Novi referendum o BREXITU! ‘Moramo van s dogovorom ili bez njega!’

Britanska konzervativna stranka uspjela je osvojiti samo 8,71% glasova, u usporedbi sa 23,3% u 2014. godini.

To stavlja stranku na peto mjesto, daleko iza Nigel Farageove novoformirane stranke Brexit, koja je bila na vrhu ankete s gotovo 32%.

Osvojili su 9 od 10 regija u zemlji, odnosno, 28 od 64 fotelje u Parlamentu EU-a, a svoje su zadovoljstvo pokazali i tvitom: “Demokracija je večeras pobijedila.”

Daniel Hannan iz konzervativne stranke izjavio je CNN-u da “ne morate biti stručnjak da biste razumjeli zašto. Glasali smo za odlazak i nismo otišli. To je tako jednostavno.”

Hannan je zabrinut da bi stranka Brexit mogla podijeliti konzervativce na nacionalnoj razini.

“Zabrinjava me što postoji samo jedna pro-Brexit stranka s predstavništvom u Westminsteru. I zabrinjava me podjela između konzervativaca i stranke Brexit, koja može postaviti vladu pod vodstvom Corbyna, koja bi odustala od Brexita, no ako do toga dođe, to će biti naš najmanji problem”, rekao je.

Vođa rada Jeremy Corbyn reagirao je na rezultate europskih parlamentarnih izbora na Twitteru, pozivajući na nove opće izbore ili drugi referendum o Brexitu.

Engleska konzervativka Liz Truss tvrdi: moramo van s dogovorom ili bez njega!

These terrible election results are not a surprise. It’s because of the failure to leave the EU when we said we would. We must leave by 31st October deal or no deal. #EuropeanElectionResults

— Liz Truss (@trussliz) May 27, 2019