što je učinio 2019. godine pa je HDZ imao rezultat izjednačen sa SDP-om, i to SDP-om Davora Bernardića, čija je karijera na vrhu te stranke trajala rekordno kratko.









Na taj način Plenković će imati ostvaren izvorni mandat u Europskom parlamentu, koji će biti stavljen u mirovanje, ali za slučaj da krene put Bruxellesa i Europske komisije, nitko neće moći reći da onamo nije došao uz podršku birača. Tako u vladajućem HDZ-u rezoniraju da si Plenković stvara jak plan B, premda nemaju nikakvih sumnji da će Plenković i na izborima za Sabor za svoju stranku opet postići dobar rezultat.

“Normalno da ne mislimo da se može ponoviti onih 66 mandata iz 2020. godine, kad je ljude motivirao strah od promjene u covid-krizi, ali uz ovako fragmentiranu i jalovu oporbu, sigurno računamo na pobjedu. Može Plenković biti bahati autokrat koji je zapasao sve institucije, medije, a i unutarstranačku demokraciju sveo na nulu, ali realnost je da jedino on može mirno stranku voditi do pobjede. Ako ga ne zbriše koja od afera, miran je. A vidimo da je spreman on sam zbrisati sve koji mu se nađu na putu zadržavanja vlasti. Nismo mogli vjerovati kako je brutalno pomeo Davora Filipovića. Pravi se da ga ne poznaje i da ga nikad u životu nije vidio. Ne javlja mu se na telefon niti ga je briga gdje je”, kaže jedan njegov suradnik koji se još oporavlja od posljednje afere i načina na koji ju je Plenković zaključio.

Ružičasti slon

I u Uredu predsjednika na Pantovčaku procjenjuju da Plenković nema nikakva razloga da sad ode na izbore. “On želi u ranu jesen dobiti parlamentarne izbore jer misli da na tom valu može nastaviti i s pobjedom na predsjedničkim izborima koji su krajem godine. To su i njegovi suradnici rekli. Mi, naravno, to i priželjkujemo jer mislimo obrnuto, da HDZ nema ni kandidata za predsjednika kontra našeg Zokija Milanovića, i da ne može dobiti dvoje izbore u dva mjeseca, upravo suprotno.

Ali s druge strane, da smo mi na Plenkovićevu mjestu, isto bismo otezali s izborima barem do rujna. Zašto da riskira i izgubi ako može dobiti još devet mjeseci vlasti? Pa to nitko normalan i ničim izazvan ne bi sebi učinio”, kaže jedan od prvih Milanovićevih suradnika s Pantovčaka. I u oporbi misle da bi za njih jesenski izbori bili bolji. Iako šef SDP-a Peđa Grbin živi u uvjerenju da mu je stranka spremna za izbore, njegovi članovi Predsjedništva s tim se ne slažu – premda, jasno, o tome ne govore ni njemu, a ni u javnosti.

Grbin je kreirao glavne politike s kojima ide na izbore – stambenu, mirovinsku, socijalnu – ali svi u vrhu SDP-a znaju da postoji ružičasti slon u prostoriji o kojem nitko ne govori, a to je činjenica da stranka u anketama stoji očajno loše i da je Grbinov rejting na toliko niskim granama da bi bilo bolje da prođe još barem koji mjesec dok se stranka ne pokuša konsolidirati i na samom terenu. Jer, u bazi, SDP spava zimski san, nema politika, a nema ni kadrova, osim po onih 14 u svakoj jedinici koji će se svađati oko redoslijeda na listi.

Peđine zablude

“Peđa misli da je spreman za izbore, ali to je daleko od istine. Svatko normalan bi u ovoj stranci poželio da su izbori što kasnije. Možda će biti spasa ako i u drugim izbornim jedinicama aktiviramo ljude koji znaju posao organizacije izbora, kao što je u Zagrebu v. d. Branko Kolarić angažirao bivšeg glavnog tajnika Igora Dragovana pa to sad počinje dobivati neki smisao. Ako takvih ne bude barem pet u cijeloj državi, sve će propasti. I to svi znamo, ali Grbinu to više nitko ne govori. On se raduje izborima na proljeće.

Valjda se želi riješiti ove situacije u kojoj je zarobljen i jedva čeka dati ostavku pa da tu epizodu u svom životu stavi ad acta”, kaže jedan njegov bliski suradnik. Tvrdi i kako je Plenković s aferom Mreža zapravo napravio najveću moguću reklamu Mostu nazivajući aferu imenom te stranke, što također SDP-u posredno šteti. “Svi rastu, mi stojimo na mjestu. A to što je Možemo u padu nakon slučaja Jakuševac malo nam pomaže. Više raste Nikola Grmoja nego cijela ljevica”, misli naš izvor iz SDP-a.

Uspješan blitzkrieg

Kad je o pripremama stranaka riječ, doduše, prošli su izbori za Sabor 2020. godine održani naprasno, nije bilo puno vremena za pripremu, a svejedno su održani na najnormalniji način i bez prepreka 5. srpnja 2020. Točno 14. svibnja te godine, s popuštanjem covid-mjera, Andrej Plenković je objavio kako će Sabor biti raspušten 18. svibnja, o čemu je obavijestio predsjednika Zorana Milanovića koji je tada imao mogućnost da izbore raspiše 21. ili 28. lipnja, te 5. i 12. srpnja, a na kraju je odluka pala na 5. srpnja.

Tada su novinski naslovi govorili kako je Plenković u panici od gubitka vlasti zbog krize s covidom, kad se mislilo da će stotine tisuća ljudi ostati bez radnih mjesta, a on je blitzkriegom i naprasnim izborima vlast na kraju premoćno zadržao te osvojio više mandata nego ikad od tuđmanovskih vremena.

I sad još postoji mogućnost da odmah u siječnju raspusti Sabor i krene na izbore već krajem veljače ili početkom ožujka, no trenutno je veća vjerojatnost da će mirno nastaviti voditi Vladu još najmanje do kraja ljetnog zasjedanja Sabora 15. srpnja i raspisati izbore za sredinu rujna. Ljetni srpanjski izbori 2020. godine ionako su bili iznimka – parlamentarni izbori već se godinama održavaju najesen – 2015. bili su 8. studenoga, pa 2016. na dan 11. rujna, a kad je vlast osvojio Zoran Milanović i SDP 2011. godine, bili su 4. prosinca.