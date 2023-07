Evo gdje će hrvatski političari na odmor: ‘Brzo to prođe, moramo se i mi malo odmoriti’

Autor: I.G.

Nakon sjednice u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici, Vlada Republike Hrvatske stavila je “vanjski ured” na vrata i službeno započela godišnji odmor. No, to ne znači da će političari biti potpuno nedostupni jer premijer Andrej Plenković i polovina njegovih ministara još će održati sastanke u Opatiji, prije svega s predstavnicima turističkog sektora, prije nego što se prepuste uživanju na obalama Jadranskog mora.

Kako tradicija nalaže, premijer Plenković odabrao je državnu vilu Costabella za svoj odmor. U petak, čim završi konferenciju i sastanak s turističkim sektorom, premijer će se uputiti prema omiljenom odredištu, Opatiji. Građani Opatije već su navikli na premijerovu posjetu koja uključuje uživanje u kavi u jednom od lokalnih kafića i šetnju tržnicom.

“Naravno da se veselimo! Nadamo se da će nešto potrošiti, vidite kako imamo lijepe artikle. On uvijek sve uzme pošteno i plati”, kažu prodavači na tržnici.





Iako su odmor i privatnost političara važni, njihova dostupnost i obveze prema suradnicima također ostaju neupitni. Ministri, iako na ljetovanju, bit će na raspolaganju za hitne slučajeve i važne odluke koje se mogu pojaviti tijekom godišnjeg odmora. Njihova odgovornost prema državi i građanima ostaje prioritet.

“Radno, ste čuli kako se odmara, stalno radno ma gdje god smo. Kako se opuštam? Igram se s Milom, Markom i Ivanom”, rekao je premijer.

Malenica ide kući u Šibenik

Ministri imaju dva i pol tjedna dug godišnji odmor. Vraćaju se iza Velike Gospe – ali, kaže premijer, bit će tu i telefonskih sjednica Vlade i drugih obveza.

I dok će većina ministara biti na obali, njih sedmero ipak ostaje u Zagrebu. A kuću će cijeloga ljeta tradicionalno čuvati Tomo Medved.









Spuštanju radne temperature sigurno se, nakon osam tjedana duge štrajkaške sage veseli ministar pravosuđa Ivan Malenica, koji će vraća kući u Šibenik. A i ostali kolege biraju svoje tradicionalne destinacije na Jadranu. Evo njihovog recepta za opuštanje.

“Što planiram pročitati? Ne mogu se sada sjetiti, nabacio sam nekoliko knjiga i nadam se pročitati barem jednu, ali s troje male djece nije to baš lako. Lako štivo, publicistika, ali evo ne mogu se sada sjetiti knjiga”, rekao je Malenica.

“Što radim na odmoru? A čitam, pazim djecu, mlađeg učim plivati”, otkrio je Marin Piletić, ministar rada i socijalne skrbi.









Beroš će biti s mamom

“Idemo do Jelse ako stignem. Što ću raditi? Pa bit ću s mamom, jer moji su dolje”, dodao je ministar zdravstva, Vili Beroš.

“Malo aktivno, malo posebno. Hoće li mi premijer dati posla? Ne znam, to morate njega pitati, pa uvijek bude obveza”, napomenuo je ministar prometa Oleg Butković.

Odmor će se prekidati na obljetnicu Oluje, kada će većina Vlade u Knin, a i za Sinjsku alku. Bit će tu sigurno i dodatnih događaja, a ministri naglašavaju da će uz to i cijelo vrijeme biti dostupni svojim suradnicima. Što je očito lakše podnijeti kad se prati životna filozofija primjerice ministra vanjskih poslova.

“Možete se odmarati radeći, možete se veseliti životu, a klasičan odmor u redu, to nije uvijek ono crno-bijelo ležanje na moru, sunčanje i tako. Kako se opuštam? Evo recimo ne moram se brijat ujutro, mogu ustat kad god hoću, iako svejedno volim rano ustati, volim otići đir do mista i popiti kavicu, kupiti novine i ćakulati s prijateljima, to jutro vam je najbolje”, otkrio nam je Gordan Grlić Radman.

Zbog izvanredne sjednice i saborski su zastupnici na odmor otišli nešto kasnije. I dok šef SDP-a Peđa Grbin kaže da će cijelo ljeto raditi na relaciji Zagreb-Pula i ostali gradovi, predsjednik Sabora Gordan Jandroković većinu će svog odmora provesti uobičajeno na Krku, gdje je lani i zaplesao.

📹 El presidente del Parlamento croata, Gordan Jandrokovic, ha seguido los pasos de la primera ministra finlandesa. pic.twitter.com/4At7FZKrNU — ❀𝑬𝒊𝒍𝒆𝒎𝒔❀ (@Eilemspsuv) September 5, 2022

Tomašević ne zna gdje će

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević još nije odlučio hoće li na Jadran ili nekamo izvan granica, mora o tome razgovarati sa suprugom.

“Lokaciju bih rado zadržao za sebe zbog malo mira, a što se tiče vremena, nadam se nakon Dana domovinske zahvalnosti i Sinjske alke, da ću uhvatiti tjedan dana, ako se ne dogode nove okolnosti, jer nakon potresa, rata, inflacije, oluja, nikad ne znate”, rekao je.

Na Hvaru je pak, u vili Kovač, barem do kraja tjedna Zoran Milanović. To nije godišnji nego radni odmor, pa je predsjednik tamo i nenajavljeno primio Milorada Dodika. Hoće li imati još kakvih posjeta ili će u obilaske, osim Knina i Sinja – u njegovom uredu ne otkrivaju, piše N1.