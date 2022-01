ERUPCIJA VULKANA IZAZVALA KATASTROFALAN TSUNAMI: Ljudi u panici bježe, neki su ostali zarobljeni u automobilima i kućama

Autor: Dnevno.hr

Društvene mreže pune su snimki iz Tonge i Američke Samoe gdje ljudi u panici bježe prema svojim automobilima pokušavajući pobjeći od razornog tsunamija koji ruši sve pred sobom. Dogodilo se to nakon što je eruptirao podvodni vulkan Hunga Tonga-Hunga Ha’apai u blizini otočja Tonga, nakon čega je oglašena uzbuna za tsunami za više otočnih država Južnog Pacifika, posebice za Tongu i Američku Samou. Glavni grad Tonge, gdje su nakon erupcije primijećeni valovi tsunamija, je udaljen samo 65 kilometara od mjesta erupcije.

Stanovnica Tonge, Mere Taufa, je rekla kako se erupcija dogodila u trenutku kad je njezina obitelj pripremala večeru.

“U prvom trenutku sam htjela pobjeći pod stol. Zgrabila sam svoju malu sestru i viknula na ostale da naprave isto”, piše BBC,

Taufa kaže kako je u sljedećem trenutku njihova kuća bila puna vode:

“Mogli ste čuti ljudi kako vrište, mole za pomoć”, kaže.

Na Twitteru je objavljena snimka gdje se vidi kako je tsunami zadesio ljude dok su bili na misi u crkvi gdje su ostali zarobljeni.

Geološka služba Tonge piše kako su se pepeo i dim iz vulkana popeli 20 km visoko.









Tsunami videos out of Tonga 🇹🇴 this afternoon following the Volcano Eruption. pic.twitter.com/JTIcEdbpGe — Jese Tuisinu (@JTuisinu) January 15, 2022

Tonga’s Hunga Tonga volcano just had one of the most violent volcano eruptions ever captured on satellite. pic.twitter.com/M2D2j52gNn





— US StormWatch (@US_Stormwatch) January 15, 2022

Stay safe everyone 🇹🇴 pic.twitter.com/OhrrxJmXAW — Dr Faka’iloatonga Taumoefolau (@sakakimoana) January 15, 2022