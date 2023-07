Europa drhti: Nakon kraha ukrajinske ofenzive Putinovi apetiti su se pojačali

Autor: Zoran Meter / 7dnevno

U ukrajinskom ratu događa se nova paradigma koja u sebi objedinjuje tri važna elementa “lokalnog” karaktera i niz važnih globalnih elemenata, neuspjeh ukrajinske protuofenzive koji se ne može prikriti bilo kakvim PR-akrobacijama i najavama njezina uspjeha u nekim kasnijim fazama i koji će nužno imati političke posljedice, najnovije masovne ruske raketne i zračne udare u dubinu ukrajinskog teritorija, najviše po crnomorskim lukama – nakon što je Kijev priznao kako stoji iza prošlotjednog napada na Krimski most i rusko povlačenje iz ugovora o izvozu ukrajinskih žitarica.

Ukrajinska protuofenziva, započeta 4. lipnja, napreduje ili vrlo sporo ili nikako u odnosu na prethodno postavljene zadaće i ciljeve, prije svega na jugu – u zaporiškoj regiji – gdje Kijev teži presijecanju ruske kopnene komunikacije između poluotoka Krima i Rusije prodorom ukrajinskih snaga na Azovsko more. Pomaci ukrajinske vojske na tom se dijelu bojišnice mjere izraženo u metrima do najviše koji kilometar, bez ovladavanja bilo kojim većim ili važnijim naseljem ili strateškim uporištem, a sve to uz velike gubitke u ljudstvu i vojnoj tehnici – puno veće nego što je bilo tko očekivao.

Loša situacija

Na sjevernim bojišnicama stanje za Kijev još je lošije. Ondje su, čini se, ruske snage ne samo odbile ukrajinske napade nego i uspjele pronaći ukrajinsku slabu točku u obrambenim položajima.





Riječ je prije svega o zoni ukrajinskoga grada Kupjanska, važnog željezničkog čvorišta u sjeveroistočnoj regiji Harkiv, kojem su se ruske snage opasno približile. Uspiju li ga osvojiti, mogu kroz tu “pukotinu” u obrani ubaciti pričuvne postrojbe radi daljnjeg razvoja prodora u dubinu harkivske regije. Tada bi u opasnosti bili gradovi Liman i Izjum, poznati iz prošlogodišnje uspješne ukrajinske protuofenzive u kasno ljeto, koja je podjednako iznenadila i Ruse i svjetske vojne promatrače.

Koliko je stanje u trenutačnoj ukrajinskoj protuofenzivi složeno, svjedoče i riječi zapovjednika kopnenih snaga ukrajinske vojske Oleksandra Sirskog, koji je rekao kako protuofenziva nije dala očekivane rezultate i da će za uspjehe trebati još puno vremena.

Osim toga, u medijskim istupima pojedinih ukrajinskih vodećih terenskih vojnih zapovjednika ovih se dana upozorava i kako Rusija priprema vlastitu kopnenu protuofenzivu na sjeveroistoku zemlje. Naime, kako govore, Rusi su u zoni Kupjansk-Kriminaja u pozadini pripremili 100.000 vojnika, 900 tenkova i drugog naoružanja i spremaju se za novi prodor u dubinu ukrajinskog teritorija, a ne isključuju ni napad s teritorija Bjelorusije.

Ruski politički i vojni vrh o tome šuti i fokusira se na trenutačna vojna zbivanja.

Ono što je za ukrajinski državni vrh sada, uz vojne neuspjehe, krajnje neugodno jest to što Kijev nije uspio dobiti ni “zeleno svjetlo” za ulazak Ukrajine u NATO-savez, već samo hrpu novih obećanja da će se to dogoditi kada rat završi, a da će im se u međuvremenu nastaviti pružati potrebna vojna i financijska pomoć.

Ništa od ugovora

Naime, ukrajinski građani sve jako dobro vide i pitanje je koliko će dugo biti spremni igrati bolnu ulogu posrednika u geopolitičkom obračunu SAD-a i Rusije iščekujući strateški poraz potonje radi svog boljeg sutra i svijetle budućnosti.









Vijest koja je prošlog tjedna najjače odjeknula u međunarodnoj zajednici bila je ona o ruskom povlačenju iz ugovora o izvozu ukrajinskih žitarica nakon njegova isteka 17. srpnja.

Zapravo nikoga nije trebala previše iznenaditi s obzirom na to da je Moskva, istina, već dva puta produljivala taj prošle godine potpisan ugovor s Ukrajinom uz posredovanje Turske i UN-a, ali je pritom uvijek naglašavala kako to ubuduće neće činiti ako se ne ispune i njegove odredbe koje se odnose na slobodan izvoz ruskih žitarica i umjetnih gnojiva.

Dakle, kako to ni ovoga puta nije bilo ispunjeno, reakcija Moskve bila je neumoljiva.









Ova je ruska odluka itekako zabrinula Ukrajinu kojoj je izvoz poljoprivrednih proizvoda jedan od najvažnijih proračunskih prihoda uopće. Zato i nije čudno što je predsjednik Volodimir Zelenski već istog dana kada je Moskva i službeno objavila svoju odluku izjavio kako će pozvati turskog predsjednika Erdogana da Turska s Ukrajinom i UN-om nastavi sudjelovati u istom ugovoru, sada bez Rusije.

Međutim “hladan tuš” odmah je stigao iz Washingtona s riječima Bidenova strateškog koordinatora u Vijeću za nacionalnu sigurnost, admirala Johna Kirbyja, na medijskoj konferenciji, kako nikakve američke pratnje trgovačkih brodova do ukrajinskih luka neće biti jer bi to značilo nužnost vojnog proboja ruske pomorske blokade, u čemu SAD neće sudjelovati.

Gotovo istodobno Zelenski je odbijenicu dobio i od Erdogana, koji je, u zamjenu, od međunarodne zajednice opetovano zatražio da se radije ispune uvjeti iz spomenutog ugovora na koje poziva Moskva. Na tu su temu odmah poslije telefonski razgovarali i šefovi diplomacija dviju država, Sergej Lavrov i Hakan Fidan, i takav stav obiju strana i potvrdili.

Potapanje brodova

Dan nakon toga Zelenski je izašao s novim prijedlogom, prema kojem bi strani trgovački brodovi do ukrajinskih zapadnih luka mogli stići ploveći kroz teritorijalne vode i isključivi gospodarski pojas susjedne Rumunjske, na što se odmah oglasilo rusko ministarstvo obrane rekavši da će svi strani brodovi koji to budu činili biti smatrani onima koji isporučuju oružje Ukrajini i time postati legitimne mete ruske vojske, odnosno biti potapani, a države pod čijim zastavama plove postat će Rusiji neprijateljske.

Nakon toga opet se oglasio Kijev i rekao kako će u tom slučaju trgovački brodovi koji budu plovili u ruske crnomorske luke postati legitimne mete ukrajinske vojske.

O mogućnosti ruskih napada na trgovačke brodove oglasio se 20. srpnja i glasnogovornik Vijeća za nacionalnu sigurnost američke administracije Adam Hodge. Rekao je kako Rusija “razmatra mogućnost napada na civilne brodove u Crnome moru da bi potom okrivila ukrajinske snage”.

A da se Moskva ne šali, svjedoči vijest već od idućeg dana. Naime, rusko ministarstvo obrane priopćilo je kako je ruska mornarica izvela “vježbu” bojevog gađanja u Crnome moru “protubrodskim krstarećim projektilima na ciljani brod” u sjeverozapadnom dijelu Crnog mora. Brodovi i zrakoplovstvo flote također su “razradili radnje za izolaciju područja privremeno zatvorenog za plovidbu, a također su proveli niz mjera za zadržavanje broda prekršitelja”. Ruska vojska, međutim, očito ne želi ništa prepuštati slučaju. Kako bi izbjegla eventualnu nužnost potapanja trgovačkih brodova s ciljem da ne stignu do ukrajinskih luka i posljedične civilne žrtve, krenula je na za sebe povoljniju vojnu varijantu.

Podudarnost ukrajinskog vojnog napada na Krimski most i ruske političke odluke o povlačenju iz ugovora o žitu koji je istekao idući dan Moskvi je došla kao naručena. Spojila je svoju prethodnu odluku o kažnjavanju ukrajinskih vlasti zbog napada na most udarima po biranim ciljevima od ruskog MO-a s dosad neviđenim raketnim i zračnim napadima na gospodarsku i lučku infrastrukturu u široj zoni Odese i Mikolajiva.

Razaranje luka

Do pisanja ovog teksta ti razorni napadi, koje je nemoguće medijski prikriti koliko se god Kijev to trudio zabranom privatnih objava videosnimki na društvenim mrežama, traju već četiri dana. Uništeno je golemo skladište nafte, industrijska postrojenja za proizvodnju zračnih i morskih dronova, skladišta s velikim količinama poljoprivrednih proizvoda, kao i ključna lučka infrastruktura za njihov pretovar na brodove.

Drugim riječima, Rusija želi uništiti bilo kakvu mogućnost ukrajinskog izvoza poljoprivrednih proizvoda brodovima preko Crnog mora razaranjem nužne obalne infrastrukture – tj. stvoriti uvjete da strani brodovi koji eventualno to i žele, nemaju zašto ploviti prema Odesi.

Ali osim posljedica za države koje su najviše profitirale ugovorom o žitu odnosno ukrajinskim žitaricama, poput zapadne Europe (oko 34 posto), Kine (oko 22 posto) i Turske (oko 10 posto), štetu s njegovim prestankom trpe i moćne zapadne globalne megakompanije iz poljoprivredne branše poput Monsanta i koje su vlasnici velikih poljoprivrednih površina u samoj Ukrajini.

Na ruku im ne idu ni strahovi osiguravatelja brodova koji su, kako je izvijestio Bloomberg, već najavili da neće pružati svoje usluge u novonastalim okolnostima. U tom će slučaju Ukrajini preostati samo ili riječni izvoz preko Dunava s puno manjim brodovima i onaj kopneni – kamionima i vlakovima – koji je pak skuplji i dugotrajniji zbog razlike u veličini tračnica između ukrajinskih i europskih željeznica. Količina na te načine izvezenog ukrajinskog žita dosad je navodno bila čak i veća nego ona preko dubokomorskih crnomorskih luka, ali je transport bio puno skuplji i sporiji. Međutim, teško da će više biti drugih načina.

Zapad je ruske poteze koji su išli u smjeru pregovora nakon neuspjele početne vojne kampanje u zauzimanju Kijeva ili pak u potpisivanju ugovora o ukrajinskim žitaricama uvijek promatrao kao znak ruske slabosti i dodatno bi podizao uloge isporukama novih, sve većih i suvremenijih tipova naoružanja Ukrajini – ne osvrćući se na upozorenja Moskve da to može dovesti do eskalacije sukoba. To se nastavlja i dalje.

Oštra igra

Međutim, nakon što je postalo jasno kako je ukrajinska protuofenziva upala u probleme i nakon što je uspješnom političkom akrobacijom brzo slomio pokušaj oružane pobune u režiji Jevgenija Prigožina i njegove paravojne skupine Wagner – Putin je nedvojbeno ojačao svoj položaj.

Čak i da to nije njegova zasluga, potpuno neprijateljstvo između Zapada i Rusije, kojemu sada svjedočimo, homogeniziralo je ruske građane oko središnje vlasti i neutraliziralo bilo kakve oporbene političke “ekshibicije” izvan Putinove “srednjostrujaške” politike. A da i ne govorimo o tome kako nikakvih gerilskih pokreta nekakvih ruskih domoljuba i njihovih organizacija u Rusiji nema.

Ali da bi kapitalizirao i sačuvao građansku potporu, Putin će u budućnosti morati poduzimati i oštrije vojne mjere prema Kijevu i oštrije političke poteze prema Zapadu. To se upravo i događa.

Čini se da je Putin, nakon svega, odlučio prihvatiti Bidenovu oštru “igru” i upravo na to mislim kada govorim o “prijelomu” ukrajinskog rata u uvodnoj rečenici. Zaigrao je i vojno i politički oštrije u posljednjih tjedan dana.

Posebno su zanimljive njegove izjave iz kojih se može iščitati kako on zapravo mijenja i same političke ciljeve postavljene uoči rata. Ako su oni dosad bili determinirani pojmovima poput “demilitarizacije” i “denacifikacije” Ukrajine, čini se kako se sada transformiraju u ciljeve primarno teritorijalnog karaktera, tj. zauzimanja što većeg dijela Ukrajine i inkorporiranja osvojenog u sastav RF-a ili pak formiranja određenog ukrajinskog teritorija pod ruskim protektoratom s isključenjem onih dosad anektiranih. Sve to s ciljem navodnog sprečavanja budućih ukrajinskih prijetnji prema teritoriju Rusije zbog sve suvremenijih i dalekometnijih oružanih sustava koje Zapad isporučuje Kijevu.

Pojačana agresija

Putin se na sastanku ruskog Vijeća sigurnosti održanom 21. srpnja posebno obrušio na Poljsku, koja, uzgred, nije nimalo nježnija u pogledu svog obrušavanja na Rusiju. Govorio je o poljskim aspiracijama prema zapadu Ukrajine, i to u kontekstu potencijalnog poljskog napada na Bjelorusiju. Rekao je kako bi takav potez Varšave prema Bjelorusiji ujedno značio i napad na Rusiju i da bi Moskva u tom slučaju uporabila sva raspoloživa vojna sredstva.

Putin je otišao i korak dalje rekavši: “Ratni požar se žestoko potpiruje. Posebno oni koriste ambicije čelnika nekih istočnoeuropskih država, koji su mržnju prema Rusiji i rusofobiju odavno pretvorili u glavnu izvoznu robu i instrument svoje unutarnje politike. A sada žele ugrijati ruke na ukrajinskoj tragediji.”

Rekao je kako planovi za formiranje zajedničke poljsko-litavsko-ukrajinske vojne skupine podrazumijevaju uspostavu regularne postrojbe s navedenim ciljem “osiguranja zapadnih teritorija Ukrajine”, ali u stvarnosti “za okupaciju tih teritorija”. “Uostalom, perspektiva je očigledna – ako poljske postrojbe uđu, na primjer, u Lavov ili druga područja Ukrajine, onda će ondje i ostati zauvijek.”

S druge strane, pojedini ruski utjecajni analitičari smatraju kako Poljskoj i drugim zemljama europskog istoka u prilog idu dvije varijante: ukrajinska pobjeda nad Rusijom, čime bi se onda i same okoristile, ili pak ukrajinski vojni poraz nakon kojeg bi se dočepale njezinih zapadnih teritorija intervencijom svojih snaga u ime sprečavanja navodnog daljnjeg ruskog vojnog pohoda u dubinu Europe.

Najmanji interes im je da Ukrajina ostane u nekakvoj održivoj državnoj varijanti koju bi onda SAD i EU politički mazili, iz svojih fondova masovno financirali i vojno jačali do maksimuma dajući joj ulogu “prifrontalne države” s Rusijom koju sada imaju Poljska i pribaltičke zemlje. U tom bi slučaju izgubile status “maženika” koji sada uživaju kao ključne barijere budućeg “ruskog vojnog pohoda na zapad”.

Sebični interesi

Britanski The Telegraph 18. srpnja autorskim člankom Roberta Clarka pod nazivom “Ukraine and the West are facing a devastating defeat” upozorava da će uskoro početi jesen i da će se borbe u Ukrajini postupno smanjivati, a pozornost Zapada biti sve više usmjerena na američke izbore i izbore u Velikoj Britaniji.

“Ako Kijev do zime ne uspije probiti kopneni koridor na jugu Ukrajine i ne vrati značajan dio svog teritorija, to će pozivi za teritorijalnim ustupcima radi neznatnih političkih rezultata biti puno jači – ne samo u Ukrajini nego i u zapadnim prijestolnicama jer će početi ‘umor od rata’. Međunarodna skladišta oružja i streljiva se prazne, a uoči nacionalnih izbora počet će se brinuti o unutarnjim proračunima.

Iako u nadolazećim mjesecima na jugu Ukrajine predstoje velike borbe, zapadnim se vladama nužno pripremati za mračnu perspektivu teritorijalnih ustupaka kao jednom od političkih rezultata neuspješne ofenzive”, navodi se između ostalog u spomenutom tekstu.

Europskim vladama nestaje novca. Inflacija je visoka, socijalni problemi rastu, kao i, općenito, neizvjesnost onoga što donosi sutra. Zima je pred vratima, električna energija, ako se već manje trošila zbog blage zime, sada se ubrzano troši zbog izrazito vrućeg ljeta, nesigurni su energetski opskrbni kanali, kao i cijene energenata, odnosi s Kinom o kojima uvelike ovisi europsko gospodarstvo opterećeni su pritiscima Washingtona itd.

S druge strane, u SAD-u se republikanci sve više otvoreno suprotstavljaju daljnjem financiranju ukrajinskog rata, a predizborna kampanja i službeno počinje u rujnu te će predsjednik Biden, htio to ili ne, primarno biti fokusiran na unutarnje američke probleme kojih je također mnogo.

Nije stoga ni čudno što se u američkim utjecajnim i prodemokratskim medijima nedavno pojavila vijest o sastanku pojedinih poznatih američkih analitičara s ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejom Lavrovom u New Yorku, u travnju, tijekom ruskog predsjedanja Vijećem sigurnosti UN-a. Tema je navodno bila na koji način završiti ukrajinski rat. Pojava te vijesti u medijima tek sada, nakon gotovo dva mjeseca, itekako je znakovita s obzirom na to kako Bidenova administracija i dalje uporno ponavlja tezu o nužnosti nanošenja strateškog poraza Rusiji, kao i onoj da će se Ukrajini pomagati dok bude potrebno.

Lula se boji da ne naljuti Rusiju

Propali su pokušaji europskih čelnika da Latinsku Ameriku okrenu protiv Rusije na summitu EU – Latinska Amerika.

Europska unija dva se dana udvarala gostima iz Latinske Amerike i Kariba uz klasičnu glazbu i gala večeru. Međutim, summit je bio pokvaren diplomatskim nesuglasicama oko toga kako – ako uopće – kritizirati Rusiju ili Vladimira Putina za SVO u Ukrajini – navodi američki medij.

“Spor je naglasio širi problem s kojim se suočavaju EU i njegovi G7 partneri u pokušaju pridobivanja latinskoameričkih zemalja dok BRICS – Brazil, Rusija, Indija, Kina i Južna Afrika – povećava svoj utjecaj. Osim Ukrajine, bio je još jedan ključni poticaj EU-a – da osigura sirovine za digitalnu i zelenu energiju”, piše Bloomberg.

Bloomberg navodi i kako se u završnoj izjavi izražava “duboka zabrinutost zbog tekućeg sukoba u Ukrajini”, bez spominjanja Rusije, i “podupire potreba za mirom”. Blok je postigao samo neizravno spominjanje uloge Rusije, spominjući rezolucije UN-a koje osuđuju Moskvu. Nikaragva je bila jedina zemlja koja je odbila podržati zajedničku izjavu.

“Bila je to iskrena rasprava koja je jasno pokazala kako među nama postoje razlike”, rekao je visoki predstavnik EU-a za vanjsku politiku Josep Borrell u intervjuu za televiziju Bloomberg u utorak. “Na primjer, kad je riječ o sukobu u Ukrajini, mnogi od njih to vide drugačije od nas.”

Bloomberg zaključuje kako je “nespremnost brazilskog predsjednika Luiza Inacija Lule da Silve da prihvati bilo kakve oštre primjedbe na račun Rusije razočarala zemlje EU-a. “Prema riječima jednog visokog diplomata, Lula se boji da ne naljuti Rusiju.”

Amerikanka odbila biti glavna ekonomistica EU-a

Europska komisija na čelu s Ursulom von der Leyen prošlog je tjedna ponudila top američkoj ekonomistici Fioni Scott Morton, ranije usko povezanoj s američkim BigTechom poput Microsofta i Applea, ni manje ni više nego položaj glavne ekonomistice Europske komisije zadužene za pitanja konkurencije. Preciznije, bila bi zadužena za donošenje zakona EK koji se odnosi na informatičko tržište i usluge, koji je usmjeren upravo na ograničavanje utjecaja vodećih američkih kompanija.

Kako 19. srpnja piše medij POLITICO, Fiona Scott Morton odustala je od te dužnosti nakon što se među “teškašima” u EU-u podigla politička prašina. Konkretno – podigao ju je francuski predsjednik Emmanuel Macron kritizirajući ovaj potez EK.

Cijela priča jasno pokazuje koliko je narastao stupanj ovisnosti EU-a o SAD-u. Još otvorenije rečeno, koliko je EU postao vazal SAD-a, da je čak i Macron morao čelnicima EK reći “dosta”. Vjerojatno je u kuloarima rekao nešto u smislu “vazali jesmo, ali, gospodo, ovo je ipak previše vidljivo”.