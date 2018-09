Photo by Andreas Gebert/Getty Images

FRANCUSKI MINISTAR JE POLUDIO: Salvini usporedio afričke imigrante s robovima

Autor: Hina

Talijanski potpredsjednik vlade i vođa krajne desnice Matteo Salvini usporedio je u četvrtak na europskoj konferenciji afričke imigrante s robovima, čime je izazvao ljutitu reakciju luksemburškog ministra vanjskih poslova Jeana Assselborna.

Salvini, čelnik stranke Liga, vodi bitku protiv imigracija od lipnja kada je koalicijska vlada preuzela vlast. Držao je govor na konferenciji o migracijama i sigurnosti zatvorenoj za novinare čiji je domaćin bila Austrija koja trenutno predsjeda Europskom unijom.

“Čuo sam kako netko tvrdi da trebamo imigracije jer populacija stari. Ja stvari vidim posve drukčije”, rekao je Salvini u primjedbi koju je snimio i objavio na svom Facebook profilu.

“Građani me plaćaju da pomognem mladim ljudima osnovati obitelji s djecom kako su to činili prije nekoliko godina, a ne da odaberem najbolju afričku mladež koja bi zamijenila Europljane koji više nemaju djece. Možda u Luksemburgu postoji potreba za tim, no u Italiji moramo pomoći našoj djeci da imaju djecu, ne da imaju nove robove koji bi zamijenili djecu koju nemaju”.

Luksemburški ministar vanjskih poslova i imigracija Jean Asselborn sjedio je udaljen nekoliko mjesta od Salvinija te je vidljivo bio sve ljući dok je Salvini govorio, dok ga napokon nije prekinuo na francuskom uzvikavši “Hajde, hajde, hajde!”, sugerirajući kako je pretjerao.

“U Luksemburgu smo imali desetke talijanskih imigranata. Došli su kao migranti koji su radili u Luksemburgu kako bi u Italiji imali više novca za svoju djecu”, rekao je na francuskom, zaključivši s uzvikom “Sranje!”.

Asselborn se navodno referirao na desetljeće nakon Drugog svjetskog rata kada je nekoliko europskih zemalja primalo migrantske radnike kako bi zadovoljili potražnju za radnom snagom tijekom dugotrajnog ekonomskog buma.

Konferenciji su prisustvovali pojedini europski i afrički ministri unutarnjih poslova kao i dužnosnici EU.