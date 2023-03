ERUPTIRALO MEĐU SABORSKOM OPORBOM: Izbacili ga iz svojih redova: ‘Nema Tita, ali ima druga Andreja, a ti si žetončić!’

Autor: Dnevno.hr

Kako je i najavio, Milan Vrkljan (Za pravednu Hrvatsku) u petak je glasao suzdržano o opozivu premijera Andreja Plenkovića, na što ga je ostatak oporbe proglasio “žetončićem” te su ga izbacili s opozicijskih sastanaka.

Peđa Grbin (SDP) rekao je kako su, nažalost, morali izbaciti Vrkljana iz oporbe.

“Ne možeš biti dio opozicije ako ne glasaš za opoziv premijera u situaciji kad imamo afere INA, SMS, AP, trupce, pripravnika lovstva…”.





Grmoja: Nema Tita, ali ima druga Andreja, ti si žetončić

Pokazao je da je “žetončić”, u to nema nikakvu dvojbe, ustvrdio je Grbin, a podršku je dao i Most.

„Nema više druga Tita, ima druga Andreja, oni koji ga podržavaju su dio vladajuće većine, to je njihovo demokratsko pravo, ali ne mogu se onda smatrati oporbom. I parafrazirat ću poznatu izreku – ‘tko o čemu, žeton o Ukrajini'”, kaže Nikola Grmoja.

Vrkljan: Moje je pravo kako ću glasati

I sam Vrkljan reagirao je na isključivanje iz oporbenih redova. Rekao je da on nije “žetončić” i da ostaje oporba. Tvrdi, vladajućima se neće priključiti, no objašnjava da ne želi podržati platformu koja se okuplja oko Milanovića niti rusku destabilizaciju Hrvatske.

“Biti žetončić je protuzakonita rabota i ja to s gnušanjem odbijam. Niti sam žetončić niti ću ikada biti bilo čiji žetončić. Moj 60-godišnji životopis može svjedočiti da sam uvijek bio svoj. No, mi nikada nećemo podržati platformu koja se okuplja oko Zorana Milanovića i Peđe Grbina”, odgovorio je Vrkljan na pitanje je li žetončić.

‘Nisam branio Plenkovića nego princip’

Na pitanje ruši li to Putin Plenkovića, Vrkljan je rekao da nije branio Plenkovića nego princip. U trenutku kada se u Europi vodi veliki rat koji će vjerojatno prerasti u još veći rat kojim će biti zahvaćena cijela Europa, Hrvatskoj ne treba destabilizacija ni da na vlast dođu one političke opcije koje su iz ruske interesne sfere.

Vrkljan je kazao da je bio službeno pozvan na sastanak oporbe, jer, kaže, „oporba sam bio do danas i oporba ću biti sutra”, a onda je, dodaje, Nikola Grmoja pitao ‘zašto vladajući sjede tu’.









“Moram priznati da nisam mislio da se to odnosi na mene pa nisam ni reagirao, a on je inzistirao i rekao da želi da se udaljim. Pitao sam Peđu Grbina koji je sazvao sastanak stoji li on iza toga da ne mogu biti na sastanku, rekao je da će tek nakon rasprave u oporbi dati svoje mišljenje. To je bio verbalni napad na mene, prije početka sastanka i kada sam rekao svoje mišljenje, a oni svoje, napustio sam sastanak. Rekao sam im samo – ‘gospodo, kada biste bili u poziciji vlasti, bojim se da biste se ponašali gore od ovih koji su sada na vlasti jer vaša djela upravo to govore”.

Kazao je i da se u njegovoj poziciji nije ništa promijenilo, da se neće priključiti vladajućima, da je neovisan, oporbeni zastupnik i glasat će uvijek za ono za što smatra da je najbolje za hrvatski narod.

Demokracija je, nema više druga Tite, možemo birati ‘za’, ‘protiv’ i biti ‘suzdržan’, ne moramo biti svi ‘za’, poručio je Vrkljan.