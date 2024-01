Europska željena lady poslala upozorenje: ‘Rusija se sprema, imamo samo tri do pet godina’

Autor: Dnevno.hr/I.J.

Europa ima između tri i pet godina da se pripremi na to da će Kremlj postati ozbiljna vojna prijetnja zemljama istočnog krila NATO-a, upozorila je u ponedjeljak estonska premijerka Kaja Kallas u razgovoru za The Times.

“Naša obavještajna služba procjenjuje da će to biti za tri do pet godina, a to u velikoj mjeri ovisi o tome kako ćemo upravljati našim jedinstvom i hoćemo li zadržati stav prema Ukrajini”, rekla je Kallas, koju mnogi još i nazivaju ”željeznom lady” jer je odbila kompromis s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

Estonska vanjska obavještajna služba (VLA) ukazuje na zabrinjavajuće ocjene, nazivajući Estoniju i druge dvije baltičke države “najranjivijim dijelom NATO-a” i vjerojatnom metom za potencijalni napad iz Moskve. Prema izvještaju VLA-e, nakon okončanja sukoba u Ukrajini, prioritet Kremlja bit će brza obnova vojnih snaga u ruskom zapadnom vojnom okrugu, uz fokus na istočnim granicama NATO saveza.

Dvostruko povećanje vojne pomoći

Estonska premijerka inzistira na snažnom odgovoru zapadnih saveznika. Zatražila je dvostruko povećanje vojne pomoći Ukrajini kako bi se suprotstavili mogućem teritorijalnom pritisku Rusije u idućim godinama.

Nakon niza neuspjeha Ukrajine na bojištu, raste zabrinutost unutar NATO saveza o potrebi pripreme za mogući povratak ruskih snaga na granice. Ove izjave iz Estonske premijerke stižu u kontekstu promjenjive geopolitičke dinamike i izazova koji proizlaze iz ruskog ponašanja u regiji.