JAČANJE NACIONALIZMA U MAĐARSKOJ: Orban pomeo konkurenciju

Mađarski premijer Viktor Orban oduševljen je rezultatima EU izbora, a kako i ne bi bio, kad je njegov Fidesz osvojio gotovo tri puta više od drugoplasiranih ljevičara Demokratske koalicije, čak 52,14 posto glasova.

“Postigli smo rekordnu pobjedu s rekordnom izlaznošću”, rekao je okupljenima na obalama Dunava u Budimpešti.

Naglasio je da je visokom izlaznošću Mađarska pokazala da je “europska nacija, europska država, da nam je mjesto u Europi, da je Europa i naš dom, i mi je želimo mijenjati”.

To je najveća razlika između prve i drugoplasirane stranke u Europi na ovim izborima. Orbanova politika “zaštite Europe od imigranata” uspjela je apsolutno nokautirati opziciju, pokazujući time koliki strah od “problema imigranata” postoji u Europi, a Orban je upravo na tome problemu temeljio cijelu svoju kampanju.

Prije izbora za mađarske je medije izjavio: “Europa treba pripadati Europljanima, treba se održavati javna sigurnost, treba se spriječiti terorizam, nitko ne smije ući u države bez dozvole!”

