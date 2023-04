EUROPSKA AGENCIJA ZA OKOLIŠ: ‘Godišnje od ovoga umire više od 1200 djece!’

Autor: Dnevno.hr/ F.A.

Onečišćenje zraka uzrokuje smrt više od 1200 ljudi maloljetnika u Europi godišnje, procjenjuje Europska agencija za okoliš (EEA) u najnovijem izvješću.

“Djeca su posebno osjetljiva na onečišćenje zraka, od trenutka kad su u maternici pa sve do odrasle dobi”, istaknula je agencija , dodajući da loš zrak također izlaže djecu većem riziku od kroničnih bolesti u odrasloj dobi.

Zagađenje treba rješavati na izvoru, založili su se stručnjaci te agencije, rekavši da se emisije iz prometa, industrije i grijanja moraju brže smanjivati. Smatraju da bi jedna od praktičnih mjera koje zagovaraju je poboljšanje kvalitete zraka u blizini škola i vrtića mogla biti postignuta stvaranjem zelenih površina u blizini vrtića i škola.





Unatoč poboljšanjima posljednjih godina, razine glavnih zagađivača u mnogim europskim zemljama tvrdoglavo ostaju iznad granica koje preporučuje Svjetska zdravstvena organizacija (WHO), piše EEA u drugom izvješću. Više od 90 posto urbanog stanovništva u 2021. u zemljama EU-a moralo je živjeti s razinama fine prašine, ozona i dušikovog dioksida koje su bile iznad preporuka WHO-a. To se posebno odnosi na srednju i istočnu Europu, kao i Italiju a sve to zbog korištenja krutih goriva za grijanje u industriji koja su ujedno i glavni krivac za onečišćenje zraka finom prašinom.

“Ne možemo razmišljati o djeci kao malim odraslim osobama kada su u pitanju rizici za okoliš i onečišćenje zraka. Disanje im je brže, dišu više na usta, bliže su tlu.”, istaknuo je Gerardo Sanchez Martinez ,stručnjak za onečišćenje zraka iz EEA.