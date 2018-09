Theresa May: ‘Blizu smo dogovoru o urednom Brexitu’

Autor: Hina

Velika Britanija i Europska unija blizu su dogovoru o urednom Brexitu, napisala je britanska premijerka Theresa May u srijedu u njemačkom dnevniku Die Welt, pozivajući Europsku komisiju da prilagodi svoje stajalište o postizanju sporazuma.

U članku za Die Welt May je poručila da obje strane trebaju pokazati dobru volju kako bi izbjegle kaotičan izlazak Ujedinjenog Kraljevstva iz EU-a sljedećeg ožujka, što bi moglo prouzročiti velike ekonomske poremećaje.

“Blizu smo postizanja urednog povlačenja, što je bitna osnova za izgradnju budućeg bliskog partnerstva”, napisala je britanska premijerka.

Kako bi došli do uspješnog sporazuma EU mora prilagoditi svoju poziciju, kao što je to učinila i Velika Britanija, kaže May, što znači da nijedna strana ne može postavljati neprihvatljive zahtjeve, kao što je uspostava carinske granice između različitih dijelova Ujedinjenog Kraljevstva.

Čelnici EU-a trebali bi se sastati u srijedu i četvrtak u Salzburgu u Austriji zbog razgovora koji je britanski ministar za Brexit Dominic Raab nazvao “važnim korakom”.

Raab je potvrdio da njegova Vlada ostaje kod dosadašnjeg prijedloga za uređenje granice nakon Brexita između njezine pokrajine Sjeverne Irske i članice EU-a Irske, što je jedna od glavnih prepreka sporazumu.

U utorak je glavni EU-ov pregovarač Michel Barnier izjavio kako je Unija spremna prilagoditi svoj prijedlog “politike sigurnosti” na irskoj granici nakon Brexita.

May poručuje u članku za Die Welt da bi tvrda granica između Sjeverne Irske i Republike Irske ili između Sjeverne Irske i ostatka Ujedinjenog Kraljevstva ugrozila mir i stabilnost na otoku.

“Kako bi izbjegli tvrdu granicu, trebamo slobodno kretanje roba, što nije isto što i djelomično sudjelovanje na jedinstvenom tržištu: britanske tvrtke ne bi uživale, primjerice, ista zakonska prava”, ističe May.

Područje slobodne trgovine za robu i poljoprivredne proizvode između EU-a i Ujedinjenog Kraljevstva, zajedno s “olakšanim carinskim aranžmanom” izbjeglo bi potrebu za carinskim i regulatornim provjerama na našim zajedničkim granicama, navodi britanska premijerka.