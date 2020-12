NIJE GOTOVO? Orban će na ovaj način pokušati izigrati dogovor s EU: Proces bi mogao potrajati i do dvije godine

Autor: Hina/Andrej Jelušić

Mađarska će na Sudu EU-a pokrenuti proces poništavanja izjave o vladavini prava koja je odobrena na samitu Europske unije, rekla je u petak državnom radiju mađarska ministrica pravosuđa Judit Varga.

Izjava, donesena u četvrtak na EU samitu, ističe da će se vladavina prava vezana uz fondove primjenjivati objektivno i nepristrano. Kompromisom koji se dogodio u posljednji trenutak s Poljskom i Mađarskom, EU čelnici odblokirali su u četvrtak 1.8 bilijun eura financijskog paketa kojim će se pokrenuti oporavak od recesije uzrokovane koronavirusom.

“Postignut dogovor o VFO-u i paketu za oporavak EU nove generacije”, objavio je Charles Michel na Twittteru. “Sada možemo krenuti s provedbom i oporavkom naših gospodarstava”, dodaje Michel.

Dogovor znači da su sve članice sada prihvatile kompromisni prijedlog za otklanjanje mađarsko-poljske blokade velikog financijskog paketa prema kojem se odluka o povezivanju dodjele europskih sredstava s vladavinom prava ne bi mogla primijeniti dok to ne odobri Sud EU-a. Mađarska i Poljska blokirale su cijeli paket jer nisu pristajale da se dodjela europskih sredstava uvjetuje vladavinom prava.

Na kraju je uredba o mehanizmu vladavine prava ostala nepromijenjena, a Mađarska i Poljska su kroz interpretativnu izjavu dobile jamstvo da će se mehanizam koristiti objektivno i nepristrano.

Kako bi odgodile primjenu nove regulacije na vladavinu prava, Poljska i Mađarska mogu tražiti od Suda EU-a da provjeri je li u skladu s europskim ugovorima, što bi moglo potrajati dvije godine.

“Nitko ne bi trebao sumnjati u to da će mađarska vlada to pokrenuti (na Sudu EU-a), jer vjerujemo da postoje problemi s vladavinom prava u samom izjavi, a sigurna sam da će Sud EU-a to otkloniti”, rekla je Varga državnom radiju.

Podsjetimo, Poljska i Mađarska blokirale su EU proračun i fond za oporavak jer je novac, po prvi puta, vezan uz poštivanje vladavine prava. Dvije zemlje nalaze se pod EU istragom zbog potkopavanja nezavisnosti sudova i medija te riskiraju gubitak milijardi eura od EU-a.

Dodajmo i kako su čelnici zemalja članica EU-a postigli u petak ujutro nakon pregovora koji su trajali cijelu noć suglasnost o cilju smanjenju neto emisije stakleničkih plinova sa sadašnjih 40 posto na najmanje 55 posto do 2030., u odnosu na 1990.

Poljska, Mađarska i Češka traže jamstva da mogu koristiti prirodni plin i nuklearnu energiju kako bi mogli dostići klimatske ciljeve te dovoljno europskog novca za pomoć siromašnijim zemljama za njihovu zelenu tranziciju.