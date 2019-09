MASOVNA PUCNJAVA U NIZOZEMSKOJ: Stradalo više ljudi

U nizozemskome gradu Dordrechtu u masovnoj pucnjavi stradalo je više ljudi, kako je javila lokalna policija. Lokalne vlasti navode da je riječ o “vrlo ozbiljnom incidentu”. Točan broj žrtava još uvijek nije poznat, a na mjestu događaja su dva helikoptera za traume, nekoliko vozila hitne pomoći i razne policijske jedinice.

“Pogodila me ova vijest. Suosjećam sa svima koji su uključeni u tragediju”, napisao je na Twitteru gradonačelnik nizozemskog grada, Wouter Kolff.

Eerder vanavond heeft zich een zeer heftig schietincident voorgedaan in Dordrecht. Ik ben zeer geraakt en leef enorm mee met alle betrokkenen. Later vanavond zal ik naar de Heimerstein gaan. https://t.co/g6L5In4FXN

Rotterdamska policija je također izvijestila o incidentu. “Nekoliko ljudi ubijeno je u pucnjavi. Naše snagu su na terenu. Istražujemo što se dogodilo”, javljaju snage sigurnosti.

#BREAKING: Multiple ‘victims’ after shooting incident in Dutch city of Dordrecht: Rotterdam police on Twitter

— I.E.N. (@BreakingIEN) 9 September 2019