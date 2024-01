Europski tužitelj ima novu metu: Veliki igrači u Istri uskoro bi mogli pasti, a idu na izbore

Autor: Dnevno.hr/E.P.

Čelnici Narodne strane – Reformisti i stranke Fokus nedavno su u Varaždinu najavili zajednički izlazak na parlamentarne izbore te predstavili ključne poruke iz svog programa, s posebnim osvrtom za sjever Hrvatske. Predsjednik Reformista Radimir Čačić rekao je kako dvije stranke dijele iste vrijednosti i vrlo uspješno vode svoje sredine u kojima su na vlasti.

“Nije dovoljno da djelujemo samo lokalno i regionalno, nego moramo djelovati u saboru nacionalno. Grupacija koju ćemo obznaniti u sljedeća dva tjedna obuhvaća šest zastupnika i već predstavlja nacionalnu snagu, a bit će i nakon sljedećih izbora”, rekao je tada prekaljeni Čačić. Smatra kako grupacija liberalnih građanskih stranaka – IDS-a, PGS-a, Fokusa i Reformista zajedno može poslati snažnu poruku.

“Ova snaga, ovi ljudi ovdje i svi koji će s nama ići na parlamentarne izbore i koji će djelovati u saboru garancija su da ova regija ima šanse”, naglasio je. Predsjednik Fokusa Davor Nađi rekao je da je odlična suradnja u zajedničkom saborskom klubu sada nadograđena koalicijom za nadolazeće parlamentarne i europske izbore. A što se zapravo kuha iza zavjese i odakle ta suradnja, saznali smo tada od relevantnih izvora.

Misle da mogu bez HDZ-a

Izvor iz vrha Fokusa otkrio nam je da su čelni ljudi zaključili kako Plenković neće imati političke snage za stvoriti novu parlamentarnu većinu. S druge strane, govori nam kako su se za koaliciju sa Čačićem odlučili jer su prema njihovim istraživanjima tako izborili dovoljan broj mandata i sigurni su da će ući u vlast. A ako smatraju kako Plenković neće imati dovoljno jak koalicijski potencijal, očito je da računaju na neku drugu postizbornu koaliciju.

I sam Radimir Čačić za naš je portal govorio na tom tragu te još jednom ponovio da bi se moglo dogoditi da HDZ ne skupi parlamentarnu većinu nakon izbora, već će lijeva koalicija u kojoj bi se očito trebali naći i liberali iz gore spomenutog saveza. “Naravno da SDP ima šanse. Razina letargije ukupnog društva zbog iskazane neupitne nesposobnosti vlade u velikoj mjeri je na prvi pogled garancija da je HDZ pobjediv. Međutim, letargija je jedno opasno stanje jer sad se više nitko nikome ne javlja.

Više nitko ni ne pomišlja da bi sudstvo moglo biti nekorumpirano, a potpuno jasno je da Plenković nema namjere ništa mijenjati. Što se tiče zdravstva to ne moramo ni pričati kakvo rasulo vlada. Hrvatska je prema najnovijoj studiji za zdravstvo na samom dnu prema odnosu uloženog novca i očekivanog trajanja životnog vijeka. Iz te letargije u cjelini dolazi i osjećaj gađenja. Ljudima se gadi politika. Međutim, iz tih stanja su vrlo moguće su reakcije protiv”, rekao je Čačić i spomenuo da je HDZ uz partnere na između 25 i 29 posto podrške birača, a to je potvrdio i zadnji cro barometar. “Kosor kad je išla na izbore bila je na 24 posto i svi su znali da ćemo ih zgaziti. Sad je HDZ na toliko i sad kao svi znaju da će HDZ pobijediti”, priča nam Čačić.

Mogu i s Mostom

Otkrio je da u postizbornoj koaliciji vidi i Most: “Apsolutno je Most nužan u toj koaliciji i to svi znaju. Mora se tražiti neka vrsta zajedničke platforme. Postoji mogućnost i manjinske vlade”, rekao je i dodao da je jako zadovoljan i ugodno iznenađen mlađim kolegama iz Fokusa.

A gdje je u toj priči IDS? Ta regionalna stranka godinama žari i pali Istrom i gotovo uvijek opstaje relevantan politički faktor kakvi god problemi snađu koaliciju ili savez u kojem se IDS-ovci u datom trenutku nalaze. Kako saznajemo od izvora iz stranke, oni su se pripremili za novu izbornu utakmicu svjesni da njihova moć u Istri više nije kao što je nekad bila te se moraju okrenuti nekim svježijim politikama i imenima. “Dobro nam je došla ova suradnja s Fokusom. A, Čačić je naravno prekaljeni lisac koji nam može donijeti samo dodanu vrijednost koaliciji. Mislim da je ovo dodatni vjetar u leđa stranci koja odnedavno ima novo vodstvo i treba nam dodatan politički kapital”, smatra naš izvor.









I zaista, stranku je 2021. nakon dugog niza godina u spletu neobičnih okolnosti napustio predsjednik Boris Miletić, koji danas još obnaša funkciju župana te upućeni svjedoče da je prešutan dogovor bivših stranačkih kolega bio da Miletić bude župan i ostavi novo vodstvo da u miru radi i nastavi sa spašavanjem stranke koja je polako počela kopniti. Osim toga, nekadašnji istaknuti IDS-ovac koji danas konstantno pzviždi’ protiv potencijalnog kriminala i korupcije u Istri, Damir Kajin, redovito podsjeća javnost upravo na tu notu od koje IDS sve teže bježi, činjenicu da su u tom regionalnom hrvatskom biseru ispleli mrežu koja je duboko ukorijenila brojna imena u splet korupcije i trgovanja utjecajem.

“Oni su srozali Istru. Dovoljno govori to da od 2017. godine mi više novaca povlačimo iz državnog proračuna, nego što pridonosimo. Uskoro nam svima slijedi otrježnjenje. Ministar turizma najavljuje gubitke od 60 do 90 posto. Zato sve opcije koje su na vlasti, bilo nacionalno ili ovdje lokalno u Istri, žele izbore što prije. I to Plenković, u dogovoru s predsjednikom Milanovićem, sada diktatorski rade. I HDZ, i SDP, i IDS žele te izbore što prije kako bi mogli nastaviti raditi, odnosno ne raditi i krasti”, rekao nam je Kajin uoči izbora 2020. godine.

Danas, zanimljivo, Kajin ne želi komentirati bivše partnere i samo nam je rekao kako o njima više ‘ništa nema za reći’. A da bi netko mogao nešto reći, saznajemo iz izvora bliskog samoj stranci koji se boji kako bi Europski javni tužitelj (EPPO) koji posljednjih godina ‘mete’ korupciju u Hrvatskoj. On smatra kako je pitanje dana kad će EPPO pokucati na vrata važnih stranačkih ortaka koji su godinama unatrag žarili i palili Istrom. “Ha gledajte, puno je to godina vladavine, puno je tu institucija, gradskih i županijskih poduzeća. Teško je sve to bilo pratiti, previše je ljudi procirkuliralo.

Meni je jasno da se iznimke događaju i da je nekakva vjerojatnost da će se neki okoristiti utjecajem. I sad se pojavio taj Europski istražitelj, pogledajte samo koliko HDZ-ovaca pada samo zbog vanjskih pritisaka dok je DORH sad preuzeo njihov čovjek Turudić. Bojim se, ali s druge strane se i nadam, da će uskoro EPPO pokucati na vrata moćnicima u Istri. A i ptice na grani znaju o kome se radi”, rekao nam je izvor.

Podsjećamo, EPPO posljednjih godina pokreće brojne postupke nad hrvatskim političarima, poduzetnicima i raznim državnim i javnim službenicima zbog sumnje u korupciju, trgovinu utjecajem i druge kriminalne radnje. Nakon niza godina u kojima su se u Hrvatskoj pokretali postupci koji bi trajali i po desetke godina, pa bi ih sudovi vraćali na početak i tako dalje, vanjski pritisak počeo je raditi posao hrvatskih institucija.Tako su zasad pali brojni HDZ-ovi ministri, a iz mjeseca u mjesec otvaraju se novi slučajevi. Sve ću jača šuškanja kako je uskoro na redu u Istra.