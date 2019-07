SMIJE MU SE CIJELI BRUXELLES: Evo zašto Plenković nije postao predsjednik Europskog vijeća

Autor: Dnevno, B.V.

Predsjednica Europskih Zelenih i njihova spitzenkandidatkinja Franciska Keller je u intervjuu za Nacional odala tajnu hrvatskog premijera i šefa HDZ-a Andreja Plenkovića i njegove grčevite neuspjele kandidature za predsjednika Europskog vijeća.

Grupacija Europskih Zelenih je bila jedna od onih koji nisu dali podršku novoj predsjednici Europske komisije Ursuli von der Leyen. Njihova spitzenkandidatkinja Franciska Keller otkrila je detalje izglasavanja podrške čelnicima europskih institucija te stav prema novom sazivu Europskog parlamenta. Najzanimljiviji dio jest onaj o lobiranju i zakulisnim igrama u kojima se našao i hrvatski premijer i šef HDZ-a Andrej Plenković.

“On (Plenković) možda nije bio toliko vidljiv, ali ono što mi se učinilo doista iznenađujuće jest da je on svoje vlastito ime stavio na listu. Nije to bio samo njegov problem, to je učinio i belgijski premijer, Charles Michel, koji je na kraju izabran za predsjednika Europskog vijeća. To doista nije uobičajeno, zapravo smatram da je sve to bilo prilično šokantno i stvarno ne mislim da je u redu da ljudi pregovaraju u svoje vlastito ime. To mi je bilo potpuno neprihvatljivo”, rekla je Keller u intervjuu.

Plenković je rekao da on u procesu izbora europskih čelnika nije bio kandidat, “niti je ta opcija uopće bila na stolu”, iako se o tome pisalo i spekuliralo u europskim medijima, stoga preostaje nam da prosudimo sami što je istina, a što ne.