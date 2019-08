Hrvat iz Njemačke o migrantima: ‘Svoje prijateljice ne puštam same iz kuće ni na dva metra!’

Gotovo pa na dnevnoj bazi se ‘lome koplja’ o migrantima, odnosno azilantima. Ima ih u Hrvatskoj, ima ih svugdje u Europi, no o njima se teško, gotovo pa nikako ne priča.

Strah? Politika? Ne možemo sa sigurnošću reći. No ono što možemo ispričati su priče ljudi koji su se sa njima susretali te su nam iz prve ruke posvjedočili da ovaj problem nikako nije ‘bezopasan’, kako ga pokušavaju predočiti u javnosti.

Priča ide nekako ovako: jedan mladi Hrvat koji je u Njemačku otišao trbuhom za kruhom te se trenutno nalazi u Kölnu, ispričao nam je kakvo je stvarno stanje u Njemačkoj, koja je među prvima otvorila granice uslijed velike migrantske krize. Njemačka kancelarka Angela Merkel zdušno je prihvatila sve one koji su, tražili bolji život, no nije računala na jednu stvar: Njemci baš i nisu presretni činjenicom da ‘gosti’ u njihovoj zemlji ponovo imaju veća prava nego obaveze. A upravo to je najveći problem u cijeloj priči.

“Problemi s migrantima s veliki i ima ih gotovo pa svakodnevno”, govori nam naš sugovornik pa nadodaje:

“Slučaj koji se neki dan pojavio u medijima, gdje je sirijski državljanin mačetom ubio čovjeka usred Njemačke zapravo i nije i nikakvo čudo. Njihovi obračuni nisu izolirani slučajevi, a najčešće se događaju po metro stanicama, S-Bahnovima i sličnim zabitim mjestima“, govori nam naš sugovornik.

“Situacija je takva da teško da bih ijednu svoju prijateljicu ili članicu obitelji, žensku, ma i na 2 minute pustio samu da se kreće ulicom”, kazao nam je. Na naše pitanje zbog čega, odgovara nam vrlo brzo i jednostavno: “Jer je bilo već slučajeva napada na žene koje su same bile na ulici!”

Novac dobivaju od države

Ono što nas je uvijek sve zanimalo jest odakle im novac za život. Kako doznajemo, u Njemačkoj su oni tretirani kao socijalni slučajevi, pa za svako maloljetno dijete dobivaju mjesečno 200 eura, a sama socijalna pomoćpo osobi od države iznosi 600 eura mjesečno.

Stanove im omogućava zemlja u kojoj traže azil, odnosno u konkretnom slučaju Njemačka, a i oko toga su počeli nastajati problemi.

“Njemci su shvatili da nakon godina rada i truda slabije žive nego migranti. Oni su, naime, dobili stanove, koji su odlično uređeni, dok jedan njemački državljanin mora itekako puno raditi i zaraditi kako bi si priuštio normalan stan i život“, kazao nam je.

Iako se o tome ne govori, situacija je kaotična. Bez uvijanja, bez zadrške, saznajemo kako nije sve ‘med i mlijeko’, kako nam pokušavaju dočarati. Migrantska je kriza u Europi uzela maha. Kako će to završiti, to tek valja vidjeti…