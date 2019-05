Photo by Aaron Chown - WPA Pool/Getty Images

KRAJ JEDNE ERE: Theresa May odlazi?

Autor: L.A./Hina

Britanski mediji objavili su kako očekuju da Theresa May u petak objavi da odlazi s mjesta britanske premijerke.

Prema pisanju britanskih medija, to bi se trebalo dogoditi nakon sastanka s predsjednikom odbora 1922 Konzervativne stranke, Grahamom Bradyjem. Vijest o Mayinom odlasku objavili su BBC, Guardian i Times.

Prema pisanju Timesa, May je već u srijedu navečer bila na rubu ostavke, ali se oduprla pritisku inzistirajući da će “odlučno privesti kraju kampanju za izbore za Europski parlament”.

Britanska premijerka, koja je došla na tu poziciju nakon što su građani Ujedinjenog Kraljevstva na referendumu zatražili zlazak te zemlje iz EU, našla se u teškoj situaciji nakon što je u srijedu navečer ostavku dala i predsjednica vladajuće Konzervativne stranke u Donjem domu britanskog parlamenta Andrea Leadsom. Leadsom je bila jedna jedna od zagovornika Brexita, ali rekla je da više ne podržava pristup vlade.

May je dugo odolijevala pritiscima vlastite stranke da se povuče, a zbog pobune svojih ministara konačno se našla u situaciji u kojoj njezin ostanak na čelu britanske vlade više nije moguć. Njenu vladu do sada je napustilo čak 36 osoba te je jasno da May više ne uživa potporu svoje stranke.

Dođe li do ostavke May, u nezavidnu ulogu premijera koji mora provesti Brexit uskočit će netko drugi, a vjerojatnost da će doći do novih izbora na kojima bi Laburisti s Corbynom na čelu eventualno osvojili vlast nije velika.