EUROPA SE BORI PROTIV OMIKRONA: Grčka uvodi strože mjere, u Njemačkoj se ograničavaju druženja, u Austriju pod strožim uvjetima

Autor: Dnevno.hr

Brojne zemlje diljem Europe odlučile su uvesti strože mjere zbog suzbijanja širenja omikron varijante koronavirusa.

Grčka je najavila daljnje restrikcije zbog oštrog rasta broja zaraženih u regiji u kojoj se nalazi glavni grad Atena.

Od 3. do 16. siječnja ugostiteljski objekti i noćni klubovi diljem zemlje zatvarat će se u ponoć, za stolovima će moći biti maksimalno šest osoba, a stajaća mjesta su zabranjena.

Nadalje, broj gledatelja na sportskim utakmicama će biti ograničen. Ponovno se uvodi rad od kuće u 50 posto privatnog i javnog sektora. Grčka je danas zabilježila više od 9000 novih slučajeva.

Austrija

Austrija je dodatno pooštrila pravila za ulazak u zemlju za neke strane državljane kako bi se spriječilo brzo širenje omikrona. Oni koji dolaze iz Ujedinjenog Kraljevstva, Norveške, Danske i Nizozemske moraju pokazati dokaz da su cijepljeni booster dozom i negativni PCR test. Ako to ne učine, moraju u karantenu od 10 dana.

Oni koji dolaze iz zemalja s takozvanom 2G putovnicom, koji su cijepljeni ili preboljeli virus, mogu ići u zemlju. Kako bi izbjegli karantenu, morat će pokazati dokaz o primljenoj booster dozi ili negativan PCR test. Djeca i trudnice su izuzeti iz pravila. Otkazana su novogodišnja slavlja, policijski sat počet će u 10 sati navečer od ponedjeljka, piše CNN.

Njemačka

Nijemci diljem zemlje suočeni su s oštrijim pravilima na privatnim i javnim površinama kako bi se suzbio val zaraze potaknut omikron varijantom. Okupljanja u zatvorenom i otvorenom su od ponedjeljka ograničena što se tiče broja. U nekim saveznim državama zatvaraju se teretane, bazeni, noćni klubovi i kina, a restorani će raditi kraće. Oštrije mjere se odnose na one koji do sada nisu cijepljeni, no čak i oni koji jesu, kao i oni koji su preboljeli covid.19, suočit će se s novim ograničenjima.

Uvode se ograničenja i za privatna okupljanja u onim dijelovima zemlje u kojima nije uvedeno to pravilo uoči Božića. Zabranjena su okupljanja više od deset osoba i na otvorenom i u zatvorenom, pri čemu se u taj broj ne uračunavaju djeca mlađa od 14 godina.









No, ova mjera vrijedi samo za one koji su se cijepili ili preboljeli zarazu covidom-19. Onima koji se nisu cijepili dopušteno je druženje s najviše dvije osobe iz drugih kućanstava.

Na snazi i dalje ostaje obveza nošenja maske, koja je uvedena prije gotovo godinu dana, u trgovinama i javnom prijevozu, kao i predočenje potvrde o cijepljenju, piše Guardian.

Francuska

Francuski premijer Jean Castex i ministar zdravstva Olivier Veran su tijekom konferencije za novinare govorili o novim mjerama koje će se uvesti u Francuskoj u sklopu borbe protiv širenja covida-19. Premijer je kazao kako se razdoblje za primanje booster doze od utorka smanjuje na tri mjeseca. Dodao je kako se uvode i dodatne mjere te kako će biti zabranjeno održavanje koncerata sa stajaćim mjestima i konzumacija hrane prilikom transporta i u kino dvoranama.

U barovima i restoranima će biti obavezno sjedenje prilikom konzumacije. Pri većim okupljanjima će od danas biti dozvoljeno 2000 ljudi u zatvorenom prostoru, a 5000 na otvorenom. Rad od kuće postaje obavezan najmanje tri dana u tjednu, ako to dozvoljava priroda posla, piše Reuters.