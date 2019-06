NIŠTA OD NOVOG PREDSJEDNIKA? Tusk suspendirao summit u Bruxellesu, svi dogovori propali!

Burna je večer iza visokih političkih dužnosnika u Bruxellesu. Naime, iako se očekivalo kako ćemo u nedjelju saznati ime novog predsjednika Europske komisije, nakon žustrih i podosta teških sastanaka, ipak ćemo, kako izgleda, na ustoličenje novog šefa još malo pričekati.

Summit je inače započeo tri sata nakon što je prvotno bio predviđen, a malo iza 23:15 sati mediji su objavili kako je glasnogovornik Europskog vijeća kazao je da je Donald Tusk, predsjednik Vijeća, suspendirao summit.

Nakon što su propali svi današnji dogovori, organizirati će se bilateralni susreti s liderima, a summit Vijeća će se nastaviti kada završe bilateralni razgovori.

Summitu je prisustvovao i premijer Andrej Plenković, za kojeg se već neko vrijeme nagađa kako će jedna od visokih funkcija biti njegova. Iako je premijer u obraćanju novinarima opovrgnuo tu tvrdnju te je kazao kako su sve to “medijske špekulacije”, Jutarnji je prenio kako Bloomberg tvrdi da se opet raspravljalo o sljedećim imenima iz EPP-a: Michel Barnier, Kristalina Georgieva, Andrej Plenković, Christine Lagarde.

U kasnim satima pojavile su se informacije kako bi se novi summit trebao održati za dva tjedna.

#EUCO summit suspended to allow for bilaterals.

No sign of anything happening here soon following a row at the earlier EPP meeting over a plan to back Socialist candidate Frans Timmermans to become European Commission president.

Already talk of another summit in two weeks.

— Hugh O’Connell (@oconnellhugh) 30. lipnja 2019.