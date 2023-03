ERUPTIRALO U SABORU ‘ŽETON SI, BRATE, SMARAŠ!’ Raspudić zapalio sabornicu, Zeko podivljao: ‘Grmoja sve zube pokazao, šestice su se vidjele! Uvlačite se, nije vam tijesno?’

Autor: Dnevno.hr

Nastavljena je sjednica Hrvatskog sabora koja je počela slobodnim iznošenjem stajališta po klubovima zastupnika, kako je to već običaj srijedom.

Prvi je na redu bio Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta i ‘zapalio’ sabornicu.

“O žetonu rode da ti pojem”, rekao bih u stilu Preradovića kada bih poetski govorio o fenomenu žetončića. Tvorac metafore žetona za političke prebjege u Saboru je Milan Bandić prije četiri godine. Bio je kum, tvorac i praktičar, njegov je saborski klub narastao s jednog na 12 zastupnika. Nakon četiri Uskrsa, zaboravljeni su on, njegovi žetoni i stranka. Spominje ga se samo kao vječnu izliku za probleme Zagreba. No, tu su i dalje konzumenti žetona. HDZ-ova većina. Žeton je prije svega politički parazit jer ga je netko dovukao u Sabor. HNS se doteglio na leđima dežurnog magarca SDP-a. Odradit će mandat kao žeton do kraja, no recentna pojava je geostrateški žeton. Taj očekuje da povjerujete da to nije rezultat njegove osobne slabosti, već cijele svjetske povijesti, da je bilo nužno da se baš on nađe na liniji vladajućih. On je žeton, moralno i političko dno paralamentarizma. Ali se ne miri s tim, on to brani, to je opasno stanje podvojene ličnosti. Žeton si, brate, nemaš časti ni političke budućnosti, smaranjem i stvaranjem buke nećeš promijeniti moralno stanje koje si sam izabrao. Kod takvog batrganja moglo bi se pomisliti da je u drugom koraku došlo do obraćenja jer fanatičn obrani novo uvjerenje. Možemo sintetizirati nekoliko misli o toj truleži parlamentarizma. Ako govori i glasa kao žeton, možda je stvarno žeton- Tko o čemu, žeton o poštenju, žeton o Ukrajini, žeton o znanosti…”, rekao je Raspudić i izazvao aplauz dijela sabornice.





“Ni žetonova nije do zore sjela nego samo do kraja mandata”, zaključio je.

A prigodno, nakon Raspudića, za govornicu je došao Hrvoje Zekanović.

“Ako netko glasa kao SDP, ako netko sluša Grbina, ako netko svoj politički izričaj dogovara s Milanoviće, onda je žeton tih istih. Nadovezat ću se na mudro izlaganje Raspudića, bilo mi je zanimljivo gledati Grmoja kako umire od smijeha jer je Raspudić tako pametan. Sve zube je pokazao, šestice su mu se vidjele. No, šef oporbe pulenima iz Mosta kaže: ‘Idemo’, svi krenu poslušno jer su žetoni SDP-a. Vi imate jedino ideologiju, želite malo konzervativnih glasova, uvlačite se SDP-u Grbinu, nadam se da vam nije tijesno tamo. Zašto je Most prošli tjedan napustio glasovanje? Tema je bila neradna nedjelja, oni za to nisu. Ništa, veliko sivilo, to je Most. Nakon glasovanja u petak zaustavio me jedan kolega iz oporbe, poznat Raspudiću, rekao mi je ‘sramim se što smo napravili, stid me što smo pali ovako nisko’. Doveli jadnu djecu i suočili ih s tragičnom sudbinom, a zna Raspudić da radimo na prijedlogu zakona koji će biti kvalitetniji i bolji. “Žao mi je što smo napustili sabornicu”, rekao je i to je istina i to je ono što ljudi moraju znati. Postoje oni koji su ušli u Sabor s jasnom ideologijom, ja sam kršćanski demokrat. Što je Most? Nisu za Ukrajinu, ali nisu rusofili, korona ne postoji, to je laž. Dakle bez obzira koliko se pokušali opravdati napadom na one koji su jasni, bili su i ostat će ravnozemljaši s diplomom, a kada govorimo o žetonizaciji, podsjećam koliko je Mostovaca nekoć bio ovdje pa su otjerani od strane Mosta. Nestali svi”, vikao je Zekanović, na što je potvrdu poslovnika tražio Marijan Pavliček.

“Zekanović je vrijeđao sve koji su napustili zadnje glasovanje ali i sve koji su bili za prihvaćanje prijedloga da majke njegovateljice mogu još 6 mjeseci dobiti naknadu, neka se ide ispovijedati i za pokoru neka dobije mjesec dana šutnje”, poručio mu je, na što se opet javio Zekanović.

“Pavličeku, ne laskajte si, niste bitni na margini ste, ne bavim se vama. Puno je empatije roditeljima koji imaju problem, zakon se donosi, ono što je oporba napravila je morbidno, vladajuća većina će se pobrinuti da te majke budu zaštićene”.

Marijan Pavliček je u slobodnom izlaganju govorio o spornim spomenicima na grobovima u Hrvatskoj,









“Javnost se zabavljala promjenom imena ulica u Zagrebu, za to su zaslužni i Goldstein koji je kao veleposlanik u u redu imao sliku Tita, i povjesničar Klasić koji je rekao da smatra da je Tito bio najveći Hrvat koji je u svijetu prepoznat. Zatražili su promjene imena ulica, kako su rekli, suradnika fašističkog režima, a u Hrvatskoj imamo još gori problem. U ovom trenutku imamo na 39 lokacija na grobljima istočne Slavonije brojne nadgrobne spomenike na kojima veliča četnički pokret sa znakovljem. Najpoznatiji je mauzolej Vukašinu Šoškočaninu, na tom mauzoleju piše da je tragično preminuo i valovima Dunava, kao komandant obrane Borova sela. On uopće nije tamo sahranjen, po mojim saznanjima je negdje u Vojvodini, u dvorištu srpskog manastira. U tom istom Borovu je spomenik pripadniku Belih orlova, na tom spomeniku piše: Tu padoše krajiški junaci. Inače Borovo je poznato što je tamo 2. svibnja masakrirano 12 hrvatskih redarstvenika, danas spomenici stoje. Je li to moderni suverenizam o kojem vladajući govore? Toliko koštaju tri ruke SDSS-a da se ne diraju ti spomenici? Provodite postojeći zakon o grobljima. Vrijeđa mene kao Hrvata, to je ljaga za Hrvatsku”, rekao je.

Davor Bernardić govorio je o sporoj obnovi nakon potresa u Zagrebu, na treću godišnjicu, rekavši da su prošla četiri ministra, tri zakona, a niti jedna kuća nije izgrađena.

Zastupnici će raspravljati o četiri izvješća: o provedbi službene razvojne pomoći Hrvatske inozemstvu za 2021. te o poslovanju Hrvatske radiotelevizije za 2019., 2020. i 2021. godinu. Službena razvojna pomoć Hrvatske u inozemstvu u 2021. iznosila je 624,22 milijuna kuna, što je porast od 20,8 posto u odnosu na 2020., čime je nastavljen trend povećanja ukupnog godišnjeg izdvajanja Hrvatske za provedbu razvojnih i humanitarnih projekata u inozemstvu.









