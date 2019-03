DOBRE VIJESTI: Europski parlament prihvatio planove za smanjenje emisija stakleničkih plinova

Autor: Dnevno

Zastupnici u Europskom parlamentu su u srijedu prihvatili planove za smanjenje emisija stakleničkih plinova iz automobila i kombija do 2030. koji su neformalno dogovoreni s ministrima EU-a. Postigli su dogovor o većoj ciljnoj vrijednosti (37,5 %) od one koju je predložila Komisija (30 %), kako bi se do 2030. u EU-u smanjile emisije koje proizvode novi automobili. Zakonodavstvom se također utvrđuje cilj smanjenja emisija CO2 do 2030. i za nove kombije (31 %).

„Parlament se snažno borio za očuvanje ekološkog integriteta prijedloga te za stvarne zdravstvene, potrošačke i inovacijske dobrobiti za europske građane. Izborili smo se za ovaj zakon unatoč žestokom protivljenju automobilske industrije i određenih država članica koje su odbijale priznati mogućnosti što proizlaze iz ambicioznijih ciljeva“, istaknula je izvjestiteljica Miriam Dalli.

Zakon su prihvatili s 521 glasom za, 63 protiv, te 34 suzdržana. Sada je potrebna konačna potvrda Vijeća, prije objave u Službenom listu EU-a.

Proizvođači čija vozila prosječnim emisijama prelaze granične vrijednosti morat će platiti naknadu za prekomjerne emisije. Europska komisija morat će do 2023. procijeniti treba li taj novac dodijeliti određenom fondu za prelazak na mobilnost s nultim emisijama, kao i za potporu usavršavanja radnika u automobilskom sektoru.

Novim zakonom nalaže se da se cjelokupni ciklus emisija iz automobila ocijeni na razini EU-a. Komisija će isto tako najkasnije do 2023. morati odlučiti treba li uvesti zajedničku metodologiju za ocjenjivanje i dosljedno izvješćivanje o tome. Ako bude potrebno, usvojit će se odgovarajuće zakonodavstvo.