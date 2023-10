Eskaliralo je, Izrael upao u Gazu: ‘Ovo je svjetlo protiv tame, život protiv smrti’

Prošlo je tjedan dana od brutalnog napada Hamasovih trupa na Izrael.

UN kaže da je izraelska vojna naredba o evakuaciji 1,1 milijuna stanovnika sjeverne Gaze južno od opkoljene enklave nemoguća bez izazivanja većih humanitarnih posljedica.

Izrael je okupio više od 300.000 rezervista duž svoje južne granice s Gazom. Humanitarna kriza u Gazi produbljuje se s upozorenjima da su ljudi u opasnosti od gladi dok Izrael nastavlja s bombardiranjem kao odgovor na terorističke napade Hamasa u kojima je poginulo više od 1200 ljudi, uključujući najmanje 27 Amerikanaca.

Prema podacima palestinskog ministarstva zdravstva, u Gazi je ubijeno više od 1500 ljudi. Zračni napadi također su raselili 338.000 ljudi, priopćio je UN.

Svijet strahuje što će se dogoditi kad istekne rok za evakuaciju civila iz Gaze…

23:00 Zabrinutost raste

Glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres kaže da je “situacija u Gazi dosegla novu opasnu nisku razinu”. “Cijeli teritorij suočava se s krizom vode. Nema struje. Naše osoblje UN-a i naši partneri rade danonoćno kako bi pomogli ljudima u Gazi”, dodao je tijekom kratke konferencije za novinare.

Kaže i da “svi taoci moraju biti oslobođeni, a međunarodno pravo i zakoni o ljudskim pravima moraju se poštivati i podržavati, civili moraju biti zaštićeni i nikada korišteni kao živi štitovi”.

Guterres također poziva na trenutni pristup humanitarne pomoći Gazi i kaže da “čak i ratovi imaju pravila”.

Pozvao je čelnike zemalja širom svijeta da progovore protiv govora mržnje, antisemitizma, antimuslimanske netrpeljivosti i neprihvatljivog dehumanizirajućeg jezika.

22:15 Svijet strepi od širenja sukoba

21:30 Broj mrtvih u Gazi popeo se na 1900

Najmanje 1900 ljudi ubijeno je u izraelskim napadima u Gazi nakon smrtonosnog napada Hamasa prošle subote, prema podacima palestinskog Ministarstva zdravstva.

Među njima je 614 djece i 370 žena, rekli su dužnosnici. Dodatnih 7696 osoba je ranjeno, navodi ministarstvo.

21:00 Izraelski izaslanik u UN-u: Narod Gaze je izabrao Hamas, podržite evakuaciju

Izraelski veleposlanik pri UN-u Gilad Erdan pozvao je UN da podrži izraelsku naredbu o evakuaciji Gaze. “Hamas je demokratski izabran od strane naroda Gaze, ne trebamo to zaboraviti, ne okrećite pogled”, rekao je Erdan.

“Hamas, genocidna džihadistička teroristička skupina, snosi isključivu odgovornost za sve što se događa u Gazi. Zaključit ću vrlo jasnom porukom: UN i Vijeće sigurnosti suočavaju se s jednim od najvažnijih trenutaka.”

“Hoće li ostati vjerni svojim temeljnim vrijednostima ili će osnažiti genocidne teroriste? Ovo ne bi trebalo biti pitanje. Ovo je dobro protiv zla, svjetlo protiv tame, život protiv smrti. A izbor bi trebao biti kristalno jasan.”

20:40 Zastrašujuća poruka izraelskog vođe

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu održao jekonferenciju za novinare. Rekao je da je razgovarao s obiteljima koje su izgubile voljene i da Izrael “nikada neće zaboraviti ova užasna djela neprijatelja.”

“Udaramo na naše neprijatelje neviđenom snagom – ovo je samo početak”, rekao je Netanyahu. Dodaje da Izrael prikuplja “ogromnu međunarodnu podršku” za svoju zemlju. “Iskorijenit ćemo Hamas i odnijet ćemo pobjedu”, ističe.

“Naglašavam: ovo je tek početak. Naši neprijatelji su tek počeli plaćati cijenu. Neću sada govoriti o tome što tek dolazi, ali želio bih vam reći da je ovo samo početak”, rekao je.

20:00 Izrael dao bolnici u Gazi dva sata za evakuaciju

Izrael je bolnici u Gazi dao “samo dva sata za evakuaciju”, priopćila je humanitarna organizacija. MSF International priopćio je da je bolnici Al Awda u zemlji rečeno da evakuira osoblje i pacijente. “Naše osoblje još uvijek liječi pacijente”, stoji u priopćenju objavljenom na X.

“Nedvosmisleno osuđujemo ovu akciju, kontinuirano neselektivno krvoproliće i napade na zdravstvenu skrb u Gazi. Pokušavamo zaštititi naše osoblje i pacijente”, stoji u priopćenju.

