Europa broji mrtve: Oluja s Atlantika hara cijelim kontinentom, prijeti kolaps u više zemalja

Oluja Ciaran s jakim je vjetrovima i obilnom kišom u četvrtak zahvatila sjeverozapadnu Europu, zbog čega su zatvorene škole, zračne luke, a željeznički i trajektni promet su u prekidima.

U četvrtak je, osim Italije i Francuske, Ciaran s Atlantika pogodio Britaniju, Belgiju i Nizozemsku te su otkazane stotine letova. Veći dio sjeverne njemačke obale bio je pod upozorenjima na oluju u četvrtak prije očekivanog dolaska Ciarana, prema njemačkoj meteorološkoj službi (DWD).

Ciaran se kretao od La Manchea preko Engleske prema Sjevernom moru. Oluja posebno ugrožava sjevernomorsko obalno područje Istočne Frizije i sjevernomorski otok Helgoland, navodi DWD. Na Baltičkom moru očekuje se nastavak jakih vjetrova u većem dijelu, no predviđaju se jači udari od Flensburga do Fehmarna i otoka Rügena. Prema vikendu, očekuje se slabljenje vjetra, ali će se olujni i kišni uvjeti zadržati.

Foto: Guliver image/AP Photo/Kin Cheung

Predsjednik Toskane Eugenio Giani rekao je da su dvije osobe poginule u općini Montemurlo, oko 25 kilometara sjeverozapadno od Firence, gdje se izlila rijeka. Treća osoba stradala je u Rosignanu na toskanskoj obali.

“Nikad nismo zabilježili ovoliku količinu kiše u samo nekoliko minuta. Ne izlazite van, tko može neka ode na gornje katove!”, upozorio je građane Giani na X-u.

⚠️Le immagini sono chiare, non scendete in strada. Non circolate con l’auto, chi può raggiunga i piani alti delle case! pic.twitter.com/RGt6JqST6X

— Eugenio Giani (@EugenioGiani) November 2, 2023