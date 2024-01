EU političarima se smračilo: Zavladala panika zbog Orbana, posljednje osobe koju žele na važnoj funkciji

Predsjednik Europskog vijeća Charles Michel iznenadio je javnost ovog vikenda najavom da se namjerava kandidirati na proljeće na izborima za Europski parlament. Ova neobična odluka visokog dužnosnika EU izazvala je različite reakcije, a njegov glasnogovornik službeno je potvrdio vijest portalu Politico.

Iako je neuobičajeno da visoki čelnici EU traže manje odgovornosti i medijske eksponiranosti, Michelov potez proceduralno je legitimna odluka. Do sada nije jasno što točno njegova kandidatura implicira, ostaje nepoznato hoće li zamijeniti sunarodnjaka Didiera Reyndersa kao povjerenika Belgije u Europskoj komisiji.

The world is changing — and so are we.

But we are walking together. Because that’s how we make a difference. pic.twitter.com/sRGm0VcP7P

— Charles Michel (@CharlesMichel) December 30, 2023