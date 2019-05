STRAVIČNE SCENE NA ULICAMA PARIZA: Policija bacila suzavac na ljude, krvavi prosvjednici teturaju pariškim ulicama!

Veliki prosvjedi u Francuskoj i dalje se ne stišavaju. Naime, francuska policija bacila je suzavac na maskirane prosvjednike u središtu Pariza u srijedu dok su tisuće ljudi koristile prvosvibanjski skup kako bi prosvjedovali protiv politike predsjednika Emmanuela Macrona. Radnički sindikati i tzv. “žuti prsluci” bili su na ulicama širom Francuske samo nekoliko dana nakon što je Macron iznio političke prijedloge uključujući porezne rezove u visini 5 milijardi eura.

Reutersov svjedok rekao je da je interventna policija ispalila suzavac kako bi rastjerala skupinu maskiranih prosvjednika koji su se priključili tradicionalnoj prvosvibanjskoj povorci. Neki prosvjednici u kapuljačama ili žutim prslucima odgovorili su bacajući predmete na policiju.

Na televizijskim snimkama vidi se kamion s razbijenim prozorima. Francuska policija u utorak je upozorila na moguće prvosvibanjske sukobe s ekstremnolijevim anarhističkim skupinama, poznatim kao Crni blok, nakon poziva preko društvenih mreža radikalnim prosvjednicima da iziđu na ulice.

Vlasti kažu da očekuju oko 2000 prosvjednika Crnog bloka iz Francuske i Europe na marginama tradicionalnog prvosvibanjskog okupljanja. Mediji prenose da je više krvavih prosvjednika uslijed sukoba zatražilo medicinsku pomoć.

News Now! A coup d’etat in full swing in Paris, France. President Macron seeking asylum in Algeria but British PM pursued him to hold on! Chaos in the streets of #Paris during #MayDay #YellowVest demonstration https://t.co/kiYvfG2oTQ pic.twitter.com/EvpJjwUb0l

RIOT POLICE DEPLOYED AT PARIS MARCH: Labor unions marching on #MayDay have been joined by thousands of ‘yellow vest’ protesters who are protesting Macron’s economic policies, which they see as fueling inequality. Police have used tear gas and arrested 165 https://t.co/A2rSwJQAFk

— EveryBody vs Trump (@EVRYBODYvsTRUMP) 1. svibnja 2019.