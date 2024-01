Jedna europska država vraća obvezne maske, a evo što će Hrvatska: ‘Mi smo svoje rekli’

Diljem Španjolske zabilježen je značajan porast oboljelih od gripe, Covida i drugih respiratornih bolesti, stoga razmatraju vraćanje obveze nošenja medicinskih maski u zdravstvenim ustanovama.

Španjolsko Ministarstvo zdravstva sastaje se s predstavnicima regija, a Katalonija i Aragonija obvezne maske u medicinskim ustanovama već su uvele.

Štoviše, Aragonija građanima savjetuje da maske nose i dok su na mjestima na kojima boravi puno ljudi.

Kaić: Imamo preko 2000 oboljelih od koronavirusa tjedno

Epidemija koronavirusa u Hrvatskoj je službeno završila u svibnju prošle godine, a s time su u povijest otišle i brojne epidemiološke mjere među kojima i obvezne zaštitne maske.

Bernard Kaić, specijalist epidemiologije HZJZ-a, kaže kako i u Hrvatskoj u ovo zimsko vrijeme haraju brojne respiratorne infekcije.

“Zadnja dva tjedna bilježimo preko 2000 oboljelih od koronavirusa tjedno, to se odnosi na prijavljene slučajeve. Prije početka godine smo imali i preko 4000 tisuće. Hara i gripa, kruže zimske prehlade. Toga ima svake godine, nije to sad ništa posebno, no prije se nisu uvodile obaveze nošenja maski, to se smatralo pravilom struke – nositi na poslu masku kada postoji mogućnost da prenesete zarazu pacijentima”, rekao je Kaić za Dnevno.hr.

Planira li Hrvatska vraćanje obveze nošenja maski?

No, prema njegovim saznanjima, Hrvatska trenutno ne planira uvođenje obveznog nošenja maski u zdravstvenim ustanovama ili na zatvorenom.









“Obveza je ukinuta, no preporuka je da se maske nose u zdravstvenim ustanovama. Povjerenstvo za bolničke infekcije može tu obvezu uvesti u nekoj pojedinoj bolnici, no nisam upoznat s time hoće li doći kakva direktiva s više razine, iz Ministarstva. Mi smo svoje rekli, preporuča se nošenje maski u zdravstvenim ustanovama, obveza ne postoji. Ne znam je li potrebno svakome nametati ono što je zdravorazumsko ponašanje”, zaključuje Kaić.

HZJZ: Maske smanjuju rizik od transmisije bolesti

Podsjetimo, u dokumentu HZJZ-a svibnja 2023. navodi se kako je nošenje maski, uz provjetravanje, respiratornu higijenu, fizičko distanciranje i higijenu ruku, jedna od ključnih mjera za smanjenje transmisije respiratornih infekcija.

“Pravilnim nošenjem maski se ne smanjuje rizik transmisije samo SARS-CoV-2 virusa, već i drugih uzročnika respiratornih bolesti. Proglašenjem prestanka epidemije bolesti COVID-19, virus SARS-CoV-2 nije nestao iz populacije već je i dalje prisutan u relativno visokom intenzitetu te predstavlja opasnost za osobe čije je zdravlje narušeno kroničnim bolestima i poodmaklom dobi.









Preporučuje se korištenje medicinskih maski ili maski za lice za osoblje, posjetitelje i pacijente zdravstvenih ustanova, te osobe, posjetitelje i korisnike ustanova socijalne skrbi koje pružaju uslugu smještaja za starije osobe i osobe s invaliditetom, koji nemaju zdravstvene kontraindikacije za nošenje maski, kada se nalaze u zatvorenom prostoru s više ljudi u kojem nije moguće održavati fizički razmak veći od metar i pol”, piše u dokumentu HZJZ-a.