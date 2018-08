ŠVEDSKI BORBENI ZRAKOPLOV: Srušen u sudaru s jatom ptica!?

Švedski Gripen srušio se u južnom dijelu skandinavske zemlje, dok je pilot imao uobičajeni trening, izvještava The Defense Post.

Pilot se katapultirao iz zrakoplova te mahao helikopteru za spašavanje

A Swedish #SAAB JAS 39 Gripen crashed after a collision with a bird near Ronneby, Sweden https://t.co/RyRiiQT5oR

— Aviation News (@AviationNews) 21 August 2018