‘EVO GA OPET, ZATRESLO KUĆU!’ Novi potres u rano jutro probudio Baniju: ‘NAGLI TRZAJ, VRLO KRATAK’

Sisak je iz sna u ponedjeljak ujutro prenuo novi potres.

Kako navodi EMSC na svome Twitteru, potres se dogodio oko 7 sati i 38 minuta.

Jačina je, prema prvim informacijama, 2.2 stupnja po Richteru.

Epicentar je smiješten 11 kilometara jugozapadno od Siska.

Felt #earthquake (#potres) M2.2 strikes 11 km SW of #Sisak (#Croatia) 3 min ago. Please report to: https://t.co/MNmlzOT1ML pic.twitter.com/kvxYL6wYpV

— EMSC (@LastQuake) July 26, 2021