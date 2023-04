‘EVO GA, ZA ONE KOJI NISU VIROVALI!’ Hrvatski taksist svjedočio budućnosti: ‘Jel moguće ovo, majko mila? Odemo mi vozači’

Autor: Dnevno.hr

Hrvatski inovator i poduzetnik Mate Rimac 2021. je ambiciozno najavio: “2024. će Zagrebom voziti robotaxiji!”

U međuvremenu se svašta izdogađalo i prema najavama upitno je hoće li se to baš tako ostvariti, no na drugom kraju svijeta, preko “velike bare”, to nije znanstvena fantastika i može se reći da je budućnost postala sadašnjost.

Iz dalekog San Francisca javio se Dinko Bujas Murgaš, poznati Šibenčanin koji 30-ak godina živi i vozi taksi u San Franciscu.





San je postao stvarnost

On je, naime, na semaforu snimio robotaxi koji već neko vrijeme juri ulicama grada, piše ŠibenikIn.

“Evo ga, za one koji nisu virovali. Jel ima koga u autu? Nema nikoga. Vidiš. Nobody. Evo ga. Gledaj ti kako vozi, nema vozača, pogledajte. Sad ćemo stati tu blizu, ako uspijemo. Evo vi’š, nema nikoga u autu. Pa jel ovo moguće? Gledaj, prijo, nema nikoga. I sad će opet krenuti. Jel moguće ovo, majko mila?! Auto samo ide. Ide, prijo! Otić čemo mi vozači, neće nas biti više. Vidi kako timun vrti! Sam vrti timun, šta je ovo?! I brži je od mene! City Hall je ovdje. Oće me prić’? Neće. Evo, ljudi, to je tehnologija ta. Nema nikoga unutra, on ide sve normalno. Neće faliti… Ja odoh voziti taksi, a on vozi sam”, opisao je ovaj Šibenčanin.

Inače, u San Franciscu inače od prošlog ljeta voze robotaksiji dva operatera, ali isključivo u noćnim satima i zasad su programirani da se drže podalje od najvećih gužvi. Waymo – sestrinska kompanija Googlea – tako nudi besplatnu vožnju u širem gradskom pojasu dok ne dobije dozvolu za naplatu taksiranja, na čemu je Google počeo u tajnosti raditi prije 14 godina.

Druga kompanija Cruise, čiji je robotaxi i snimio Šibenčanin, vezana je uz General Motors. Waymo i Cruise nadaju se do kraja godine dobiti sve potrebne dozvole i time bi San Francisco postao prvi američki grad s dva robotaksi-operatera koji bi mogli pomesti Uber i tradicionalne taksije.

U Hrvatskoj se čeka Mate Rimac…