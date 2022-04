EU ODLUČILA ZADATI SMRTONOSNI EKONOMSKI UDARAC PUTINU! Sljedeći tjedan pada odluka koja bi mogla dotući Rusiju

Prošla su više od dva mjeseca otkako je ruska vojska pokrenula invaziju na Ukrajinu. Rat se nastavlja, a pregovora na vidiku nema. Britanski premijer Boris Johnson je rekao kako ne misli da će Vladimir Putin koristiti taktičko nuklearno oružje. Gazprom je priopćio Poljskoj i Bugarskoj da u srijedu prekida opskrbu plina. Rusi tvrde da su zauzeli grad Herson. Putin je pozvao borce iz Azovstala da se predaju.

22:20 EU sljedeći tjedan najavljuje zabranu uvoza ruske nafte?

22:02 Srbija i Mađarska kažu da im ruski plin nesmetano stiže preko Bugarske

Iako je obustavljena isporuka ruskog plina Bugarskoj, zasad se neometano odvija tranzit Srbiji i Mađarskoj preko Bugarske, tvrde u srijedu vlade u Beogradu i Budimpešti. “Uredno primamo plin u dogovorenim količinama preko plinovoda Balkanski tok”, rekla je u srijedu srbijanska ministrica energetike Zorana Mihajlović. Sličnu izjavu dao je mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto. “Isporuka ruskog prirodnog plina odvija se nesmetano i prema dogovoru na ruti koja prolazi kroz Tursku, Bugarsku i Srbiju”, rekao je Szijjarto.

Rusija je u srijedu obustavila isporuku plina Bugarskoj i Poljskoj.

22:00 U napadu na Severodoneck teško oštećena bolnica

21:20 Zelenski: Ovo je energetska ucjena Europe

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski obavio je snimku u kojoj se obraća naciji. Komentirao je ruski prekid isporuke plina Poljskoj i Bugarskoj, nazvavši taj potez “energetskom ucjenom Europe”. Ustvrdio je ta najnoviji ruski potez pokazuje da “se nitko u Europi ne može nadati bilo kakvoj normalnoj ekonomskoj suradnji s Rusijom”. “Rusija smatra ne samo plin, nego svu trgovinu – oružjem. Samo čeka na trenutak u kojem jednu ili drugu vrstu trgovine može iskoristiti za ucjenu”, rekao je. Poručio je da Rusija “vidi ujedinjenu Europu kao metu” i “što prije se svi na kontinentu slože da ne smiju trgovinski ovisiti o Rusiji, prije će biti stabilnosti”

20:20 Kremlj planira referendume

Kremlj planira provesti “referendume” u odcijepljenim ukrajinskim oblastima Donjeck i Lugansk koje se nalaze na istoku zemlje i u kojima su proruski separatisti proglasili takozvanu Donjecku Narodnu Republiku, odnosno Lugansku Narodnu Republiku, prenosi Meduza.

20:00 Bugarska: Ovo je reket i ucjena

19:40 Poljska: Krećemo u pravnu akciju protiv Gazproma

18:50 Rusija prijeti da će ugasiti plin i drugima

Nakon što je Rusija danas prekinula opskrbu Poljske i Bugarske plinom, Kremlj je zaprijetio da će to napraviti i drugim zemljama koje plin odbiju plaćati rubljima. Iz Europske unije danas su prekid isporuke plina Poljskoj i Bugarskoj nazvali “ucjenom”, na što je Putinov glasnogovornik Dmitri Peskov rekao da – nije. Peskov nije rekao koliko zemalja je pristalo plaćati ruski plin rubljima, ali je rekao kako je Rusija uvela novo pravilo zbog sankcija koje su im uvele “neprijateljske zemlje”. “Kao što znate, sankcijama nam je blokiran značajan dio rezervi. Drugim riječima, ukradene su. I zato nema govora o ucjeni”, rekao je Peskov pa zaprijetio prekidom isporuke plina i drugim zemljama koje odbiju plaćati ruski plin rubljima. “Ako druge zemlje odbiju plaćati po novim pravilima, tada će odluka predsjednika Ruske Federacije biti primijenjena”, rekao je Peskov. Prema Putinovoj odluci, Rusija može prekinuti isporuku plina svim zemljama koje odbiju plaćati rubljima.

18:10 Svjetska banka: Rat u Ukrajini dovest će do najvećeg rasta cijena u 50 godina

Rat u Ukrajini će dovesti do “najvećeg šoka u cijenama roba” od sedamdesetih godina prošlog stoljeća, upozorila je Svjetska banka. U novoj prognozi, Svjetska banka navodi da će poremećaji uzrokovani sukobom u Ukrajini pridonijeti ogromnom porastu cijena za dobra od prirodnog plina pa sve do pšenice i pamuka.

18:00 Zapad obećao teško oružje Ukrajini

17:30 Ukrajina: Napali smo Ruse na Zmijskom otoku

16:55 Putin poslao oštro upozorenje Zapadu

Ruski predsjednik Vladimir Putin upozorio je da neće prezati od uporabe “oružja koje druge zemlje ne posjeduju” kako bi se obranio. Putin je oštro upozorio zapadne snage da se ne miješaju u rat u Ukrajini obećavajući pritom brzi odgovor Moskve na takve akcije, uz upotrebu najnaprednijeg oružja.

“Ako netko izvana pokuša intervenirati u Ukrajini, naš će odgovor biti munjevit”, rekao je govoreći pred Vijećem zakonodavaca u St. Peterburgu.

“Imamo alate za odgovor s kojima se nitko drugi ne može pohvaliti. I nećemo se hvaliti time, ali upotrijebit ćemo ih ako bude potrebno”, rekao je i dodao da su sve odluke o mogućim odgovorima već donesene, ali nije otkrio druge detalje, prenosi BBC.

16:50 Rusija protjerala troje norveških diplomata

Rusija je protjerala troje norveških diplomata, priopćio je u srijedu CNN-u ured za medije norveškog ministarstva vanjskih poslova.

Ovaj potez dolazi nakon što je Norveška ranije ovog mjeseca proglasila troje ruskih diplomata personama non grata kao odgovor na zločine koje su navodno počinile ruske snage u ukrajinskom gradu Buči.

16:40 Za Ukrajinu u četvrtak kreće novi konvoj pomoći Hrvatskog Caritasa

Ravnatelj ukrajinskoga nacionalnog Caritasa Spes, Wiaczeslaw Grynewicz, zahvalio je hrvatskom Caritasu na pomoći za ukrajinski narod tijekom ruske agresije, priopćeno je u srijedu iz Hrvatskog Caritasa koji najavljuje za sutra odlazak novog konvoja pomoći za Lavov. „Prijateljstvo i jedinstvo s međunarodnom Caritasovom obitelji, a osobito s Hrvatskom Caritasom, za nas su vrlo važni!“, rekao je otac Wyaczeslaw Gryniewicz, ravnatelj ukrajinskoga Caritasa Spes u kratkoj videoporuci iz grada Vinice.

U Vinici u središnjem dijelu Ukrajine, djeluje jedan od centara Caritasa Spes, nacionalnog ukrajinskog Caritasa, odakle se humanitarna pomoć koja stiže u Ukrajinu distribuira prema istoku, jugu i sjeveru zemlje. U videoporuci otac Wyaczeslaw Gryniewicz pozdravlja kolege iz Hrvatskog Caritasa i ističe važnost suradnje i jedinstvo s Caritasovom međunarodnom obitelji. Napominje da su od ranog jutra u Caritasovom centru u Vinici imali oko tisuću i petsto ljudi kojima je potrebna pomoć.

16:25 Kremlj: Prekid isporuke plina je odgovor na “nezapamćene neprijateljske akcije”

Prekid dopreme ruskog plina Bugarskoj i Poljskoj zbog toga što nisu platile u rubljima kao što se zahtijevalo, posljedica je nezapamćenih neprijateljskih čina protiv Rusije, objavio je danas Kremlj.

“Postavljeni uvjeti dio su novog načina plaćanja razrađenog nakon nezapamćenih neprijateljskih akcija na gospodarskom i na financijskom polju” nakon ruske ofenzive u Ukrajini, rekao je glasnogovornik Kremlja Dmtirij Peskov.

Rekao je da je Rusija morala razraditi novi model plaćanja nakon “krađe velikog dijela” ruskih rezerva, smjerajući na zamrzavanje ruskih deviznih rezerva u inozemstvu.

15:40 Potpredsjednik Gazprombanke otišao boriti se na stranu Ukrajine

Igor Volobuev, potpredsjednik Gazprombanke, napustio je 2. ožujka Rusiju i pridružio se obrani Ukrajine. Rođen je u oblasti Sumi u Ukrajini”, pišu britanski mediji.

14:55 Otvaraju se računi u Gazprombanci

Deset europskih kompanija već je otvorilo račune u ruskoj Gazprombanci kako bi plaćale plin u skladu s mehanizmom koji je uspostavila Moskva, tražeći plaćanje u rubljima, izvijestio je Bloomberg News, pozivajući se na izvor blizak Gazpromu.

Ruski proizvođač plina Gazprom obustavio je u srijedu isporuku plina Bugarskoj i Poljskoj budući da nisu prihvatile mehanizam plaćanja koji je Moskva uspostavila kako bi kupcima “neprijateljskih” zemalja omogućila plaćanje plina u rubljama.

14:25 I drugi bi mogli ostati bez plina

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov upozorio je da bi moglo doći do prekida isporuke ruskog plina i drugim kupcima iz Europske unije ako ga odbiju platiti u rubljima.

“Kad se približe rokovi plaćanja, a ako neki potrošači odbiju platiti po novom sustavu, tada će se, naravno, primijeniti odluka predsjednika”, rekao je Peskov.

Na pitanje je li Rusija spremna na proračunske gubitke koje bi mogla pretrpjeti ako europske zemlje odbiju plaćati plin u rubljama, Peskov je odgovorio: “Sve je proračunato, svi rizici su prognozirani i poduzete su potrebne mjere”.

14:00 Rusi napreduju, stižu izvještaji da vojska ne griješi kao na početku

Ukrajinske Oružane snage objavile su da je Rusija zauzela selo Zavodi i predgrađe Kamiševaka u blizini Izjuma u Harkivskoj regiji.

Ruske snage također su zauzele selo Zarične u regiji Donjeck i Novotoškivske u regiji Luhansk te napreduju prema obližnjim naseljima Nižnje i Orihiv, prenosi Kyiv Independent.

13:30 Austrija prihvatila ruske uvjete plaćanja

Austrijska strana, koju predstavlja austrijska naftna i plinska kompanija OMV, prihvatila je ruske uvjete za plaćanje isporuke ruskog plina u rubljama otvaranjem računa u ruskoj banci, izjavio je u srijedu austrijski kancelar Karl Nehammer, a prenosi ruska agencija TASS.

“Mi, odnosno OMV, prihvatili smo uvjete plaćanja, kao i njemačka vlada. Utvrđeno je da su uvjeti u skladu s uvjetima sankcija. To nam je bilo važno”, kazao je premijer je na konferenciji za novinare.

Skrenuo je pozornost na činjenicu da su Poljska i Bugarska odbile platiti ruski plin po mehanizmu rublja, te su se stoga suočile s problemima s opskrbom ove vrste goriva iz Rusije.

Prema Nehammerovim riječima, ruski predsjednik Vladimir Putin ga je tijekom svog putovanja u Moskvu uvjeravao u buduće isporuke plina u cijelosti i mogućnost plaćanja u eurima, tako da se situacija za Austriju do sada nije promijenila, navodi TASS.

Ovdje treba dodati kako je nedavno austrijski premijer osobno boravio u Moskvi, gdje je razgovarao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom – i o Ukrajini i o energetici. To je najbolji dokaz kako se pojedine članice EU, svjesne svojih energetskih potencijala odnosno njihovog deficita, uspijevaju izboriti za svoje energetske interese usprkos krute (geo)politike i instrukcijama koje im u tom smislu stižu iz Bruxellesa. Austrija tu, dakako, nije iznimka.

12:45 Napadi u Moldaviji

Ministarstvo unutarnjih poslova moldavske odcijepljene regije Pridnjestrovlje (Transnistrija) objavilo je jutros priopćenje u kojem tvrdi da je ta regija napadnuta iz Ukrajine.

“Sinoć je na nebu iznad sela Kolbasna u regiji Ribnica viđeno nekoliko dronova. Letjelice su na teritorij Pridnjestrovlja lansirane iz Ukrajine. Ujutro 27. travnja u 8:45 sati pucano je s ukrajinske strane u smjeru pridnjestrovskog naselja Kolbasna”, navode.

Podsjetimo, Ukrajina tvrdi da su napadi u odcijepljenoj moldavskoj regiji inscenirani te da se njima pokušava lažno okriviti Ukrajinu i uvući Pridnjestrovlje u rat.

12:00 Rusi tvrde da su našli američko i europsko oružje

Moskva tvrdi da su ruski projektili pogodili hangar u kojem je bilo skladišteno američko i europsko oružje.

Prema izjavi ruskog ministra obrane, hangar se nalazio u Zaporiškoj regiji, a u njemu su bile “goleme količine stranog oružja kojima su SAD i Europske zemlje opremile ukrajinsku vojsku”, piše Sky News.

11:00 “Ne plaši nas ruska odluka”

Poljski premijer Mateusz Morawiecki rekao je kako ga ne plaši ruska odluka o stopiranju isporuke plina. U parlamentu je rekao kako je to ucjena, koja je odgovor na nove sankcije koje je Poljska uvela Rusiji.

Podsjećamo, sankcije se odnose na 50 ruskih oligarha i tvrtki, uključujući i Gazprom. Nakoliko sati nakon objave sankcija, stigla je obavijest iz Gazproma da stopiraju isporuku plina jer Poljska nije pristala platiti ga u rubljima.

Morawiecki tvrdi kako je Poljska sigurna zahvaljujući godinama nastojanja da plin nabavljaju od drugih zemalja, a ne samo od Rusije.

Ruski plin činio je 45% ukupno utrošenog plina u Poljskoj. Ipak, Poljaci su više ovisni o ugljenu za grijanje domova i pogonjenje industrije tako da na plin otpada samo 9% energetike te zemlje.

10:00 Partizani u Bjelorusiji

Novinarka iz Bjelorusije i suradnica Atlantskog vijeća, Hana Ljubakova, za Al Jazeeru govori kako je evidentirano 80 diverzantskih i aktivističkih napada na bjelorusku željeznicu kako bi se otežalo ili spriječilo rusko dostavljanje municije i namirnica. Ona tvrdi kako se ogroman broj građana Bjelorusije protivi ratu u Ukrajini.

Na pitanje koliko su točni navodi o pobunjeničkom djelovanju, onda odgovara:

“Bjelorusi imaju jako malo prostora za djelovanje uzevši u obzir stupanj represije. Ipak, oni se opiru: partizani zaustavljaju kretanje ruskih trupa kreiranjem diverzija i sabotaža na željeznicama. To daje ploda: kretanje je ili zaustavljeno ili usporeno što znači da Rusi ne mogu isporučiti opremu, trupe, municiju u Ukrajinu.

Režim je nedavno objavio kako je, od početka rata, zabilježeno 80 takvih akcija. Njih organiziraju aktivisti na terenu. Nedavno se i čelnik Ukrajinske željeznice zahvalio (bjeloruskim aktivistima) za zaustavljanje kretanja ruskih trupa.

9:00 “Ne možemo odmah povećati količine plina”

Nakon što je jutros Gazprom objavio da je isporuka plina Poljskoj i Bugarskoj definitivno zaustavljena, postavlja se pitanje odakle će se opskrbljivati tim energentom i mogu li drugi proizvođači to nadomijestiti.

Norveška tvrtka Vaar Energi objavila je kako trenutno proizvode maksimalnu količinu prirodnog plina koju mogu i da ne vide da će se te količine uskoro povećavati.

Ta tvrtka već Europi preusmjerava koliko god plina može, a njihov direktor rekao je kako su cijene više nego u Velikoj Britaniji

8:30 Gazprom o isporukama plina

Ruski energetski div Gazprom tvrdi da je prekinuo sve isporuke plina prema Bugarskoj i Poljskoj nakon što su obje zemlje odbile početi plaćati isporuke u rubljama.

Ranije su i poljski i bugarski dobavljači energije rekli da su primili službene obavijesti od ruskog dobavljača plina da će isporuke biti prekinute. Gazpromova objava stigla je nakon određene zabune ranije jutros, kada su podaci pokazali da su isporuke plina u Poljsku preko Bjelorusije privremeno smanjene na nulu prije nego što su kasnije nastavljene.

Bugarska plinska mreža također je priopćila da zemlja od jutros još uvijek prima ruski plin. Nejasno je u kolikim količinama stiže ruski plin i koliko će to potrajati.

8:00 Isporuka je nastavljena

Ruske isporuke plina Poljskoj nastavljene su nakon što su obustavljene ranije jutros, pokazuju podaci EU.

U jednom trenutku rano u srijedu fizički tokovi plina duž plinovoda Yamal-Europa iz Bjelorusije u Poljsku privremeno su pali na nulu.

Poljska je upozorila da je Rusija zaprijetila prekidom opskrbe plinom od srijede nakon što je Varšava odbila početi plaćati isporuke u ruskim rubljama.

7:45 Rusi ne kontroliraju nebo

Kijev i dalje kontrolira većinu ukrajinskog zračnog prostora nakon što Rusija nije uspjela u potpunosti uništiti njihovu protuzračnu obranu, objavilo je britansko Ministarstvo obrane u svom novom izvješće o stanju u Ukrajini.

Ruska zračna aktivnost prvenstveno je usmjerena na jug i istok Ukrajine. Moskva ima ograničen pristup nebu iznad sjeverne i zapadne Ukrajine, što znači da svoje napade može izvesti samo sa sigurne udaljenosti, dodaje se u objavi.

Navode kako u Mariupolju ruske snage koriste nenavođene bombe koje slobodno padaju, koje su manje točne i vjerojatnije da će rezultirati civilnim žrtvama.

