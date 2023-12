Eskalacija bijesa: Prosvjednici zastavom razbili vrata, policija baca suzavac, oglasio se Vučić

Autor: Dnevno.hr

U Beogradu se odvija još jedan prosvjed opozicije okupljene oko koalicije “Srbija protiv nasilja”, inače sedmi po redu.

Ispred zgrade Republičke izborne komisije (RIK) okupili su se studenti koji su od predsjednika Aleksandra Vučića zatražili da do danas ispuni njihove zahtjeve.

UŽIVO: pred vratima ukradene Skupštine Beograda! pic.twitter.com/lbD6Gpayxl — Narodni pokret Srbije (@NarodniPokretS) December 24, 2023

U suprotnom, najavljuju, u ponedjeljak će blokirati cijeli Beograd. Od Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave zatražili su provjeru biračkog popisa, a za odgovor su dali su rok do ponedjeljka.

Oglasio se Vučić

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti nakon što su građani i opozicija okupili ispred Skupštine grada Beograda. Komentirajući scene ispred gradskog parlamenta, rekao je da “nikakva revolucija nije u tijeku, te da se večeras na skupu, kako kaže, okupilo 2.490 ljudi”.









“U ovom trenutku ih je oko 1.195 ljudi. Istovremeno vam želim reći da su neki pokazali svoje lice. Danima smo na to ukazivali i danima smo govorili da se za to spremaju. Danima smo upozoravali na inozemni faktor i mnogi su se pravili naivni i nisu htjeli čuti što je to što se događa. Hvala onim stranim službama koje su nam davale te podatke”, rekao je Vučić.

Vučić kaže da je dobio tisuće poziva iz cijele Srbije od ljudi koji žele braniti zemlju, a on ih je zamolio da to ne čine.

“Država je dovoljno jaka i moćna, branit će demokraciju i izbornu volju građana. I to je sve što trebate znati. Izgrednici i nasilnici bit će privedeni, a potom će reagirati nadležna državna tijela”, poručio je Vučić.









Razbili ulaz u zgradu

Zastupnici liste “Srbija protiv nasilja” pokušali su oko 19 sati ući u zgradu Skupštine grada Beograda, ali su im vrata bila zaključana. Nakon 15-ak minuta ponovo su pokušali isto, i razbili su ulaz u zgradu drškom od zastave. Policija je u potpunosti blokirala ulazak u Skupštinu grada, a bačen je i suzavac s prozora, javlja Nova.rs.

Oko skupštine je okupljeno više tisuća građana. Viču “Pobejda, pobjeda”, “Ne damo pobjedu” i “Uđite, uđite”, javlja reporter agencije Beta. Potpredsednik Demokratske stranke Srđan Milivojević pozvao je policiju, koja leđima i štitovima drži vrata, da izađe iz Skupštine i da “stane na stranu naroda”.

Predstavnik ministarstva unutarnjih poslova, koji je došao ispred ulaza, rekao je predstavnicima liste “Srbija protiv nasilja da “nasilni ulazak nije moguć i da je to kazneno djelo”.

Večeras ispred Skupštine Beograda! pic.twitter.com/2fxrgpMwSU — TV N1 Beograd (@n1srbija) December 24, 2023

Podsjetimo, opozicija i studenti prosvjeduju već nekoliko dana ispred zgrade RIK-a, a potpredsjednica SSP-a Marinika Tepić već sedam dana zaredom štrajka glađu. Njoj se u štrajku pridružilo još šestoro bivših poslanika i predstavnika koalicije Srbija protiv nasilja.