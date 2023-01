‘EURO NE MOŽE BITI HRVATSKI NOVAC’! Penava očitao bukvicu Plenkoviću: ‘Što je sljedeće na redu? Hrvatska vojska, hrvatska država, zastava?’

Autor: Dnevno.hr

Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava na konferenciji za medije osvrnuo se na političke aktualnosti uoči obljetnice međunarodnog priznanja Republike Hrvatske koje proslavljamo i obilježavamo u nedjelju, kao i mirnu reintegraciju istočne Hrvatske, odnosno hrvatskog Podunavlja u ustavnopravni poredak Republike Hrvatske. Uvodno se osvrnuo na rekordnu inflaciju od kad je Državnog zavoda za statistiku, a koja je za studeni iznosila rekordnih 13,5 posto, međutim kada se za studeni uzmu u obzir oni najnužniji proizvodi, dakle hrana, piće i troškovi stanovanja te stope su na razini od čak 20 posto.

”Ovo je do sad jedan neviđeni udar na životni standard građana u Republici Hrvatskoj. Nažalost, Vlada Republike Hrvatske, premijer Andrej Plenković su nas cijelo vrijeme uvjeravali kako neće doći do povećanja i rasta cijena, budući da je životni standard naših umirovljenika, radnika i svih građana Republike Hrvatske zapravo super, raste i kako će povezano s tim, uvođenje eura biti nešto što će nas dodatno učvrstiti i stabilizirati, učiniti poslovanje povoljnijim”, prokomentirao je Penava te se osvrnuo na komentar premijera Poljske Morawieckog koji je uzeo Hrvatsku kao primjer kaosa vezano uz porast cijena i uvođenje eura ocijenivši kako Poljska ne može biti spremna za euro dok ne pređe barem polovicu prihoda prosjeka EU te se pozivajući na činjenicu kako će uvođenje eura zbog inflacije pogoršati ionako tešku situaciju.

”Nažalost, od predsjednika Vlade Republike Hrvatske, Andreja Plenkovića i od guvernera HNB-a gospodina Vujčića koji su bili zaduženi braniti integritet hrvatske države, integritet hrvatske kune, mi smo svjedočili jednoj bezočnoj kampanji u koju je utrošeno 24 milijuna kuna bez PDV-a da bi se promovirao euro kao naš novac. Moram reći da mi je žao jer euro ne može biti hrvatski novac. Euro može biti europski novac, ali hrvatski novac, novac svakog Hrvata je hrvatska kuna. Volio bih da su dali barem jednaku šansu i tih 24 milijuna jednako tako i drugoj strani, odnosno na stranu hrvatske kune”, jasan je bio Penava.





‘Što je sljedeće na redu, hrvatska zastava?’

Penava napominje kako danas svjedočimo upravo onome u što su nas mjesecima uvjeravali da se neće dogoditi. Dodaje i kako od 01. siječnja 2023. Hrvatska narodna banka više nije samostalna institucija nego djeluje u sklopu Europske središnje banke, Guverner HNB-a postao je službenik činovnik te Europske središnje banke, a od 01. siječnja 2023. njegova plaća porasla je za gotovo tri puta.

”Ako HNB nije bio dužan braniti kunu kao valutu, tko je? Je li to ono za što smo se borili, ono što su sanjale generacije i jesmo li zato stvarali državu, u kontekstu 15. siječnja i 31. godine hrvatske neovisnosti, odnosno međunarodnog priznanja? Je li nam težak bio stijeg i teret hrvatske nacionalne valute – kune? Što je sljedeće na redu? Hrvatska vojska, hrvatska država, zastava? Hoćemo li argumentima da je stabilnije okruženje i da su nam bolje šanse? Hoćemo li tu logiku primijeniti na hrvatsku nogometnu reprezentaciju sutra? Možete li zamisliti gospodina Dalića kako kaže: – Ma veće šanse imam s europskom reprezentacijom, hajmo mi se odreći hrvatske reprezentacije, nastupiti kao europska reprezentacija”, izjavio je Penava.

Penava tvrdi kako je globalistička politika koju provodi Andrej Plenković došla samo u jednom djeliću na naplatu te da u 2023. neće biti bolje zato što smo se kroz godine odrekli financijskog sektora, institucija, zatim tvrtki koje redovno gasimo, energetskog sektora, Rafinerije Sisak, sirove nafte koju šaljemo prema Mađarskoj, odrekli smo se svoga sela ništa više ne proizvodimo i danas imamo situaciju da je hrana najskuplja u Republici Hrvatskoj, skuplja nego u Sloveniji.

”Znači, odrekli smo se korak po korak sebe, svoje države, svojih ljudi, sve nas je manje, a za to su krive politike globalizma, politike koju danas prezentira i provodi gospodin Andrej Plenković i njegova Vlada. Međutim, ruku na srce te politike netko je odabrao da nas vode. Svi vi koji ste to odabrali, ali i mi koji nismo, snosimo danas teret toga, nemojmo se nadati dok vodimo takve politike da će nam biti bolje jer nažalost neće do onog trenutka dok se ne okrenemo sebi, svojim ljudima, svojoj proizvodnji, svome selu, svojoj pameti i na primjeru onoga što smo baštinili kroz tradiciju, na primjeru hrvatske nogometne reprezentacije, ali i drugih sportaša koji pokazuju vjeru, koji pokazuju emociju i ljubav prema svojoj državi, prema svojoj domovini i svom narodu. Tu je naša snaga i jedino tu možemo crpiti izlaz iz ove situacije. Naravno, na temelju toga graditi dobre odnose i sa svima drugima i biti dijelom Europske unije, ali kao suverena i snažna država”, jasan je bio čelnik Domovinskog pokreta.

S ovom vladom svaki dan je izgubljen dan!

”Čuli smo u susjednoj Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj ovih dana komentare i pretenzije na hrvatski teritorij o tome kako je Dalmacija srpska. Apsolutno nešto neprihvatljivo za Republiku Hrvatsku i žao mi je ponovno mlakih reakcija od službene hrvatske vlasti. Drugi segment ponovno slabe reakcije je ova nesretna situacija s dolaskom Dačića u Republiku Hrvatsku. Mlaka reakcija čovjeka koji izravno protežira velikosrpsku politiku, a dovoditi u ravan i na skup premijera hrvatske države, predsjednika hrvatske vlade, da su tu ravnopravni i da je u društvu takvih osoba, za mene i za veliku većinu građana Republike Hrvatske velika sramota”, smatra Penava.

Penava smatra mobilizaciju djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova oko potencijalnog sukoba na Kosovu neprihvatljivim propustom službi RH tvrdeći kako je jednako tako to mogao biti potencijalni sukob i u Hrvatskoj što je neviđen propust koji je baziran isključivo na dva interesa.









”S jedne strane, koalicijski partner broj jedan – SDSS i etno biznismeni koji kadroviraju kako god hoće u ovoj državi protežirajući svoje kadrove, a drugi interes opstajanja na vlasti po svaku cijenu. Nebitno koliko će to koštati Hrvatsku i hrvatski narod. Govorim o gospodinu Andreju Plenkoviću i njegovom HDZ-u koji zbog opstanka na vlasti pristaje na ovakvo kadroviranje, gurajući svakog onog tko ima kvalitetu i može donijeti promjenu, a prvi plan nameću svoje poslušnike. Primjer za to vam nije samo ovaj policajac, primjer za to vam je i Banovina, pad rakete od 15 metara na glavni grad, Rafinerija Sisak i tako u nedogled i sve zbog takve politike uhljebljivanja na štetu Republike Hrvatske i hrvatskog naroda. S ovom Vladom doista ostaje onaj dojam da je svaki dan izgubljen dan”, zaključio je Penava.