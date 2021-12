EU OBJAVILA NOVU TABLICU PROCIJEPLJENOSTI: Hrvatska među najgorima prema svim parametrima, još tri zemlje prave nam društvo

Europska komisija objavila je novu tablicu kojom pozivaju ljude da prime booster dozu, a Hrvatska je među najgorima u EU po više parametara vezanih za procijepljenost.

“Imamo još jako puno posla kako bismo poboljšali procijepljenost”, stoji u objavi Europske komisije.

“Cjepivo je naša najbolja obrana”, pišu te dodaju da koronavirus jako opterećuje zdravstveni sustav, društvo i ekonomiju.

“Osigurali smo dovoljno doza za sve Europljane. Cijepite se, uzmite booster, ako dosad niste”, piše EK.

Osim toga, objavili su i grafikon procijepljenosti ukupnog stanovništva. Na njemu su prikazani podaci po zemljama EU, a odnose se na postotak stanovništva koji je potpuno cijepljen. Drugi grafikon se odnosi na one koji su primili booster dozu.

Tako su na vrhu EU tri zemlje: Danska, Portugal i Malta. One su procijepile 82 posto ukupnog stanovništva. Slijede ih Irska, Belgija i Španjolska koje su između 74 i 77 posto ukupne procijepljenosti.

Na začelju su četiri zemlje koje još nisu procijepile 50 posto ukupnog stanovništva. To su Hrvatska (49 posto), Slovačka (46.6 posto), Rumunjska (39 posto) i Bugarska na 26.2 posto.

