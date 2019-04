(FOTO) Tragedija kakvu svijet ne pamti: Pogledajte kako vatra guta simbol Pariza

Autor: Dnevno

Pariz je zavijen u crno! Danas je u večernjim satima planuo požar na katedrali Notre-Dame, veličanstvenoj crkvi, simbolu Francuske i kršćanstva, čiju je stoljetnu tradiciju te kulturnu baštinu u gotovo pa nekoliko minuta nepovratno progutao plamen.

Internetom kruže stravične fotografije požara i u nepovrat izgubljene građevine, koje slamaju srca ljudi diljem svijeta. O tragediji su se do sada oglasili brojni svjetski političari, ali i sportaši te javne ličnosti.

Kako izgledaju strašne scene vatrene buktinje u Parizu, pogledajte u nastavku!

#NotreDame 😢 Sense paraules

Without words

Pa de mots pic.twitter.com/yu8mtVogJ3 — Tere Masot (@TereMasot) 15. travnja 2019.

Built in 1163. Took 200 years to complete. It survived revolutions, plagues, and world wars. Tonight, April 15th 2019, the Notre Dame in Paris burns. All history gone. The world stands helpless as history disappears before our eyes. We are so sorry #NotreDame #paris #notredame pic.twitter.com/HlYn2q1E9l — Sho Han (@BluebirdSho_han) 15. travnja 2019.

If this image doesn’t make you feel something, you’re dead inside #NotreDame pic.twitter.com/nunznNUuYv — Kate (@katejames0n) 15. travnja 2019.

#notredame 850 years of history and art, incredible architecture destroyed in a few hours … pic.twitter.com/Jagwt7pvs1 — Josip Radić (@jradic99) 15. travnja 2019.

Absolutely devastating. The loss of history, architecture and art is immeasurable. Paris, you are in my prayers. #NotreDame pic.twitter.com/OKZHQDcYWd — Gina Marucci (@ginaamarucci) 15. travnja 2019.